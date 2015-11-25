Функциональный интерьер -- это

Функциональный стиль получил развитие в первой половине XX века. Идеи функционализма появились еще в XIX веке, в частности, среди представителей баухауза в Германии и последователей Ле Корбюзье во Франции. Функционализм объективно установил критерии среды обитания человека.

Функционализм стремится к простоте и комфорту. Интерьер квартиры в стиле функционализм подчиняется требованиям эргономичности. Элементы интерьера тяготеют к прямолинейным формам. Каждый предмет берет на себя несколько функций. Для зонирования пространства используются мобильные перегородки. Оптимизация пространства достигается с помощью ниш и подсветок.

Мобильность и открытость функционализма отражает стремление владельца интерьера к росту и развитию. Пространство должно быть адаптировано к образу жизни и привычкам его владельца. Чтобы постичь мастерство создания таких интерьеров, мы собрали советы авторитетов сферы дизайна интерьера.