​Как построить маленький дешевый дом

Ваша семья хочет жить в собственном доме? И при этом не отказывать себе в современном образе жизни? Давайте разберемся, как самыми простыми способами уложиться в небольшой бюджет и получить желаемое.
Итак, мы знаем, что ради маленькой конечной стоимости от чего-то нам все же придется отказаться. Но важно выбрать, от чего именно, чтобы в итоге вы нашли себя живущими в современном и комфортабельном доме, а не большом, но неудобном и некрасивом.
Для стандартной семьи из четырех человек площади в 70 кв. метров достаточно для того, чтобы жить с комфортом. Две спальни (24 метра), две ванные (8 метров), кухня-гостиная (30 метров), прихожая и уголок для котельной (8 метров). Так зачем, если вы не имеете средств и все равно берете кредит, добавлять к дому еще одну комнату, которая не будет использоваться, отдельную кухню, которая не добавит функционала, или множество коридоров?
В итоге получается, что современный дом в стиле модерн «как на картинке» построить может практически каждый, вопрос – в размере. Так, дом на фотографии выше имеет лишь одну комнату и ванную, площадь в 40 кв. метров и доступен для реализации с системой отопления по цене около 1 млн рублей «под ключ».
Домик на четверых площадью 60-70 кв. метров с двумя спальнями будет стоить 1,75 млн рублей. Расчеты вы можете увидеть ниже.
Общая стоимость данных работ с учетом работы строителей – около 0,8 млн рублей для дома площадью 60-70 кв. метров. В эту цену не включены инженерные системы (канализация, электроразводка – 150 тысяч рублей), окна (200 тысяч рублей, если с панорамными), отделка (100 тысяч рублей, простая), кровля (100 тысяч рублей). Итого мы получаем стоимость дома в 1,35 млн рублей без отопления. Эта цена ориентирована на дом, который построен с помощью работы строителей.
Берем отопление из газового котла (берем маленький, за 50 тысяч на площадь до 80 кв. метров) и системы «теплого пола» (3,5 тысячи рублей за 1 кв. метр включая монтаж), получаем стоимость отопительной системы на дом в 60-70 кв. метров 300 тысяч рублей. Итого, мы получаем конечную стоимость дома из двух спален в 1,75 млн рублей.
Если вы выберете мансардный формат дома, то за ту же сумму в 1,75 млн рублей вы можете получить уже 90 кв. метров, правда, почти всю выигранную площадь займет сама лестница, плюс останется около 10 кв. метров на дополнительное увеличение каких-либо комнат.
Так, дом за 1,75 млн рублей будет в два раза меньше дома за 3,6 млн рублей и в три раза меньше дома за 5,25 млн рублей, но в итоге он ведь стоит как однокомнатная квартира, а является трехкомнатным домом! Тогда встает вопрос о цене участка, о планах расширения дома в будущем и о желаемом стиле жизни.
Для бюджетной отделки дома не обязательно использовать множество кричащих тонов и акцентов для колоритности. Модные кофейные и каменные, а также оттенки шоколада и карамели сделают интерьер гораздо более элегантным, даже при минимальном бюджете.
Удивительно, но обычно именно текстиль выдает в нас какие-то устаревшие традиции. Шторы, ковер, подушки, постельное белье в нашем сознании почему-то больше отстают от моды, чем керамическая плитка.
Для тех, кто хоть когда-то жил на мансарде, вопрос о том, какая комната лучше, даже не стоит. Именно со скошенными потолками появляется особый антураж, богемное настроение и акцент европейского дизайна.
Вы любите акварели, абстракции, картины маслом греческих островов, скетчи европейских городов или фотографии мостов со всего мира? Бюджетный вариант искусства в вашем доме – постеры и фотографии!
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