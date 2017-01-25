Минимальные изменения в доме – максимальный эффект!

Мы уже привыкли знакомиться с результатами проведенных ремонтов, сделанных на самом высоком уровне, с потрясающими преобразованиями, которые иногда являются результатом практически полной перепланировки квартиры. При этом новая обстановка становится совершенно неузнаваемой. Но кто говорит, что нужно все разрушать и строить заново, если можно внести некоторые корректировки, чтобы успешно обновить свой дом.
Бывает много случаев, когда достаточно переставить мебель местами и дополнить интерьер несколькими декоративными элементами, чтобы обстановка стала значительно комфортнее и уютнее. Мы хотим показать вам один интересный проект, который доказывает, что часто нет необходимости в радикальных изменениях. Нужно только пригласить хорошего специалиста, который на профессиональном уровне исправит все недочеты, и несколькими незначительными действиями изменит ваш дом, сделав его стильным и красивым.
До того, как пригласили специалиста, дом, конечно, имел не очень привлекательный и приятный вид. Но все же, здесь было не так все запущено, и чувствовалось, что нужно привнести совсем немного изменений, чтобы открыть тонкую, меланхолическую душу дома, которая была хорошо спрятана, но легко воспринималась в чувствительной душе. Хозяева этого аккуратного жилья пытались создать максимально возможную комфортную обстановку, которая соответствовала бы их настроению и желаниям. Поэтому они решили принять небольшую помощь специалиста, чтобы подкорректировать уже имеющуюся обстановку.
Здесь мы видим полупустую комнату, оформленную устаревшими предметами интерьера, которые сегодня уже вышли из моды. Двойная кровать, состоящая их двух каркасов с уложенными на них не подходящими по размеру матрасами, расположенными бок обок, выглядит грустно и уныло. По обе стороны от кровати расположены два деревянных ночных столика и антикварный стул. В общем, обстановка стандартная и очень простая.
Как мы можем видеть на этом снимке, в обстановке произошли не очень большие изменения. Мебель осталась прежней, но атмосфера в комнате создана совершенно иная. И для этого понадобилось совсем не много: появились приятные теплые и светлые тона в отделке кровати. Новые ткани, использованные для декорирования кровати, привнесли в обстановку больше тепла и уюта.
Более романтичный декор и тонко продуманные элементы интерьера, такие как ваза с цветами, картина над ночным столиком, а также многочисленные подушки на кровати очень сильно изменили настроение спальни. Конечно, место для сна играет роль центрального элемента в интерьере спальни, но утверждать, что весь секрет произошедших изменений состоит в ней, не стоит. Все, что окружает эту просторную кровать, также влияет на общую обстановку и на ее значимых изменениях.
Настоящая магия перемен заключается в том, что остался прежним дух дома, его душа, его прошлое и его сущность. Не были упущены из виду эти тонкие материи, которые, в любом случае, никто не пытался изменить. Теперь у хозяев есть ощущение, что изменилась не только окружающая их обстановка, появились воспоминания о прошлом доме, но и жизнь стала немного счастливее!
Эта гостиная выглядит неуютной и неопределенной. Создается впечатление, что мебель ждет своей очереди, чтобы переехать на постоянное место. Она расположена здесь под стенками, без привязки к интерьеру. Отсутствует характер, стиль и душа. Помещение с таким размещением мебели и выглядит нежилым и неуютным.
Теперь мы видим более рациональное и элегантное пространство.
Удивительно, но такие приятные изменения произошли при помощи все тех же предметов мебели, которые здесь использовались изначально. Но после перестановки комната выглядит совершенно другой, свежей, со вкусом обставленной и более уютной. Новым здесь является только легкие, воздушные занавески на окне и шикарный комод. Все остальные изменения произошли благодаря незначительной перестановке.
Вот еще один пример комнаты, в которой обстановка требует вмешательства для создания комфортных условий жизни. Эта комната имеет все, что необходимо, но все это свалено в кучу. Давайте посмотрим на результат, который получился после того как здесь была сделана перестановка.
Теперь здесь стало больше воздуха, и эта ухоженная комната стала значительно уютнее и приветливее. Здесь появился красивый шкаф, удобное кресло для отдыха и расслабления. Проще говоря, создана новая комната с боле высоким уровнем порядка и с еще большим достоинством!
Это помещение было больше похоже на обычную кладовку. Здесь очень мало места, так как комната сама по себе имеет небольшие размеры. Очевидно, что ее использовали именно как место для временного хранения различных вещей. Кто бы захотел здесь поселиться?
Ну вот, совсем другое дело! После нескольких незначительных действий эта комната стала выглядеть как жилое помещение, которое можно использовать как гостевую. Она приобрела характер и функциональность. Красная мебель органично сочетается с предметами интерьера, а кровать, несмотря на то, что она довольно низкая, предоставит гостю комфортные условия для отдыха. Конечно, здесь можно обустроить и кабинет, почему бы и нет? Рабочий стол, достаточно света, удобные полки, все это поспособствует как плодотворной работе, так и полноценному отдыху.
Кухня, конечно, не выглядит очень современной и изысканной. Однако она в прекрасном состоянии, поэтому ничего не случится, если она останется на прежнем месте, а изменения коснутся остального помещения.
Тут все достаточно просто: больше порядка и немного светлее, чем раньше. Теперь создается более благоприятное впечатление об этом очень важном для всей семьи помещении. После проведения определенных манипуляций в кухне удалось подкорректировать ее настроение, и атмосфера здесь стала более дружественной и приятной. Оглянитесь вокруг себя. Если вас что-то не устраивает в окружающей обстановке, вы можете все изменить без серьезных затрат времени и средств, стоит только захотеть!
Далее на homify:
- Крошечный, но восхитительный дом!
- Последние веяния моды в оформлении гостиных – 10 лучших примеров!