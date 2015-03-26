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homify 360°: Новая жизнь загородного дома

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Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
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Фасад загородного дома в поселке Николо-Урюпино  - свидетельство целостного и лаконичного концепта архитектурной постройки. Трудно даже представить, что перед авторским коллективом -TOTEMENT/ PAPER – Левоном Айрапетовым, Валерией Преображенской, Егором Легковым и Дианой Грековой стояла сложная задача реконструкции архитектуры и интерьера дома.

Космический дизайн

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая)

​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Космический дизайн экстерьера в абсолютной гармонии с ландшафтным пред домовой территорией  и лаконичным интерьером загородных апартаментов. 

Идея реконструкции

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая)

​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Дом для большой семьи  в поселке Николо-Урюпино  расширялся и  видоизменялся постепенно. До появления на его территории  творческой команды TOTEMENT / PAPER, загородный дом успел обзавестись гостевым домом и  летней кухней с террасной площадкой. Эти постройки первоначальным проектом не предусмотрены. Развивать  неоднородную архитектурную стилистику и наполнять ландшафтный участок массами  зданий для команды профессионалов означало утратить  какой-либо  архитектурный образ.  Предпочтение было отдано смелым, кардинальным архитектурным ходам.  И вот у дома появилось   собственное,  индивидуальное лицо. Эксперимент удался благодаря продуманной до мельчайших деталей архитектурно-инженерной мысли  -вживить чужую плоть.  Новая архитектурная форма с учетом  дополнительной функциональности  противопоставлена  всей  окружающей действительности посёлка Николо-Урюпино– пестрой, вычурной и, одновременно, серой и ничем не примечательной.

Функциональное пространство для жизни. Гостиная

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая)

​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Задача перед архитекторами звучала довольно просто – создать дополнительное жилое пространство для коммуникаций и совместной деятельности нескольких поколений семьи. В связи с увеличением ее состава, возникла необходимость дополнительной площади для совместного времяпрепровождения и детской игровой зоны. Свободную площадь для новой жизни необходимо было найти вовне, не вмешиваясь в планировку центрального ( основного) дома. На его  реконструкцию владельцы  наложили строгое табу. Территория  для отдыха и приема гостей логично была найдена на уже существующей террасе,расположенной над бассейном. Совпало все:  месторасположение свободной зоны и ее размеры – 197 квадратных метров.

Радость каждого дня. Детская игровая

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая)

​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

 Свободных площадей для детской игровой  не оказалось  ни внутри, ни среди дополнительных, примыкающих помещений. Под нее реконструировали гостевой дом. Надстроив его еще одним этажом и соединив с  центральным (основным) домом теплым и удобным переходом, авторы проекта угодили всем членам семьи. Результат– 250 квадратных метров площади для игровой зоны.

Машина времени

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая)

​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

 Команда TOTEMENT / PAPER не переделывала, а создавала. За кратчайшие сроки в один год,  усилия собственных мыслей объединились в гармонию с  энергетикой архитектурной данности. В результате дом обрел собственное лицо, с аллегоричным образом «машины времени». В такой метафоре сам дом – это «настоящее», зона гостиной – «настоящее, переходящее в прошлое», а детская игровая – «настоящее, переходящее в будущее». Границы временного пространства стерты,благодаря геометрическим формам,  пространственно – оптической  иллюзии невесомости, космическому дизайну и современным строительно-отделочным материалам.

Философия развития

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая)

​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Зона гостевой представляет собой «стеклянный объем», сливающийся с окружающей средой. Она разделена на два стеклянных параллелепипеда с наклонными стенами.В левом блоке расположена «женская» гостиная, в правом – «мужская». Женская половина имеет наклон в сторону мужской. Мужская,в свою очередь, нависает над бассейном и отражает детский блок. Обе части соединены и разъединены козырьком – мини-террасой. Детская зона -глухая, с несколькими надрезами окон и световым фонарем в крыше, сквозь который «проникает» внешний мир. Игровая для детей связана с центральным домом  «пуповиной» – переходом, который держится на одной точке опоры. По аллегоричной задумке авторов проекта,детская зона спроектирована   устремленной  в  будущее, как олицетворение  жизненного развития и становления человека.

Рисунок на фасаде

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая)

​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER
​TOTEMENT / PAPER

 Визуальный образ космической «машины времени»  поддерживается благодаря дизайну фасада  из крашенного алюминия с рисунком-абстракцией. Кроме декоративного, фасад имеет массу  полезных функциональных преимуществ и точно попадает в концептуальную идею авторов.

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