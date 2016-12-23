До и После: Перевоплощение устаревшей кухни

Кухня является сердцем каждого дома, и часто ее состояние, внешний вид, а также функциональность серьезно влияет на стоимость недвижимости. Каждая хозяйка мечтает создать для себя самые лучшие условия, ведь в этом помещении приходится иногда проводить очень много времени не за посиделками. Готовить еду значительно приятнее, если вас окружает красивая мебель, приятный интерьер и функциональная кухонная мебель и техника.

Владельцы кухни, с которой мы предлагаем вам ознакомиться, увидели, что их кухня остро нуждается в обновлении. Серьезных изменений здесь произошло не мало, и если сравнить кухню до переделки и после, вы сразу заметите огромную разницу.

Старая кухня имела усталый интерьер, была темной и неуютной. Это было пространство, в котором совершенно не хотелось оставаться надолго – вот как можно было охарактеризовать то, что мы увидели изначально. Проектировщики, взявшиеся за изменение этой кухни, создали новую комнату, открытую, светлую и приветливую. Для описания обновленного помещения можно применить только лучшие прилагательные. Теперь это самая лучшая зона в доме, которую владельцы с гордостью демонстрируют своим гостям.

Давайте и мы посмотрим, что получилось у специалистов, и как преобразилась, казалось бы, безнадежно устаревшая кухня.