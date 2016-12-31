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5 советов, как построить дом, устойчивый к землетрясению

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited Дома в азиатском стиле
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Здание будет сейсмостойким, если проектировать его согласно размерам, пропорциям, материалам, которые отвечают правилам и строительным нормам, особенно действующим в определенной местности. Рекомендуют даже выполнять не минимум этих стандартов, а более того, поскольку землетрясение может быть очень интенсивным.  

Если вы живете в области сейсмического риска, важно рассмотреть некоторые детали при планировании вашего дома – местонахождение земельного участка, выбор материалов, пропорции объемов.

1. Стабильность основания

CASA MI Vivienda Emergente, COOP COOP Дома в стиле кантри
COOP

COOP
COOP
COOP

Первое, что нужно рассмотреть, прежде чем думать о строительстве вашего дома, это его расположение. Вы должны искать места, где земля будет стабильной, отсутствует риск оползней. Если это неизбежно, важно получить консультацию специалиста в области почвенных структур.

2. Геометрия

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited Дома в азиатском стиле
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

Не зря большинство зданий состоит из перпендикулярных стен: они лучший выбор! В зоне риска наиболее рекомендуемыми являются симметричные конструкции со стенками под углом 90 градусов. Это не означает, что вы должны ограничивать себя, специалисты могут показать диапазон стилей, форм и конструкций, которые могут стать вашим будущим домом. Хорошим вариантом является форма купола.

3. Строгость в соблюдении строительных правил

Construction / Civil Work, S.R. Buildtech – The Gharexperts S.R. Buildtech – The Gharexperts Дома в азиатском стиле
S.R. Buildtech – The Gharexperts

S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts

По простой физической логике это абсурдно думать, что легкий фундамент или первый уровень с четырьмя тонкими колоннами и балками может поддерживать второй этаж и выстоять перед природой. Не шутите с этим.

4. Материалы

LAUTE house - Southern façade - from below STUDY CASE sas d'Architecture Дома в тропическом стиле
STUDY CASE sas d&#39;Architecture

LAUTE house – Southern façade – from below

STUDY CASE sas d'Architecture
STUDY CASE sas d&#39;Architecture
STUDY CASE sas d'Architecture

Материалы должны быть сращены и выглядеть монолитно: балки и колонны, плиты и стены, оборки и несущие стены. Крайне важно, чтобы структура была как единое целое с достаточной жесткостью, чтобы держаться вместе, но с гибкостью, чтобы перемещаться, растягиваться во время землетрясения.

5. Прочность материалов

Residencial Z53, Grupo Nodus Arquitectos Grupo Nodus Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Grupo Nodus Arquitectos

Grupo Nodus Arquitectos
Grupo Nodus Arquitectos
Grupo Nodus Arquitectos

Для обеспечения безопасности строительства необходимо единообразие в использовании материалов для фундаментов, плит, конструкций, крыш, стен. Материалы должны быть отличного качества и с достаточной способностью поглощать энергию во время землетрясения.

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