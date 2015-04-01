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Футуристичный минимализм

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квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Оригинальный и необычный дизайн, выходящий за рамки привычного восприятия, всегда вызывает удивление и восторг. Так, архитекторы бюро DISOBJECT ARCHITECTS создали идеальный интерьер с индивидуальным характером.

Интерьер квартиры в центре Москвы в духе минимализма и поражает сложной геометрией мебели и разнообразием декоративных материалов. В дизайне преобладают прямые и ломаные линии, различные геометрические формы и сдержанная цветовая гамма. Давайте посмотрим на этот удивительный свежий и футуристичный дизайн.

Интерьер

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

С первого взгляда создается ощущение, что посетитель попадает в квартиру из будущего. Тем не менее, при всем своем эпатаже, спланированное пространство невероятно функционально и гармонично. Ломанные линии, выпуклые формы и глянцевая поверхность – все напоминает дизайн из фантастических фильмов. Хочется подойти к окну, чтобы увидеть в нем пейзаж города в облаках из «Звездных войн» или пролетающих на такси Лилу с Корбеном Далласом из фильма «Пятый элемент».

Спрятанная гардеробная

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Гостиная в стиле модерн
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

Ядро интерьера – сферическое помещение, примыкающее к спальне, внутри него оборудован гардероб. Стены шара облицованы искусственным камнем, черным корианом. Благодаря такой отделке возникает любопытный визуальный эффект – полированная поверхность отражает все в искаженном виде.

Световые решения

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Гостиная в стиле модерн
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

Система освещения во всей квартире детально продумана. Именно игра света и его отражение создает производимое интерьером впечатление.

Кухня

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Гостиная в стиле модерн
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

Зона гостиной, кухни-столовой и кабинета объединена декоративной конструкцией, которая огибает все эти комнаты, проходя по стенам и потолку, порой изгибаясь под самым невероятным углом. Ее линии дублируются светлыми вставками на полу. Подсветка оттеняет очертания всей этой футуристической композиции.

Игра цвета

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Кухня в стиле модерн
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

Поскольку оригинальные пространственные решения привлекают к себе все внимание, в оформлении комнат не нужны яркие цветовые акценты. Палитра выбрана абсолютно нейтральная, черно-бело-коричневая. Практично и естественно выглядит в таком интерьере пол, покрытый керамической плиткой.

Гостиная

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Гостиная в стиле модерн
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

Продуманная до последнего изгиба планировка, выстраивает целую теорию внутреннего пространства.

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Кабинет

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Рабочий кабинет в стиле модерн
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

Сдержанная палитра оттенков, контрастно сочетание фактур и творческий подход позволили создать креативный и в то же время очень комфортный интерьер квартиры.

Спальня

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Спальня в стиле модерн
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

Квартира претерпела довольно существенные изменения, превратившись в студию с выделенной спальной зоной.

Стеклянная галерея

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Спальня в стиле модерн
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

Две лоджии трансформировались в галерею, соединившую спальню и гостиную. Стеклянные перегородки логично отделяют общую зону от приватной.

Ванная комната

квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Ванная комната в стиле модерн
Disobject architects

квартира на Масловке

Disobject architects
Disobject architects
Disobject architects

Сюда также зашла геометрия общей зоны.  Зеркало в форме трапеции, установленное на стене, смотрится лаконично и добавляет объем. Все элементы отделки  подчинены единой концепции минималистичного дизайна.

До и После: Реконструкция дома c вековой историей
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