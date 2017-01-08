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До и После: Нереальный ремонт на кухне!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в рустикальном стиле
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Еще 50 лет назад рядовая кухня у нас или в Польше выглядела совсем иначе, нежели сейчас. Как быстро меняется наш уровень жизни! Он будто перескакивает на несколько веков вперед в сторону перфекционистичности.

Данный проект от студии MARIA HELENA TORRES ARQUITETURA E DESIGN наглядно демонстрирует то, как кухни становятся более современными и функциональными.

​До: прошлое и его традиции

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Мелкий узор, единая столешница на тумбочки, две раковины – все это в далеких 60-х было настоящей кухней мечты!

​До: перегородка для столовой

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Ранее кухня была разделена на две зоны – кулинарную и столовую с помощью обычной перегородки.

До: встроенный шкаф и дверь с окном

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Во многих старых домах с не отремонтированными кухнями мы и в РФ найдем встроенные шкафы и окна над дверьми. Будто переносимся назад в прошлое!

​После: шик, блеск, красота!

homify Кухня в рустикальном стиле
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На этой дизайнерской кухне был использован гарнитур с высокими шкафчиками до потолка, фасады с имитацией палисандра, кухонный остров с плитой и раковиной, барная стойка, модная бело-глянцевая столешница. Дополнительно сделано рабочее место справа у окна для сериалов и кулинарных рецептов из интернета. Обратите внимание, что здесь два типа навесных шкафчиков, что очень удобно.

​Отличия старой кухни от новой

homify Кухня в стиле модерн
homify

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Под прилагательным «старая» мы скорее подразумеваем «устаревшая», а под прилагательным «новая» – «идеальная». Поэтому давайте вместе посмотрим, как нам приблизиться к нашей мечте и где мы можем ошибиться в выборе модулей, материалов и т.п.

Старая кухня составлена из основного модуля, столовой группы, буфета, пары отдельных тумб в разных стилях. Новая же вся выдержана в едином стиле, даже кухонный остров с барной стойкой здесь абсолютно идентичны гарнитуру.

Старая кухня разделена на функциональные зоны (здесь печь, а там – стол, раковина). Новая кухня может содержать несколько функциональных зон одна над другой (выдвижная доска для резки + столешница; сухое хранение в пенале + вверху духовка + микроволновка и т.п.)

Старая кухня обычно имеет насыщенные теплые оттенки в дизайне. Новая кухня стремится к белым, каменно-серым или коричневым оттенкам без ярко выраженного оранжевого цвета (шоколадный, латте, бледно-серый, венге и т.п.)

Старая кухня обычно имеет цветовой акцент в интерьере (зеленый текстиль на оранжевой кухне). Новая кухня стремится к тотальной монохромности.

Старая кухня в расстановке и меблировке старается быть традиционной, классической.  Новая кухня не боится новых решений.

Старая кухня применяет упрощенные вариации барных стоек. Новая возводит барную стойку на пьедестал как очень удобный инструмент для сервировки.

​Перепланировка

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

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homify
homify

Еще одна очень важная деталь современной кухни – она обычно объединена с гостиной и на стыке образует зону парадной столовой.

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Вид на окно и дверь

homify Кухня в рустикальном стиле
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homify
homify

Вид на кухонный остров

homify Рабочий кабинет в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Вид на раковину

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Перегородка с декором под кирпич

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

​Материалы отделки

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

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homify
homify

Для кухонного фартука была использована керамическая плитка в ретро-стиле, для пола – керамический паркет с эффектом антик (состаривание).

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