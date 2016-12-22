Семейный дом в старинном здании

Этот старинный дом расположен в Северном Девоне, в заповедном ландшафтном парке необычайной красоты. Эстетика старины и естественности была максимально сохранена в этом проекте и наполнена функциональностью и уютом. Давайте вместе посмотрим, как преобразились интерьеры и какие преимущества старинного здания удалось использовать архитекторам для создания просторного семейного жилища.
Стандартные материалы для строительства и отделки, безусловно, просты в использовании, но именно природные, естественные текстуры могут придать фасаду неповторимый колорит. Отделка фасада этого дома сочетает и натуральный камень, которым декорирован фундамент и крыльцо, и белоснежные гладкие стены, и серую монументальную плитку. Все это формирует особенный стиль дома, поддерживающий традиционные формы архитектуры.
По сравнению с величественным фронтальным фасадом, другая часть здания выглядит более спокойно и умиротворенно. Белоснежные стены и зеленый газон во дворе создают яркую и свежую картину, идеальное место для домашнего отдыха. Из дома на лужайку ведет большая застекленная дверь, вокруг – белая каменистая терраса и клумбы с цветами вдоль дощатого забора – простые и проверенные решения для уютного дворика.
Эта небольшая кухня выглядит весьма современной: белоснежные глянцевые шкафы сочетаются с черной столешницей. Компактность пространства восполняется функциональными решениями. П-образная форма кухни позволяет не только организовать вместительную систему хранения, но и использовать боковую часть рабочей поверхности как небольшой обеденный стол.
Старинный дом богат большими, открытыми пространствами, что позволило сделать светлую гостиную с кухней и столовой. Зональное разделение общей комнаты подчеркивается лишь расстановкой мебели в разных частях и отдельными светильниками над обеденным столом и кухней. Единое стилевое решение, отделка стен и пола – все это призвано лишь дополнительно соединить пространство в общую концепцию.
Отдельные комнаты в этом старинном доме компактны, но размер их вполне позволяет разместить уютную спальню. Благодаря светлым тонам отделки здесь нет ощущения скованности, скорее наоборот – царит атмосфера тишины и умиротворения.
Небольшая спальня оборудована для детской. Лаконичный интерьер оживляет яркий текстиль и аксессуары, а все остальное пространство отдано под площадку для игр.