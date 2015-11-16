Немного фантазии – как оформить комнату в стиле винтаж

Оформляя комнату в том или ином стиле всегда полезно вспомнить, в каких условиях формировалось это направление, какие задачи привели к появлению того или иного решения. Так и в случае с винтажным интерьером, очень просто разобраться в цветовой композиции комнаты и не сделать ошибок, если помнить – из каких эпох и культур пришли к нам эти интересные вещицы.

Основа любой винтажной вещи – натуральность и естественность, поэтому и цветовая гамма представлена нешироким спектром природных оттенков древесины, тонированной, но не окрашенной кожаной обивки, кованных элементов из металла, бронзовый и медных украшений.

Бежевые, янтарно-коричневые и шоколадно-горчичные оттенки винтажных вещей создают базовую палитру интерьера, а остальные элементы композиции: цвет стен и пола, текстиль, освещение – поддерживают это теплое настроение. Здесь не место яркости синтетических оттенков и контрастным экспрессивным сочетаниям цветов, мягкость и натуральность – лучшее украшение интерьера в стиле винтаж.