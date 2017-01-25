Минимальные изменения в доме – максимальный эффект!

Как мы можем видеть на этом снимке, в обстановке произошли не очень большие изменения. Мебель осталась прежней, но атмосфера в комнате создана совершенно иная. И для этого понадобилось совсем не много: появились приятные теплые и светлые тона в отделке кровати. Новые ткани, использованные для декорирования кровати, привнесли в обстановку больше тепла и уюта.

Более романтичный декор и тонко продуманные элементы интерьера, такие как ваза с цветами, картина над ночным столиком, а также многочисленные подушки на кровати очень сильно изменили настроение спальни. Конечно, место для сна играет роль центрального элемента в интерьере спальни, но утверждать, что весь секрет произошедших изменений состоит в ней, не стоит. Все, что окружает эту просторную кровать, также влияет на общую обстановку и на ее значимых изменениях.

Настоящая магия перемен заключается в том, что остался прежним дух дома, его душа, его прошлое и его сущность. Не были упущены из виду эти тонкие материи, которые, в любом случае, никто не пытался изменить. Теперь у хозяев есть ощущение, что изменилась не только окружающая их обстановка, появились воспоминания о прошлом доме, но и жизнь стала немного счастливее!