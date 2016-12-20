8 простых шагов к идеальному интерьеру в нейтральных тонах

Интерьеры в нейтральных тонах – безусловные лидеры, это решение мы используем и как наиболее практичное, и как дающее нам расслабляющую, спокойную атмосферу для отдыха от дневной суеты. В любом случае, нейтральный интерьер может быть хорошей базой для выражения нашей индивидуальности, разнообразный по стилистическим нюансам. Сегодня мы представляем вам несколько примеров работы с нейтральным оформлением интерьера, которые позволят вам создать нечто красивое и элегантное, простое и уютное на базе привычной цветовой гаммы.
Домашние растения добавляют жизни и энергии пространству, а на фоне нейтральной гаммы интерьера, отлично дополняют светлые тона яркой зеленью.
Нейтральная цветовая палитра очень богата оттенками, различное сочетание которых может как раскрыть красоту деталей, так и наоборот, привести к ощущению скучного и грязного помещения. Поэтому, подбирая нейтральные цвета для интерьера уделите внимание их точному совпадению, несмотря на кажущуюся простоту это очень капризные оттенки, которые могут совершенно по-разному выглядеть в зависимости от освещения и сочетания.
С нейтральными тонами в интерьере виртуозно работает скандинавский стиль, воплощающий простоту и комфорт, светлые тона и уют, минимализм и функциональность.
Минимализм интерьера прекрасно сочетается с нейтральной гаммой, неярким и тонким подбором светлых оттенков для оформления комнаты.
Если минимализм – не совсем ваш стиль, прекрасный интерьер в нейтральных тонах можно создать с помощью респектабельных и изящных предметов интерьера. Мягкий белый диван, выбеленная древесина, статуэтки вазы из фарфора – немного классицизма в светлый тонах.
Хорошо оживляет нейтральную, спокойную гамму интерьера добавление креативных деталей. Немного творчества, фантазии, нестандартных форм и оригинальных аксессуаров – и ваш интерьер заиграет свежими эмоциями.
Более привычным для нас вариантом нейтрального интерьера является монохромная композиция, сочетающая лишь несколько светлых тонов. Однако, это не единственный способ создания спокойного и стильного нейтрального интерьера. Можно противопоставить базовой нейтральной гамме контрастные детали темного или даже черного цвета, которые будут привлекать внимание и собирать целостность композиции.
Натуральные оттенки древесины вполне подойдут для декора нейтрального интерьера, привнося естественную теплоту и ощущение домашнего уюта в комнаты. При этом природная текстура и цвет древесины отлично впишется в общую цветовую гамму, не перегружая интерьер.