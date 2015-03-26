homify 360°: Новая жизнь загородного дома

Зона гостевой представляет собой «стеклянный объем», сливающийся с окружающей средой. Она разделена на два стеклянных параллелепипеда с наклонными стенами.В левом блоке расположена «женская» гостиная, в правом – «мужская». Женская половина имеет наклон в сторону мужской. Мужская ,в свою очередь, нависает над бассейном и отражает детский блок. Обе части соединены и разъединены козырьком – мини-террасой. Детская зона - глухая , с несколькими надрезами окон и световым фонарем в крыше, сквозь который «проникает» внешний мир. Игровая для детей связана с центральным домом «пуповиной» – переходом, который держится на одной точке опоры. По аллегоричной задумке авторов проекта,детская зона спроектирована устремленной в будущее , как олицетворение жизненного развития и становления человека.