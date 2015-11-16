Немного фантазии – как оформить комнату в стиле винтаж

Само слово
винтаж переводится в переводе с французского языка означает выдержанное, старое вино. И как вкус выдержанного вина становится лишь благороднее и богаче с годами, так и старинные вещи в стиле винтаж, приобретают с годами свой неповторимый шарм и утонченность. Каждый пример интерьера в стиле винтаж, наполненный теплом таких вещей из прошлых эпох, настроением совсем другого ритма жизни и культуры, многогранен и уникален. Создавая такой винтажный интерьер в своей комнате, вы сами определяете сколько и каких вещей вам нужно, какая эпоха вдохновляет вас и помогает ярче проявить свои творческие идеи.
Интерьер комнаты, построенный на сочетании винтажных предметов, романтичный и легкий, словно рассказ о первой любви, каждая деталь которого дорога сердцу и возвращает снова и снова к наивно-светлым чувствам. Благородство и сдержанный декор старинных вещей, индивидуальность предметов, создают глубину простого классического интерьера. Хочется всматриваться и любоваться изгибами узоров, размышляя – молчаливыми свидетелями каких событий, какой жизни были это изящное белое зеркало в бронзовой раме, эти солидные шкафы, круглый обеденный стол.
Винтажные аксессуары в любой интерьер приносят свою самобытность. Когда то давно, в свою эпоху. эти предметы были обычными и заурядными. Но теперь эти гости из прошлого ярко выделяются на фоне других современных предметов. Винтажные вещи радуют нас свойственной ушедшим эпохам размеренность, основательностью, ручным изготовлением каждого элемента. Типовые штамповки, синтетические материалы и эргономичный пластик привнесли в нашу жизнь комфорт и скоротечную легкость, но никогда не заменят индивидуальный характер, свойственный предметам из прошлого.
Бабушкины пирожки – всегда самые вкусные, а воспоминания из детства – всегда яркие и солнечные. Поэтому и стиль винтаж в интерьере, словно переносит нас в ту атмосферу уюта и простоты, беспечной радости и наполненности каждого мига важным смыслом первых жизненных открытий. Детское чувство домашнего тепла и защищенности придают интерьеру тонкие отсылки к прошлому в виде даже самых незначительных винтажных вещиц. Ретро-мотивы не мешают функциональности, точечное применение винтажных аксессуаров даже интерьеру современной кухни придают ностальгические нотки: филенчатые ящички шкафов с оригинальными ручками, старинная посуда, плакат советской эпохи.
Выразить очарование и уют стиля винтаж можно не только использованием в интерьере старинных предметов. Другим вариантом придания интерьеру комнаты винтажности могут стать отделочные материалы, передающие настроение прошлых эпох. Если на полу вашей комнаты сохранился старый дубовый паркет – не спешите радикально обновлять интерьер. Немного ремонтных работ и старые доски паркета заиграют свежими красками, а каждая трещинка лишь придаст оригинальности текстуре древесины. В современных коллекциях обоев можно найти образцы, максимально передающие настроения винтажного интерьера: бумажные светлые обои светлых оттенков с характерными для прошлых эпох цветочными орнаментами и неяркими красками.
Если хочется создать в своей комнате интерьер надежный, который прослужит вам верой и правдой долгие годы, одним из вариантов решения такой задачи является использование винтажной мебели. Предметы из прошлых эпох отличают натуральные материалы, основательная ручная сборка, изысканные детали декора. Да и само настроение винтажной мебели напоминает нам о размеренном и основательном ритме жизни прошлых эпох и придает интерьеру комнаты нотки умиротворенности и стабильной защищенности. Если вы не нашли нужные для вашего интерьера предметы среди образцов старинной мебели, можно использовать современную мебель похожего настроения, выполненную в классическом стиле из натуральных материалов, декорированную по технологии старения материалов. С помощью искусственного старения материала можно придать древесине эффект легкой потертости, легкой патины на кованном металле. Конечно, такие вещи не заменят эмоциональную глубину действительно старинных предметов, но помогут создать целостную композицию интерьера в винтажном стиле.
Оформляя комнату в том или ином стиле всегда полезно вспомнить, в каких условиях формировалось это направление, какие задачи привели к появлению того или иного решения. Так и в случае с винтажным интерьером, очень просто разобраться в цветовой композиции комнаты и не сделать ошибок, если помнить – из каких эпох и культур пришли к нам эти интересные вещицы.
Основа любой винтажной вещи – натуральность и естественность, поэтому и цветовая гамма представлена нешироким спектром природных оттенков древесины, тонированной, но не окрашенной кожаной обивки, кованных элементов из металла, бронзовый и медных украшений.
Бежевые, янтарно-коричневые и шоколадно-горчичные оттенки винтажных вещей создают базовую палитру интерьера, а остальные элементы композиции: цвет стен и пола, текстиль, освещение – поддерживают это теплое настроение. Здесь не место яркости синтетических оттенков и контрастным экспрессивным сочетаниям цветов, мягкость и натуральность – лучшее украшение интерьера в стиле винтаж.
Винтаж – это не музейные экспонаты, а живые и удобные предметы, бывшие частью жизни людей долгие годы и продолжающие выполнять свою работу верой и правдой. Светлое и умиротворенное настроение винтажных вещей поможет преобразить интерьер любой комнаты – от детской до гостиной.
Для детей такие своеобразные винтажные вещи в их комнате – настоящий кладезь для игр и открытий, обогащающих их жизнь своими оригинальными формами, насыщенными текстурами. Дополнив детскую комнату милыми винтажными предметами, конечно, будьте готовы к расспросам об особенностях происхождения каждого такого необычного гостя. Но в этом и есть главная задача и прелесть интерьеров в стиле винтаж – будить вопросы и воображение.
Винтажные вещи – яркие и самобытные сами по себе, прекрасно работают с различными стилевыми направлениями интерьеров, открывая новые грани и настроения. В простой открытости лофта лофта винтажные вещи помогают подчеркнуть оригинальность пространства, активность и смелую творческую фантазию идей интерьера.
Демократичность стиля лофт позволяет сочетать совершенно разные настроения и контрасты, использовать в качестве винтажных аксессуаров любую вещь прошлых эпох – от изысканной люстры до промышленного светильника.
Винтажные аксессуары, используемые как дополнение природных, деревенских стилей прованс, кантри акцентируют настроения покоя, домашнего уюта и очарования этих интерьеров. Простые формы и натуральные материалы винтажных предметов как нельзя лучше подчеркивают свежесть и легкость интерьера прованс, раскрывая все его лучшие качества. Потертая древесина винтажной мебели – идеальный фон для цветочных узоров и пастельных тонов интерьера прованс.