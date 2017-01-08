До и После: Нереальный ремонт на кухне!

Под прилагательным «старая» мы скорее подразумеваем «устаревшая», а под прилагательным «новая» – «идеальная». Поэтому давайте вместе посмотрим, как нам приблизиться к нашей мечте и где мы можем ошибиться в выборе модулей, материалов и т.п.

Старая кухня составлена из основного модуля, столовой группы, буфета, пары отдельных тумб в разных стилях. Новая же вся выдержана в едином стиле, даже кухонный остров с барной стойкой здесь абсолютно идентичны гарнитуру.

Старая кухня разделена на функциональные зоны (здесь печь, а там – стол, раковина). Новая кухня может содержать несколько функциональных зон одна над другой (выдвижная доска для резки + столешница; сухое хранение в пенале + вверху духовка + микроволновка и т.п.)

Старая кухня обычно имеет насыщенные теплые оттенки в дизайне. Новая кухня стремится к белым, каменно-серым или коричневым оттенкам без ярко выраженного оранжевого цвета (шоколадный, латте, бледно-серый, венге и т.п.)

Старая кухня обычно имеет цветовой акцент в интерьере (зеленый текстиль на оранжевой кухне). Новая кухня стремится к тотальной монохромности.

Старая кухня в расстановке и меблировке старается быть традиционной, классической. Новая кухня не боится новых решений.

Старая кухня применяет упрощенные вариации барных стоек. Новая возводит барную стойку на пьедестал как очень удобный инструмент для сервировки.