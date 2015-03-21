Воздушный интерьер для молодой семьи

Жила была семейная пара – достаточно молодая, но уже солидная семья. И была у них мечта – создать такой интерьер, чтобы ни к чему нельзя было придраться. Стоит сказать, что хозяева дома, о которых мы рассказываем, весьма требовательны и щепетильны. Поэтому дизайнеру Людмиле Александровой из EEDS INTERIOR DESIGN STUDIO пришлось разработать такой проект, чтобы он пришелся по вкусу не только членам семьи, но любому гостю.
Сегодня мы гуляем в интерьерах элитного коттеджа, оформленных в современном стиле. Этот оригинальный дом приятно удивляет своей роскошью и открытостью пространства. Нежный микс оранжевых оттенков и многообразие небольших предметов декора создает необычайно комфортную атмосферу. Пространство, воздух, свобода – вот девиз этого интерьера.
Теплые оттенки в интерьере, как правило, по нраву многим, так как они магическим образом создают особенное настроение и уют. Здесь каждая деталь привносит в атмосферу помещения свежее ощущение свободы. Прежде всего, нас очаровывает гостиная, в которой гармонично сочетаются все элементы.
Большой ковер с геометрическим рисунком позволяет добиться завершенности дизайна интерьера комнаты. Оригинальные элементы декора помогают в создании образа помещения, в котором много воздуха.
Используемые в интерьере зеленые элементы, создают экологическую направленность.
Небольшая зона, состоящая из двух мягких кресел и эффектного камина, однозначно понравится ценителям спокойного отдыха.
Согласитесь, что в этой части дома определенно царит атмосфера психологической свободы, которая располагает к общению и способствует формированию хорошего настроения.