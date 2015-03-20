Квартира с характером

Приобретая квартиру, хозяева новой недвижимости зачастую сталкиваются с проблемой планировки. Что и говорить, порой, найти помещение без стен и перегородок, намного проще и удобнее для последующего обустройства. Перепланировка – дело нелегкое, поэтому профессионалы с большой тщательностью продумывают, какие из стен необходимо снести, а какие – оставить. Так, молодая семья из трех человек решила, что их квартира нуждается в большой гостиной для совместного с друзьями отдыха. При немалой общей площади помещений – 110 м², отсутствие большой гостиной является явным упущением. Именно поэтому хозяева квартиры совместно с командой молодых и прогрессивных архитекторов LPETRESKU приняли решение об организации открытого светлого пространства, которое бы включило в себя зону прихожей, кухни и гостиной.