Футуристичный минимализм

Оригинальный и необычный дизайн, выходящий за рамки привычного восприятия, всегда вызывает удивление и восторг. Так, архитекторы бюро DISOBJECT ARCHITECTS создали идеальный интерьер с индивидуальным характером.

Интерьер квартиры в центре Москвы в духе минимализма и поражает сложной геометрией мебели и разнообразием декоративных материалов. В дизайне преобладают прямые и ломаные линии, различные геометрические формы и сдержанная цветовая гамма. Давайте посмотрим на этот удивительный свежий и футуристичный дизайн.