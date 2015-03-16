Домашняя библиотека – интерьерные решения

С наступлением компьютерной эры информация казалось бы уже давно должна была переместиться со страниц книг на цифровые носители, однако многие из нас до сих пор отдают предпочтение классическому способу получения новых знаний – взять с полки книжного шкафа интересную книгу в красивой обложке, поудобнее устроиться в кресле и отправиться в увлекательное путешествие, в котором на каждой странице ваш ждут новые впечатления и открытия.
Редкий современный интерьер обходится без домашних библиотек. Лично мы влюблены в книжные шкафы и считаем их абсолютно необходимым предметом мебели. Совсем не обязательно жить в роскошном особняке. Найти место для небольшой домашней библиотеки можно практически в каждой квартире и даже за ее пределами. Давайте посмотрим, как ловко с этой задачей справляются известные дизайнеры интерьера.
Не торопитесь сдавать старые, пожелтевшие от времени книги в макулатуру или ближайшую букинистическую лавку. Из них может получиться необычная современная инсталляция, прекрасно вписывающаяся в помещение классически оформленного офиса. Сотни книг нашли свое место за стеклянными дверями высотой от пола до потолка. С их помощью дизайнеры соорудили настоящую книжную инсталляцию – пространственную композицию, в которой книги освобождаются от своих традиционных функций, перестают быть самодостаточными предметами и становятся символом смены эпох.
Если вам нравится ретро, такой книжный шкаф идеально подойдет для вашего интерьера. Цвет дерева хорошо сочетается с бледными обоями в вертикальную полоску и темно-зелеными портьерами. Этот шкаф как нельзя лучше разрушает стереотип о том, что массивные шкафы непременно становятся центральным элементом интерьера. В данном случае хранитель книг не составляет конкуренцию не менее выразительным предметам мебели – широкому письменному столу и комоду в британском стиле.
Книжный шкаф в современной городской квартире – это не просто шкаф для хранения домашней библиотеки, а многофункциональный предмет мебели, которому под силу быть и полкой для книг, и тумбой для телевизора и местом для демонстрации цветов, сувениров и многочисленных предметов декора, без которых любой интерьер смотрелся бы бедно и невыразительно. Дизайнер, который заботится о комфорте хозяев квартиры, всегда расположит рядом с книжным шкафом удобный мягкий уголок.
Несколько лет назад в одном из московских парков
вырос вот такой необычный книжный павильон, состоящий из нескольких модулей. Лишенный привычной для столицы амбициозности, павильон достаточно прост в эксплуатации. За его почти прозрачными стенами обнаруживается множество ящиков, которые при желании могут быть заполнены книгами, и деревянных табуретов, такого же размера как и ящики. Парковая библиотека – вот какое название приходит в голову при виде этого диковинного объекта
малой архитектуры.
Гоголь-модуля
Гоголь-модуль – так назывался конкурс, финалистом которого три года назад трансформируемый павильон. Задачей конкурса было создать объект, который не загромождает парк, а наоборот, работает на благо горожан, привлекая оригинальностью формы и комфортным внутренним пространством. Практичность и интерактивность переносного книжного павильона полюбилась жюри, и создатели мобильной парковой библиотеки молодые архитекторы из мастерской RueTemple завоевали на конкурсе призовое место.
Этот книжный шкаф очень напоминает шкаф из старого диснеевского фильма
Наболдашник и метла, к верхней полке которого точно также была привинчена лестница. Те, кто смотрел этот фильм, наверняка вспомнят как слегка безумный профессор Эмилиус Браун злился на свою жену, которая никак не могла найти столь важную для него книгу заклинаний. Гламур ушедшей эпохи – вот с чем ассоциируется интерьер этой комнаты. Бархатные пуфы с утяжкой пуговицами намеренно подобраны в таком же цвете как и книжный шкаф, благодаря чему винтажная композиция комнаты смотрится завершено.