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8 простых шагов к идеальному интерьеру в нейтральных тонах

Перла Вереника Перла Вереника
HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Спальня в средиземноморском стиле Бежевый
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Интерьеры в нейтральных тонах – безусловные лидеры, это решение мы используем и как наиболее практичное, и как дающее нам расслабляющую, спокойную атмосферу для отдыха от дневной суеты. В любом случае, нейтральный интерьер может быть хорошей базой для выражения нашей индивидуальности, разнообразный по стилистическим нюансам. Сегодня мы представляем вам несколько примеров работы с нейтральным оформлением интерьера, которые позволят вам создать нечто красивое и элегантное, простое и уютное на базе привычной цветовой гаммы. 

1. Зелень растений

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Спальня в средиземноморском стиле Бежевый
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Домашние растения добавляют жизни и энергии пространству, а на фоне нейтральной гаммы интерьера, отлично дополняют светлые тона яркой зеленью. 

2. Выбор оттенков

orange leaf, AShel AShel Гостиная в стиле минимализм Дерево Оранжевый
AShel

orange leaf

AShel
AShel
AShel

Нейтральная цветовая палитра очень богата оттенками, различное сочетание которых может как раскрыть красоту деталей, так и наоборот, привести к ощущению скучного и грязного помещения. Поэтому, подбирая нейтральные цвета для интерьера уделите внимание их точному совпадению, несмотря на кажущуюся простоту это очень капризные оттенки, которые могут совершенно по-разному выглядеть в зависимости от освещения и сочетания.

3. Присмотритесь к скандинавскому стилю

Charmante Altbauwohnung in Berlin, pur natur pur natur Столовая комната в скандинавском стиле
pur natur

pur natur
pur natur
pur natur

С нейтральными тонами в интерьере виртуозно работает скандинавский стиль, воплощающий простоту и комфорт, светлые тона и уют, минимализм и функциональность.

4. Минимализм интерьера

​MODERN ONE SUMA Architektów Гостиная в скандинавском стиле
SUMA Architektów

​MODERN ONE

SUMA Architektów
SUMA Architektów
SUMA Architektów

Минимализм интерьера прекрасно сочетается с нейтральной гаммой, неярким и тонким подбором светлых оттенков для оформления комнаты. 

5. Роскошные детали

Living room : Neutral tones In:Style Direct Гостиная в стиле минимализм
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Если минимализм – не совсем ваш стиль, прекрасный интерьер в нейтральных тонах можно создать с помощью респектабельных и изящных предметов интерьера. Мягкий белый диван, выбеленная древесина, статуэтки вазы из фарфора – немного классицизма в светлый тонах.

6. Творческий подход

Grigio Cosmo, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited Кухня в стиле минимализм Белый
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

Хорошо оживляет нейтральную, спокойную гамму интерьера добавление креативных деталей. Немного творчества, фантазии, нестандартных форм и оригинальных аксессуаров –  и ваш интерьер заиграет свежими эмоциями. 

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7. Контраст для нейтральной гаммы

The White Room, V Multimedia V Multimedia Спальня в стиле минимализм
V Multimedia

V Multimedia
V Multimedia
V Multimedia

Более привычным для нас вариантом нейтрального интерьера является монохромная композиция, сочетающая лишь несколько светлых тонов. Однако, это не единственный способ создания спокойного и стильного нейтрального интерьера. Можно противопоставить базовой нейтральной гамме контрастные детали темного или даже черного цвета, которые будут привлекать внимание и собирать целостность композиции.

8. Добавим коричневых оттенков для теплого интерьера

西庇の家, 株式会社建楽設計 株式会社建楽設計 Гостиная в стиле модерн
株式会社建楽設計

株式会社建楽設計
株式会社建楽設計
株式会社建楽設計

Натуральные оттенки древесины вполне подойдут для декора нейтрального интерьера, привнося естественную теплоту и ощущение домашнего уюта в комнаты. При этом природная текстура и цвет древесины отлично впишется в общую цветовую гамму, не перегружая интерьер.

Вилла с атмосферой шале и SPA-бутика
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