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Семейный дом в старинном здании

Перла Вереника Перла Вереника
Church Mews, Hartland, Devon, The Bazeley Partnership The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
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Этот старинный дом расположен в Северном Девоне, в заповедном ландшафтном парке необычайной красоты. Эстетика старины и естественности была максимально сохранена в этом проекте и наполнена функциональностью и уютом. Давайте вместе посмотрим, как преобразились интерьеры и какие преимущества старинного здания удалось использовать архитекторам для создания просторного семейного жилища. 

Сказочный фасад

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Стандартные материалы для строительства и отделки, безусловно, просты в использовании, но именно природные, естественные текстуры могут придать фасаду неповторимый колорит. Отделка фасада этого дома сочетает и натуральный камень, которым декорирован фундамент и крыльцо, и белоснежные гладкие стены, и серую монументальную плитку. Все это формирует особенный стиль дома, поддерживающий традиционные формы архитектуры. 

Шикарный вид со двора

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

По сравнению с величественным фронтальным фасадом, другая часть здания выглядит более спокойно и умиротворенно. Белоснежные стены и зеленый газон во дворе создают яркую и свежую картину, идеальное место для домашнего отдыха. Из дома на лужайку ведет большая застекленная дверь, вокруг – белая каменистая терраса и клумбы с цветами вдоль дощатого забора – простые и проверенные решения для уютного дворика.

Элегантная кухня

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership Кухня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Эта небольшая кухня выглядит весьма современной: белоснежные глянцевые шкафы сочетаются с черной столешницей. Компактность пространства восполняется функциональными решениями. П-образная форма кухни позволяет не только организовать вместительную систему хранения, но и использовать боковую часть рабочей поверхности как небольшой обеденный стол.

Открытое пространство гостиной

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership Гостиная в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Старинный дом богат большими, открытыми пространствами, что позволило сделать светлую гостиную с кухней и столовой. Зональное разделение общей комнаты подчеркивается лишь расстановкой мебели в разных частях и отдельными светильниками над обеденным столом и кухней. Единое стилевое решение, отделка стен и пола – все это призвано лишь дополнительно соединить пространство в общую концепцию.

Уголок уединенного спокойствия

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership Спальня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Отдельные комнаты в этом старинном доме компактны, но размер их вполне позволяет разместить уютную спальню. Благодаря светлым тонам отделки здесь нет ощущения скованности, скорее наоборот – царит атмосфера тишины и умиротворения.

Уютная комната для детей

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership Спальня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Небольшая спальня оборудована для детской. Лаконичный интерьер оживляет яркий текстиль и аксессуары, а все остальное пространство отдано под площадку для игр. 

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Насколько уютным вам кажется такое преображение старинного здания?

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