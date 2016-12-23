Блестящий семейный дом

Совсем недавно мы стали свидетелями создания нового дома, и следили за его возведением, начиная со стадии проектирования до окончательной отделки и декорирования. Мы хотим показать вам изумительные результаты этой работы, которая уже завершена. Это чудесный многофункциональный стильный дом, с идеально подобранным цветом внешней отделки, с просторными светлыми комнатами. Эстетичный дизайн и элегантная атмосфера этого восхитительного жилища может послужить для многих из вас стимулом для создания своего дома в аналогичном стиле, так как этот проект действительно того заслуживает. Реализовать свою мечту и создать для себя райский уголок, в котором каждая прожитая минута будет самой счастливой – разве этого не хочет каждый из нас?
Присоединяйтесь к предлагаемому нами путешествию и насладитесь созерцанием восхитительного дома, созданного профессионалами для счастливой семьи!
Фасадная часть оформлена также стильно, как и с обратной стороны дома. С улицы хорошо виден газон с ровной и аккуратно состриженной травой. Возле главного входа высажены декоративные растения, имеющие интересную скругленную форму. Для оформления площадки перед домом были использованы каменные блоки, гармонично сочетающиеся с общей отделкой фасада.
Эффектно сделана подсветка стен двора, дорожек, она добавляет фантастичности всему пространству, делая его еще более гостеприимным и уютным. Оригинально сделана подсветка скамеек, которые в большей степени служат декоративным элементом, украшающим это современно оформленное пространство. Во внешней отделке строения применены светлые оттенки, на фоне которых темная крыша и часть входного пространства выглядит элегантно и стильно. Удобно спланирован въезд во встроенный гараж, который является частью дома. Перед домом также есть площадка, которая предназначена для отдыха. Здесь все рас полагает к приятному времяпрепровождению и комфортному отдыху.
Этот дом, окруженный хорошо спланированной территорией завораживает своей фантастичной красотой и изяществом. Здесь есть все, что необходимо для полноценного расслабления на природе в окружении зелени, воды и солнца. Восхитительная площадка, созданная для отдыха с тыльной стороны дома, выложена светлой плиткой и обставлена роскошной мебелью. Она притягивает к себе внимание изяществом внешнего вида и элегантностью форм.
Много внимания уделено наружному освещению дома и территории, на которой он расположен. Именно свет подчеркивает изысканный стиль всего пространства, акцентирует внимание на определенных участках дома и территории.
Внутреннее убранство дома поражает своей простотой и, в то же время, изысканностью. Каждая деталь здесь играет свою роль, создавая единую, целостную картину идеально продуманного современно оформленного пространства.
В отделке интерьера преобладает сдержанная цветовая гамма, построенная на контрастах: белый цвет отлично сочетается и несколькими оттенками серого. В стену, отгораживающую гостиную от кухни и столовой встроен шикарный камин. Он не только согревает дом изнутри, он является одним из основных эстетических компонентов, формирующих особый характер помещения, его фантастичный, неповторимый стиль.
Оригинально продумано место хранения дров, которые являются элементом декора. Шикарная мягкая мебель позволяет легко расслабиться и отдохнуть в обстановке, наполненной спокойствием и уютом.
В доме есть второй этаж, на который ведет элегантная лестница с деревянными ступенями. В декоре помещения присутствуют фрагменты светлого дерева, из которого сделана лестница, поэтому она органично вписалась в общий стиль и обогатила своим присутствием эту часть дома. Для ограждения всего лестничного пролета выбрано толстое закаленное стекло.
Сама же лестница расположена у стеклянной стены. Поэтому наличие лестницы со стеклянными перилами наиболее выигрышно и целесообразно. Холл остается светлым, просторным и уютным.
Под ступенями много свободного пространства, которое, при необходимости, может быть использовано для каких-либо целей.
С этого ракурса очень хорошо просматривается гостиная. Комната наполнена мебелью темного цвета, с которой перекликается черное стеновое покрытие. Здесь чувствуется баланс контрастных цветов, уравновешенный приятным цветом напольного покрытия. Это помещение остается светлым и просторным благодаря сплошному остеклению стен и раздвижных дверей, ведущих в сад. В гостиной очень красиво, комната обставлена со вкусом, стильно и элегантно.
Все компоненты интерьера создают целостную картину благополучия и шика. Визуальная привлекательность обстановки, созданной в гостиной, гармонично дополнена видами, открывающимися за пределами этой комнаты.
Рядом с гостиной находится роскошно обставленная кухня и столовая. В противовес гостиной, это помещение выполнено в белом цвете. Белые стены, сверкающая чистотой белоснежная кухонная мебель делают это пространство ярким и просторным. Дизайн роскошной кухни, гостиной и столовой, а также других помещений в доме идеально продуман и каждая деталь в обстановке гармонично сочетается друг с другом, создавая целостную, приятную визуальную картинку.
Дизайн кухни супер современный и стильный. Здесь нет привычных нам открытых полок с посудой, вся функциональная техника спрятана за белоснежными фасадами кухонной стенки. Кухня выглядит идеально чистой, ухоженной и уютной.
Особое внимание стоит уделить этой роскошной столовой, она покоряет своей безупречной обстановкой. Идеальная гармония с использованием черных и белых стульев, а также разных поверхностей обеденного стола, барной стойки, рабочей поверхности кухни не перенасыщает пространство однообразием цвета. Строгость форм и цветовых сочетаний мебели и отделки стен смягчает наличие комнатных растений. Они делают обстановку более домашней и приземленной. Но на самом деле, все здесь выглядит фантастично!
Дизайн черно-белой кухни идеален! Особенно шикарно выглядят глянцевые поверхности, гармонично перекликающиеся с элементами отделки. Притягивает к себе внимание картина, расположенная на стене, отделяющей кухню от гостиной. Глядя на нее, кажется, будто это окно в другой мир – живой и реально существующий – только протяни руку, и ты окажешься по ту сторону, в фантастичном пространстве. В этой современной кухне предусмотрено достаточно сильное современное точечное освещение, кроме того, большие оконные проемы не преграждают доступу света извне.
Поэтому здесь очень светло, просторно и уютно. Вся мебель, которой наполнено это помещение, техника и кухонные приспособления расположены с эргономичной точки зрения так, что во время приготовления пищи, ее подаче вы не будете ощущать даже малейшего дискомфорта.
Здесь все создано для того, чтобы пребывание в этой восхитительной кухне приносило всем не только эстетичное удовольствие, но и дарило прекрасную возможность творить кулинарные чудеса и в полной мере наслаждаться ими.