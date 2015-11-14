Конечно, в кухонном помещении очень важна функциональность и практичность, но не стоит также забывать про создание уюта. Ведь от этого зависит, насколько комфортно вам будет там находиться, а также и гостям. Поэтому встает вопрос, как украсить помещение, как сделать обычную кухню бесподобной? Для творческих людей в этом сложностей нет, у них всегда есть масса идей, множество подручных материалов. Тем же, кто впервые с этим сталкивается, будет не так просто.
Чтобы избежать ошибок в виду отсутствия опыта, можно воспользоваться советами дизайнера или применить нижеуказанные идеи и рекомендации. Не бойтесь что-то менять в кухонном помещении, ваши старания будут оценены домочадцами, и вы почувствуете настоящее удовлетворение от проделанной работы. Поэтому творите, фантазируйте, сочетайте несочетаемое, а ваша кухня станет поистине оригинальной. Итак, в данной статье рассмотрены способы того, как сделать обычную кухню бесподобной.
На кухне можно выделить акцентную стену, которая станет одним из главных украшений. Лучше всего для нее подойдет зеркальная плитка. С ее помощью оживет даже самый обычный интерьер на кухне. С одной стороны это может быть не очень практично, но с другой стороны такое решение очень изысканное. Для оригинальности можно чередовать плитку квадратную и прямоугольную. Очищается такая плитка легко, достаточно использовать обычные средства для мытья стекол. Она подойдет для любого стиля кухонного интерьера.
Обычный кухонный гарнитур, особенно прослуживший долгое время, можно обновить и преобразить. Менять внешний вид мебели нужно в зависимости от того, в каком стиле будет сделан интерьер. Например, для кухни в стиле кантри подойдет для оформления мебели пэчворк. Важно только правильно подобрать цветовую гамму. Можно обклеить гарнитур различными пленками, имитирующими разные материалы. Если вы имеете мебель светлого цвета, то ее можно декорировать специальными мебельными инкрустациями серебряного или золотого цвета. Для кухни стиля прованс можно сделать винтажную мебель, особенно применив старые кухонные шкафы. Их достаточно потереть наждачной бумагой, тем самым искусственно состарить, нанеся позолоту и патину.
Как сделать обычную кухню бесподобной? Чтобы украсить кухню визуально, иногда достаточно заменить столешницу, ручки на фасадах или декорировать вытяжку. В качестве ручек для мебели можно использовать какие-либо оригинальные предметы или просто поставить разного внешнего вида. Особое внимание уделите и столешнице. Конечно, старую столешницу можно просто заменить, но есть более практичные решения для нее. На верх столешницы можно прикрепить лист фанеры и украсить его мозаичной росписью. Испорченную поверхность можно заламинировать или скрыть с помощью красивой пленки. Применение пленки не так практично, но зато ее можно часто менять, тем самым регулярно обновляя декор.
Как сделать обычную кухню бесподобной? Для этого также важен порядок в этом помещении, если все будет расставлено хаотично, то какой вид будет иметь кухня? Чтобы этого избежать, а еще и украсить кухню, следует создать разные места хранения – красивые шкафчики, коробочки и т.д. Ваша задача – максимально освободить рабочие поверхности. Для хранения различных предметов подойдут и декоративные полочки. Чтобы получить удобный шкаф, где всему будет отведено свое место, можно его взять на заказ.
Декоративные комнатные растения, прежде всего, можно расположить на кухонном подоконнике. Лучше всего выбирать прямостоящие растения, так как вьющиеся могут мешать. Растения могут также иметь и практическую функцию. Например, многие хозяйки хотят, чтобы была возможность срезать свежую зелень прямо из горшка. Используйте такую травку для аромата, и иногда срезайте листики.
Немаловажную роль в создании бесподобной кухни играет отделка стен. Именно она может стать главным украшением помещения. Отделка может быть выбрана как дорогая и эксклюзивная, так и простая. В случае последней следует добавить на стены стильные и забавные аксессуары. В качестве украшения и отделки может быть использована краска, как на этом фото. Она позволит создавать на ней пометки мелом, рисунки и многое другое.
Декоративные элементы, выполненные из текстиля определенного цвета и фактуры, призваны преображать интерьер до полной неузнаваемости. Расцветка текстиля должна подбираться в зависимости от стиля интерьера. Также, перед тем как украсить кухонное окно занавеской или шторой, нужно продумать цвет скатерти и мебельной обивки. Кухню в стиле кантри украсит без сомнений натуральная ткань, а именно ситец, лен, бязь и даже мешковина с оригинальной расцветкой. Подойдет и нарядная клетка, цветочные узоры. Кроме занавесок используют подушки на стулья. Текстиль должен иметь нежные оттенки. Для современной кухни выбирают часто римские шторы с интересным орнаментом, элементом фотопечати. Данные шторы станут главным элементом декора. Фактура для современного стиля должна быть матовой, гладкой. Если вы любите оригинальность, то сделайте занавеску из обычной упаковочной полиэтиленовой пленки.
Как сделать обычную кухню бесподобной? Примените в кухонном интерьере любые из представленных идей. Декорируйте мебель на кухне старыми дисками для компьютера, раскрасьте их всеми цветами радуги. Можно украсить это помещение цветами, которые сделаны из самых неожиданных материалов. Очень необычно будет выглядеть на кухне столик со стеклянной поверхностью и колесами от велосипеда, он подойдет для современного стиля интерьера. Если труба, находящаяся в данном помещении, расположена неудачно, то превратите ее в красивую лозу винограда. Покрасьте ее так, чтобы она напоминала дерево, украсьте листьями винограда и сочными плодами. Так вы получите аксессуар в стиле прованс. Из каждого ненужного предмета можно создать стильный декоративный элемент, повесить его на стену. Только проявите воображение и фантазию.
Таким образом, вы узнали, как сделать обычную кухню бесподобной. Приведены самые разные варианты ее декора, способы того, как можно обновить мебель, предметы, сделав их стильными аксессуарами. Если вы воспользуетесь советами дизайнеров интерьера, сами проявите фантазию, то получите поистине бесподобную, неповторимую кухню, которая будет радовать вас и удивлять гостей.
Освещение имеет не только практическую функцию, но и декоративную. Светильник должен иметь презентабельный вид, но также и обеспечивать правильный свет и его направленность. Для рабочей зоны используйте яркий свет, стол может быть в полумраке. Для декора хорошо подойдут светодиодные ленты и люминесцентные лампы. Подсвечивайте ими полки и внутреннюю часть шкафов. При их открытии свет будет включаться автоматически. Не отказывайтесь от дополнительного освещения вдоль шкафов и от подвесных светильников.