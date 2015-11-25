Функциональный интерьер -- это

Функциональный стиль получил развитие в первой половине XX века. Идеи функционализма появились еще в XIX веке, в частности, среди представителей баухауза в Германии и последователей Ле Корбюзье во Франции. Функционализм объективно установил критерии среды обитания человека.
Функционализм стремится к простоте и комфорту. Интерьер квартиры в стиле функционализм подчиняется требованиям эргономичности. Элементы интерьера тяготеют к прямолинейным формам. Каждый предмет берет на себя несколько функций. Для зонирования пространства используются мобильные перегородки. Оптимизация пространства достигается с помощью ниш и подсветок.
Мобильность и открытость функционализма отражает стремление владельца интерьера к росту и развитию. Пространство должно быть адаптировано к образу жизни и привычкам его владельца. Чтобы постичь мастерство создания таких интерьеров, мы собрали советы авторитетов сферы дизайна интерьера.
Окно не должно выглядеть как «вечернее платье». Продумывайте обрамление окна в рамках архитектурного решения пространства, как продолжение стен. Оформите окно текстилем того же цвета, что и цвет стен. Так пространство комнаты увеличится.
Первая и важнейшая ступень создания функционального интерьера – этап планирования. Прежде всего, определиться с предназначением каждого помещения, чтобы не пришлось менять функцию зоны в ходе реализации, например, на этапе выполнения отделочных работ.
В зависимости от назначения помещения решить вопрос акустики/звукоизоляции. Например, в комнате, где гости будут вести беседы и звенеть бокалами, можно обить стены текстилем.
Бледная цветовая гамма зрительно увеличивает гостиную. Но при всей своей сдержанности и лаконичности стиль функционализм может быть оригинальным, ярким, индивидуальным. С помощью ярких деталей можно выделять определенные части комнаты, уводя внимание от тех зон, которые хотелось бы скрыть.
В больших комнатах старайтесь не использовать много мелких украшений – они теряются и создают впечатление беспорядка. Два-три крупных предмета оригинального дизайна – скульптура, ваза, картина – смотрятся выигрышнее и подчеркивают объем пространства.
Одна из последних тенденций в дизайне — это так называемая «открытая» кухня. В ней используется как можно меньше модульной и монолитной мебели, которая загромождает пространство. В моду входят складные стулья и закрепленные на стене складные столы, которые можно в любой момент сложить и убрать в другое место.
У стильной функциональной кухни должен быть максимально разгружен верхний ярус. Вместо шкафов — стеллажи, вместо громоздких конструкций — удобные и аккуратные полочки. Хорошим вариантом будет использование полок из закаленного стекла. Здесь сразу множество плюсов: все кухонные принадлежности будут у вас на виду, создавая ощущение наполненности и уюта.
Разные задачи требуют разную степень освещенности. Можно сделать два разных по мощности светильника, и получится три варианта освещения: приглушенный свет для вечеринки, яркий свет для чтения и общее яркое освещение для уборки.
Замените обычные выключатели на диммеры (выключатели с регуляторами силы тока) – это позволит устанавливать любую степень освещенности комнаты в зависимости от настроения.
Современные производители сантехнического оборудования для ванных комнат представляют сегодня великолепную возможность создать в ванной комнате замечательный функциональный интерьер, даже в самой маленькой.
В специализированных магазинах продаются различные шторки из безопасного стекла – неподвижные и складные; добавьте к ним душевую панель с разнообразными программами - и наслаждайтесь! Можно обустроить небольшой душевой уголок и благодаря специальным душевым дверям.
Для функционализма характерны немногочисленные элементы декора. Предметы декора также берут на себя некие функции. В функциональном стиле используются эксклюзивные конструкции мебели, при этом мебель становится и элементом декора. Среди предметов мебели много трансформеров. Корпусная мебель уступает место встроенным нишам и стеллажам.
Детская должна иметь возможность «расти» вместе с ребенком. Постарайтесь избежать искушения использовать подчеркнуто-детские схемы, поскольку дети быстро вырастают из своей комнаты. В идеале комната должна быть нейтральной и нарядной. Лучше выбрать качественную мебель, которую можно адаптировать с годами.
При проектировании кабинета или гостиной, при расстановке мебели, следует создавать пространство, комфортное для ведения беседы. В зоне общения, приема гостей, располагать кресла или диваны рекомендуется друг напротив друга на расстоянии около двух метров. Тогда собеседникам не придется повышать голос, при этом личное пространство каждого не будет нарушено.
И, наконец, отличным решением, будет обустроить пространство под лестницей, которая находится в зоне прихожей, в гардеробную. Всё свободное место под лестницей, можно заполнить различными шкафами с вешалами. Выдвижными ящиками для уличной обуви, и отдельными сетками- ящиками. Также, нелишними будут полки для портфелей, сумок и головных уборов.
Но не только место под лестницей, подходит, для организации хранения вещей. В ступенях самой лестницы можно встроить ящики на выдвижных системах. И тем самым хранить вещи прямо в лестнице.