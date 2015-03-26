homify 360°: Новая жизнь загородного дома

Фасад загородного дома в поселке Николо-Урюпино - свидетельство целостного и лаконичного концепта архитектурной постройки. Трудно даже представить, что перед авторским коллективом -TOTEMENT/ PAPER – Левоном Айрапетовым, Валерией Преображенской, Егором Легковым и Дианой Грековой стояла сложная задача реконструкции архитектуры и интерьера дома.
Космический дизайн экстерьера в абсолютной гармонии с ландшафтным пред домовой территорией и лаконичным интерьером загородных апартаментов.
Дом для большой семьи в поселке Николо-Урюпино расширялся и видоизменялся постепенно. До появления на его территории творческой команды TOTEMENT / PAPER, загородный дом успел обзавестись гостевым домом и летней кухней с террасной площадкой. Эти постройки первоначальным проектом не предусмотрены. Развивать неоднородную архитектурную стилистику и
наполнять ландшафтный участок массами зданий для команды профессионалов означало утратить какой-либо архитектурный образ. Предпочтение было отдано смелым, кардинальным архитектурным ходам. И вот у дома появилось собственное, индивидуальное лицо. Эксперимент удался благодаря продуманной до мельчайших деталей архитектурно-инженерной мысли -
вживить чужую плоть. Новая архитектурная форма с учетом дополнительной функциональности противопоставлена всей окружающей действительности посёлка Николо-Урюпино– пестрой, вычурной и, одновременно, серой и ничем не примечательной.
Задача перед архитекторами звучала довольно просто – создать дополнительное жилое пространство для коммуникаций и совместной деятельности нескольких поколений семьи. В связи с увеличением ее состава, возникла необходимость дополнительной площади для совместного времяпрепровождения и детской игровой зоны. Свободную площадь для
новой жизни необходимо было найти вовне, не вмешиваясь в планировку центрального ( основного) дома. На его реконструкцию владельцы наложили строгое
табу. Территория для отдыха и приема гостей логично была найдена на уже существующей террасе,расположенной над бассейном. Совпало все: месторасположение свободной зоны и ее размеры – 197 квадратных метров.
Свободных площадей для детской игровой не оказалось ни внутри, ни среди дополнительных, примыкающих помещений. Под нее реконструировали гостевой дом. Надстроив его еще одним этажом и соединив с центральным (основным) домом теплым и удобным переходом, авторы проекта угодили всем членам семьи. Результат– 250 квадратных метров площади для игровой зоны.
Команда TOTEMENT / PAPER не переделывала, а создавала. За кратчайшие сроки в один год, усилия собственных мыслей объединились в гармонию с энергетикой архитектурной данности. В результате дом обрел собственное лицо, с аллегоричным образом «машины времени». В такой метафоре сам дом – это «настоящее», зона гостиной – «настоящее, переходящее в прошлое», а детская игровая – «настоящее, переходящее в будущее». Границы временного пространства стерты,благодаря геометрическим формам, пространственно – оптической иллюзии невесомости,
космическому дизайну и современным строительно-отделочным материалам.
Зона гостевой представляет собой «стеклянный объем», сливающийся с окружающей средой. Она разделена на два стеклянных параллелепипеда с наклонными стенами.В левом блоке расположена «женская» гостиная, в правом – «мужская». Женская половина имеет наклон в сторону мужской.
Мужская,в свою очередь, нависает над бассейном и отражает детский блок. Обе части соединены и разъединены козырьком – мини-террасой.
Детская зона -
глухая, с несколькими надрезами окон и световым фонарем в крыше, сквозь который «проникает» внешний мир. Игровая для детей связана с центральным домом «пуповиной» – переходом, который держится на одной точке опоры. По аллегоричной задумке авторов проекта,детская зона спроектирована
устремленной в будущее, как олицетворение жизненного развития и становления человека.
Визуальный образ космической «машины времени» поддерживается благодаря дизайну фасада из крашенного алюминия с рисунком-абстракцией. Кроме декоративного, фасад имеет массу полезных функциональных преимуществ и точно попадает в концептуальную идею авторов.