До и После: Перевоплощение устаревшей кухни

Кухня является сердцем каждого дома, и часто ее состояние, внешний вид, а также функциональность серьезно влияет на стоимость недвижимости. Каждая хозяйка мечтает создать для себя самые лучшие условия, ведь в этом помещении приходится иногда проводить очень много времени не за посиделками. Готовить еду значительно приятнее, если вас окружает красивая мебель, приятный интерьер и функциональная кухонная мебель и техника.
Владельцы кухни, с которой мы предлагаем вам ознакомиться, увидели, что их кухня остро нуждается в обновлении. Серьезных изменений здесь произошло не мало, и если сравнить кухню до переделки и после, вы сразу заметите огромную разницу.
Старая кухня имела усталый интерьер, была темной и неуютной. Это было пространство, в котором совершенно не хотелось оставаться надолго – вот как можно было охарактеризовать то, что мы увидели изначально. Проектировщики, взявшиеся за изменение этой кухни, создали новую комнату, открытую, светлую и приветливую. Для описания обновленного помещения можно применить только лучшие прилагательные. Теперь это самая лучшая зона в доме, которую владельцы с гордостью демонстрируют своим гостям.
Давайте и мы посмотрим, что получилось у специалистов, и как преобразилась, казалось бы, безнадежно устаревшая кухня.
Темные поверхности кухонной мебели выглядят совершенно уныло и безжизненно. Мало кому захочется тут творить свои кулинарные шедевры.
Вдохновение черпать здесь, к сожалению, было неоткуда. Маленькая лампа, которая должна была бы добавить больше света, являлась неуместной попыткой сделать кухню более светлой и уютной. Это не сработало.
Пространство буквально давит, оно не помогает чувствовать себя здесь комфортно. Проводить в этой кухне часы за приготовлением пищи, скорее всего, хозяевам не очень хотелось, поэтому они решили все кардинально изменить.
Если рассматривать кухню с этого ракурса, можно сказать, что отсюда открывается немного более привлекательная картина. Но, несмотря на то, что кухонная мебель занимает основное пространство у стен, по-прежнему чувствуется давление мрачной обстановки, которая давит на вас, хоть середина комнаты совершенно свободна.
Выбор цветовой палитры был сделан несколько неудачно, такие цветовые сочетания делают кухню устаревшей и блеклой. А удобное расположение окна все же не дает достаточно света.
К счастью, теперь это пространство выглядит совершенно по-другому.
Снаружи дом выглядит усталым и не интересным. Крошечное кухонное окно выходит во внутренний двор. Вид, открывающийся из него, скажем так, не самый лучший. Растянутая веревка для сушки белья, замкнутое пространство, в котором ничего не происходит – вот и все, что можно увидеть из этого оконного проема. Света в дом оно также пропускает не так много, поэтому здесь не очень весело находиться.
Ничего себе, какие радикальные изменения! Очень трудно поверить, что это одно и то же помещение, с которым мы познакомились выше, но это так! Наполненное светом, открытое и свободное, светлое и чистое, это именно то, чего хотели хозяева дома. Пространственное расположение кухонной мебели изменено полностью. Благодаря этому хозяева и гости могут легко взаимодействовать между собой во время приготовления пищи, не прерывая общение. Именно такая планировка помещения предоставляет возможность для чудесного отдыха и интересных развлечений.
Шикарная поверхность рабочего стола позволяет здесь не только готовить пищу, но и присутствовать при ее приготовлении, общаться и помогать друг другу, ведь подойти к рабочему столу одновременно можно с любой стороны. Можно предложить своим гостям вместе приготовить вкусные блюда, и это будет очень увлекательно!
То, что мы можем видеть на этом фото, позволяет рассмотреть, как кухня связана с также недавно отремонтированным наружным пространством. Складывающиеся двери – оригинальный способ предоставить нам больше пространства, в котором стирается грань, соединяющая двор и кухню. Очень удачно подобраны цветовые сочетания.
Кухня стала современной, уютной и практичной. Теперь здесь присутствует живая и открытая атмосфера, люди чувствуют себя ближе к природе. А все домочадцы и гости, находящиеся снаружи, получили отличную возможность наблюдать за тем, что происходит внутри дома, а именно, в кухне. Теперь, в зависимости от погоды, хозяева могут быстро и легко переносить приготовленную еду и напитки с открытого воздуха в помещение и наоборот, если вдруг поменяются погодные условия.
Новая компоновка кухни гораздо умнее и практичнее, чем ее предшественница. Здесь, как вы видите, установлена современная многофункциональная техника, которая позволяет создавать самые экзотические блюда и использовать при этом разнообразные режимы приготовления. Эта техника самостоятельно приготовит вкусный обед, стоит только воспользоваться определенными функциями.
Особое внимание стоит уделить дизайну кухонной мебели. Современная кухня оборудована лучшими механизмами, которые позволяют легким прикосновением руки открывать двери без использования ручек. Ровные и гладкие поверхности, комбинация приятных для восприятия цветовых решений идеально дополняет интерьер кухни, и делает ее уютной и комфортной.
Интересно выделена техника, встроенная в кухонную мебель, отделанную яркими желтыми, солнечными фасадными панелями. Их отлично дополняют металлические детали, темное стекло и белые поверхности.
Горизонтальное расположение шкафов, вытянутых в длину, удлиняет пространство, дела кухню визуально еще больше и просторнее.
Закрытый двор теперь имеет более дружественный и яркий вид. Свежей и интересной делает обстановку в этом маленьком и закрытом пространстве применение синей краски, которой окрашен забор и столик. Интересно дополненный горшочными растениями интерьер двора стал теперь значительно привлекательнее.
Сделать настроение своего дворика веселым и оригинальным хозяевам помогли простые и интересные приемы, с использованием подручных материалов, таких как, например, эти восхитительные цветы, высаженные в обычные ведра и поливалки.
Современная эклектичность очень ярко передает особенный характер измененного пространства, делая его насыщенным и целостным. Теперь это место можно считать маленьким оазисом спокойствия, передышки и приятного отдыха, который нужен всем для соблюдения баланса внутренней городской жизни.
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