Семейный дом в старинном здании

По сравнению с величественным фронтальным фасадом, другая часть здания выглядит более спокойно и умиротворенно. Белоснежные стены и зеленый газон во дворе создают яркую и свежую картину, идеальное место для домашнего отдыха. Из дома на лужайку ведет большая застекленная дверь, вокруг – белая каменистая терраса и клумбы с цветами вдоль дощатого забора – простые и проверенные решения для уютного дворика.