Домашняя библиотека – интерьерные решения

С наступлением компьютерной эры информация казалось бы уже давно должна была переместиться со страниц книг на цифровые носители, однако многие из нас до сих пор отдают предпочтение классическому способу получения новых знаний – взять с полки книжного шкафа интересную книгу в красивой обложке, поудобнее устроиться в кресле и отправиться в увлекательное путешествие, в котором на каждой странице ваш ждут новые впечатления и открытия.

Редкий современный интерьер обходится без домашних библиотек. Лично мы влюблены в книжные шкафы и считаем их абсолютно необходимым предметом мебели. Совсем не обязательно жить в роскошном особняке. Найти место для небольшой домашней библиотеки можно практически в каждой квартире и даже за ее пределами. Давайте посмотрим, как ловко с этой задачей справляются известные дизайнеры интерьера.