Квартира с характером

Приобретая квартиру, хозяева новой недвижимости зачастую сталкиваются с проблемой планировки. Что и говорить, порой, найти помещение без стен и перегородок, намного проще и удобнее для последующего обустройства. Перепланировка – дело нелегкое, поэтому профессионалы с большой тщательностью продумывают, какие из стен необходимо снести, а какие – оставить. Так, молодая семья из трех человек решила, что их квартира нуждается в большой гостиной для совместного с друзьями отдыха. При немалой общей площади помещений – 110 м², отсутствие большой гостиной является явным упущением. Именно поэтому хозяева квартиры совместно с командой молодых и прогрессивных архитекторов LPETRESKU приняли решение об организации открытого светлого пространства, которое бы включило в себя зону прихожей, кухни и гостиной.
Квартира молодой семьи расположена в оригинальной и концептуальной новостройке Киева. По цветовому и стилевому решению интерьера у заказчиков были конкретные пожелания. Главными предпочтениями стало гармоничное сочетание различных фактур и цветов, чтобы интерьер получился интересным, современным и удобным. Сроки выполнения работ – два месяца.
За основу стиля в дизайне был взят минимализм. Этот стиль практичен, долговечен и удобен. Также дизайнеры решили добавить несколько акцентов индустриального стиля для получения желаемого заказчиками эффекта.
В этой гостиной можно собираться большой семьей — вместе обедать, смотреть кино и играть в настольные игры. Это помещение композиционно и является энергетическим центром всей квартиры.
В итоге, наша жилплощадь имеет большую гостиную, объединенную с кухней и прихожей, и, оставленное без изменений остальное пространство квартиры: хозяйскую спальню, детскую комнату и две ванные . Одна из них будет выполнять функции санузла, прачечной и кладовкой.
В спальне особенно заметно решение дизайнеров прибегнуть к деталям индустриального стиля, что проявляется, в первую очередь, в выборе основной цветовой гаммы. Сочетание нескольких серых оттенков прекрасно гармонирует с любым другим цветом. Серый не выходит из моды и позволяет визуально корректировать помещение.
Разные по плотности и текстуре ткани создают изысканный ансамбль, а воздушные белые шторы придают окну изящную легкость и помогают избежать холодной мрачности. В интерьере этой комнаты царят чистота, порядок и спокойствие.
Преимуществом такой отделки является предельно легкий уход. Блеск ровных поверхностей подчеркивается зеркалом строгой формы. Монохромный дизайн создает спокойную и уравновешенную атмосферу.