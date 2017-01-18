Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Как построить маленький дешевый дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lavori, 3d-arch 3d-arch Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Ваша семья хочет жить в собственном доме? И при этом не отказывать себе в современном образе жизни? Давайте разберемся, как самыми простыми способами уложиться в небольшой бюджет и получить желаемое.

Итак, мы знаем, что ради маленькой конечной стоимости от чего-то нам все же придется отказаться. Но важно выбрать, от чего именно, чтобы в итоге вы нашли себя живущими в современном и комфортабельном доме, а не большом, но неудобном и некрасивом.

Для стандартной семьи из четырех человек площади в 70 кв. метров достаточно для того, чтобы жить с комфортом. Две спальни (24 метра), две ванные (8 метров), кухня-гостиная (30 метров), прихожая и уголок для котельной (8 метров). Так зачем, если вы не имеете средств и все равно берете кредит, добавлять к дому еще одну комнату, которая не будет использоваться, отдельную кухню, которая не добавит функционала, или множество коридоров?

​Дом на двоих

Stunning garden room suite, The Swift Organisation Ltd The Swift Organisation Ltd Сад в стиле модерн
The Swift Organisation Ltd

Stunning garden room suite

The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd

В итоге получается, что современный дом в стиле модерн «как на картинке» построить может практически каждый, вопрос – в размере. Так, дом на фотографии выше имеет лишь одну комнату и ванную, площадь в 40 кв. метров и доступен для реализации с системой отопления по цене около 1 млн рублей «под ключ».

​Дом на четверых

Stunning garden treatment room and gymnasium suite The Swift Organisation Ltd Сад в стиле модерн
The Swift Organisation Ltd

Stunning garden treatment room and gymnasium suite

The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd

Домик на четверых площадью 60-70 кв. метров с двумя спальнями будет стоить 1,75 млн рублей. Расчеты вы можете увидеть ниже.

​Фундамент, стены, кровля

Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Общая стоимость данных работ с учетом работы строителей – около 0,8 млн рублей для дома площадью 60-70 кв. метров. В эту цену не включены инженерные системы (канализация, электроразводка – 150 тысяч рублей), окна (200 тысяч рублей, если с панорамными), отделка (100 тысяч рублей, простая), кровля (100 тысяч рублей). Итого мы получаем стоимость дома в 1,35 млн рублей без отопления. Эта цена ориентирована на дом, который построен с помощью работы строителей.

​Отопление

Two Bedroom Wee House The Wee House Company
The Wee House Company

Two Bedroom Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Берем отопление из газового котла (берем маленький, за 50 тысяч на площадь до 80 кв. метров) и системы «теплого пола» (3,5 тысячи рублей за 1 кв. метр включая монтаж), получаем стоимость отопительной системы на дом в 60-70 кв. метров 300 тысяч рублей. Итого, мы получаем конечную стоимость дома из двух спален в 1,75 млн рублей.

​Мансарда дешевле

Lavori, 3d-arch 3d-arch Дома в стиле модерн
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

Если вы выберете мансардный формат дома, то за ту же сумму в 1,75 млн рублей вы можете получить уже 90 кв. метров, правда, почти всю выигранную площадь займет сама лестница, плюс останется около 10 кв. метров на дополнительное увеличение каких-либо комнат.

​Разница в цене

HAUS GROSS GLIENICKE, Müllers Büro Müllers Büro Дома в стиле минимализм
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Так, дом за 1,75 млн рублей будет в два раза меньше дома за 3,6 млн рублей и в три раза меньше дома за 5,25 млн рублей, но в итоге он ведь стоит как однокомнатная квартира, а является трехкомнатным домом! Тогда встает вопрос о цене участка, о планах расширения дома в будущем и о желаемом стиле жизни.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Модные оттенки – залог бюджетной отделки

Kitchens, Clean Design Clean Design Кухня в стиле модерн
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Для бюджетной отделки дома не обязательно использовать множество кричащих тонов и акцентов для колоритности. Модные кофейные и каменные, а также оттенки шоколада и карамели сделают интерьер гораздо более элегантным, даже при минимальном бюджете.

​Модный текстиль – залог современного дома

Indie Style Interiors - chic living rooms for the whole family to enjoy Indie Style Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – chic living rooms for the whole family to enjoy

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

Удивительно, но обычно именно текстиль выдает в нас какие-то устаревшие традиции. Шторы, ковер, подушки, постельное белье в нашем сознании почему-то больше отстают от моды, чем керамическая плитка.

​Спальни на мансардах

Bedrooms, Clean Design Clean Design Спальня в стиле модерн
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Для тех, кто хоть когда-то жил на мансарде, вопрос о том, какая комната лучше, даже не стоит. Именно со скошенными потолками появляется особый антураж, богемное настроение и акцент европейского дизайна.

​Современное искусство в каждый дом

Bedrooms, Clean Design Clean Design Спальня в стиле модерн
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Вы любите акварели, абстракции, картины маслом греческих островов, скетчи европейских городов или фотографии мостов со всего мира? Бюджетный вариант искусства в вашем доме – постеры и фотографии!

Далее на homify:

— Дачные дома от профессионалов homify!;

— Проекты домов в американском стиле;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Проект дешевой пристройки к дому
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо