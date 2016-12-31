5 советов, как построить дом, устойчивый к землетрясению

Здание будет сейсмостойким, если проектировать его согласно размерам, пропорциям, материалам, которые отвечают правилам и строительным нормам, особенно действующим в определенной местности. Рекомендуют даже выполнять не минимум этих стандартов, а более того, поскольку землетрясение может быть очень интенсивным.

Если вы живете в области сейсмического риска, важно рассмотреть некоторые детали при планировании вашего дома – местонахождение земельного участка, выбор материалов, пропорции объемов.