До и После: Нереальный ремонт на кухне!

Еще 50 лет назад рядовая кухня у нас или в Польше выглядела совсем иначе, нежели сейчас. Как быстро меняется наш уровень жизни! Он будто перескакивает на несколько веков вперед в сторону перфекционистичности.
Данный проект от студии MARIA HELENA TORRES ARQUITETURA E DESIGN наглядно демонстрирует то, как кухни становятся более современными и функциональными.
Мелкий узор, единая столешница на тумбочки, две раковины – все это в далеких 60-х было настоящей кухней мечты!
Ранее кухня была разделена на две зоны – кулинарную и столовую с помощью обычной перегородки.
Во многих старых домах с не отремонтированными кухнями мы и в РФ найдем встроенные шкафы и окна над дверьми. Будто переносимся назад в прошлое!
На этой дизайнерской кухне был использован гарнитур с высокими шкафчиками до потолка, фасады с имитацией палисандра, кухонный остров с плитой и раковиной, барная стойка, модная бело-глянцевая столешница. Дополнительно сделано рабочее место справа у окна для сериалов и кулинарных рецептов из интернета. Обратите внимание, что здесь два типа навесных шкафчиков, что очень удобно.
Под прилагательным «старая» мы скорее подразумеваем «устаревшая», а под прилагательным «новая» – «идеальная». Поэтому давайте вместе посмотрим, как нам приблизиться к нашей мечте и где мы можем ошибиться в выборе модулей, материалов и т.п.
Старая кухня составлена из основного модуля, столовой группы, буфета, пары отдельных тумб в разных стилях. Новая же вся выдержана в едином стиле, даже кухонный остров с барной стойкой здесь абсолютно идентичны гарнитуру.
Старая кухня разделена на функциональные зоны (здесь печь, а там – стол, раковина). Новая кухня может содержать несколько функциональных зон одна над другой (выдвижная доска для резки + столешница; сухое хранение в пенале + вверху духовка + микроволновка и т.п.)
Старая кухня обычно имеет насыщенные теплые оттенки в дизайне. Новая кухня стремится к белым, каменно-серым или коричневым оттенкам без ярко выраженного оранжевого цвета (шоколадный, латте, бледно-серый, венге и т.п.)
Старая кухня обычно имеет цветовой акцент в интерьере (зеленый текстиль на оранжевой кухне). Новая кухня стремится к тотальной монохромности.
Старая кухня в расстановке и меблировке старается быть традиционной, классической. Новая кухня не боится новых решений.
Старая кухня применяет упрощенные вариации барных стоек. Новая возводит барную стойку на пьедестал как очень удобный инструмент для сервировки.
Еще одна очень важная деталь современной кухни – она обычно объединена с гостиной и на стыке образует зону парадной столовой.
Для кухонного фартука была использована керамическая плитка в ретро-стиле, для пола – керамический паркет с эффектом антик (состаривание).
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