8 простых шагов к идеальному интерьеру в нейтральных тонах

Интерьеры в нейтральных тонах – безусловные лидеры, это решение мы используем и как наиболее практичное, и как дающее нам расслабляющую, спокойную атмосферу для отдыха от дневной суеты. В любом случае, нейтральный интерьер может быть хорошей базой для выражения нашей индивидуальности, разнообразный по стилистическим нюансам. Сегодня мы представляем вам несколько примеров работы с нейтральным оформлением интерьера, которые позволят вам создать нечто красивое и элегантное, простое и уютное на базе привычной цветовой гаммы.