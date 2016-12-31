5 советов, как построить дом, устойчивый к землетрясению

Здание будет сейсмостойким, если проектировать его согласно размерам, пропорциям, материалам, которые отвечают правилам и строительным нормам, особенно действующим в определенной местности. Рекомендуют даже выполнять не минимум этих стандартов, а более того, поскольку землетрясение может быть очень интенсивным.
Если вы живете в области сейсмического риска, важно рассмотреть некоторые детали при планировании вашего дома – местонахождение земельного участка, выбор материалов, пропорции объемов.
Первое, что нужно рассмотреть, прежде чем думать о строительстве вашего дома, это его расположение. Вы должны искать места, где земля будет стабильной, отсутствует риск оползней. Если это неизбежно, важно получить консультацию специалиста в области почвенных структур.
Не зря большинство зданий состоит из перпендикулярных стен: они лучший выбор! В зоне риска наиболее рекомендуемыми являются симметричные конструкции со стенками под углом 90 градусов. Это не означает, что вы должны ограничивать себя, специалисты могут показать диапазон стилей, форм и конструкций, которые могут стать вашим будущим домом. Хорошим вариантом является форма купола.
По простой физической логике это абсурдно думать, что легкий фундамент или первый уровень с четырьмя тонкими колоннами и балками может поддерживать второй этаж и выстоять перед природой. Не шутите с этим.
Материалы должны быть сращены и выглядеть монолитно: балки и колонны, плиты и стены, оборки и несущие стены. Крайне важно, чтобы структура была как единое целое с достаточной жесткостью, чтобы держаться вместе, но с гибкостью, чтобы перемещаться, растягиваться во время землетрясения.
Для обеспечения безопасности строительства необходимо единообразие в использовании материалов для фундаментов, плит, конструкций, крыш, стен. Материалы должны быть отличного качества и с достаточной способностью поглощать энергию во время землетрясения.