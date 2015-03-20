Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Квартира с характером

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Квартира с характером, LPetresku LPetresku Гостиная в стиле минимализм
Loading admin actions …

Приобретая квартиру, хозяева новой недвижимости зачастую сталкиваются с проблемой планировки. Что и говорить, порой, найти помещение без стен и перегородок, намного проще и удобнее для последующего обустройства. Перепланировка  – дело нелегкое, поэтому профессионалы с большой тщательностью продумывают, какие из стен необходимо снести, а какие – оставить. Так, молодая семья из трех человек решила, что их квартира нуждается  в большой гостиной для совместного с друзьями отдыха. При немалой общей площади помещений – 110 м²,  отсутствие большой гостиной является явным упущением. Именно поэтому хозяева квартиры совместно с командой молодых и прогрессивных архитекторов LPETRESKU приняли решение об организации открытого светлого пространства, которое бы включило в себя зону прихожей, кухни и гостиной.

Работа над проектом

Квартира с характером, LPetresku LPetresku Гостиная в стиле минимализм
LPetresku

Квартира с характером

LPetresku
LPetresku
LPetresku

Квартира молодой семьи расположена в оригинальной и концептуальной новостройке Киева. По цветовому и стилевому решению интерьера у заказчиков были конкретные пожелания. Главными предпочтениями стало гармоничное сочетание различных фактур и цветов, чтобы интерьер получился интересным, современным и удобным. Сроки выполнения работ – два месяца.

Минимализм в интерьере

Квартира с характером, LPetresku LPetresku Гостиная в стиле минимализм
LPetresku

Квартира с характером

LPetresku
LPetresku
LPetresku

За основу стиля в дизайне был взят минимализм. Этот стиль практичен, долговечен и удобен. Также дизайнеры решили добавить несколько акцентов индустриального стиля для получения желаемого заказчиками эффекта.

Гостиная для большой компании

Квартира с характером, LPetresku LPetresku Гостиная в стиле минимализм
LPetresku

Квартира с характером

LPetresku
LPetresku
LPetresku

В этой гостиной можно собираться большой семьей — вместе обедать, смотреть кино и играть в настольные игры. Это помещение композиционно и является энергетическим центром всей квартиры.

Открытая планировка

Квартира с характером, LPetresku LPetresku Кухня в стиле минимализм
LPetresku

Квартира с характером

LPetresku
LPetresku
LPetresku

В итоге, наша жилплощадь имеет большую гостиную, объединенную с кухней и прихожей, и, оставленное без изменений остальное пространство квартиры: хозяйскую спальню, детскую комнату и две ванные . Одна из них будет выполнять функции санузла, прачечной и кладовкой.

Здоровый сон

Квартира с характером, LPetresku LPetresku Спальная комната Аксессуары и декор
LPetresku

Квартира с характером

LPetresku
LPetresku
LPetresku

В спальне особенно заметно решение дизайнеров прибегнуть к деталям индустриального стиля, что проявляется, в первую очередь, в выборе основной цветовой гаммы. Сочетание нескольких серых оттенков прекрасно гармонирует с любым другим цветом. Серый не выходит из моды и позволяет визуально корректировать помещение.

Текстиль

Квартира с характером, LPetresku LPetresku Спальня в стиле минимализм
LPetresku

Квартира с характером

LPetresku
LPetresku
LPetresku

Разные по плотности и текстуре ткани создают изысканный ансамбль, а воздушные белые шторы придают окну изящную легкость и помогают избежать холодной мрачности. В интерьере этой комнаты царят чистота, порядок и спокойствие.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ванная

Квартира с характером, LPetresku LPetresku Ванная комната в стиле минимализм
LPetresku

Квартира с характером

LPetresku
LPetresku
LPetresku

Преимуществом такой отделки является предельно легкий уход. Блеск ровных поверхностей подчеркивается зеркалом строгой формы. Монохромный дизайн создает спокойную и уравновешенную атмосферу.

Детская комната

Квартира с характером, LPetresku LPetresku Детская комнатa в стиле минимализм
LPetresku

Квартира с характером

LPetresku
LPetresku
LPetresku

Как и полагается, эта территория обладает собственным и совсем другим характером. Несмотря на использование обоев с ярким рисунком, помещение не перегружено цветом. Здесь светло и много воздуха.

Надстройки и пристройки к существующим зданиям
Вам понравился интерьер этой квартиры? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо