​Как построить маленький дешевый дом

Ваша семья хочет жить в собственном доме? И при этом не отказывать себе в современном образе жизни? Давайте разберемся, как самыми простыми способами уложиться в небольшой бюджет и получить желаемое.

Итак, мы знаем, что ради маленькой конечной стоимости от чего-то нам все же придется отказаться. Но важно выбрать, от чего именно, чтобы в итоге вы нашли себя живущими в современном и комфортабельном доме, а не большом, но неудобном и некрасивом.

Для стандартной семьи из четырех человек площади в 70 кв. метров достаточно для того, чтобы жить с комфортом. Две спальни (24 метра), две ванные (8 метров), кухня-гостиная (30 метров), прихожая и уголок для котельной (8 метров). Так зачем, если вы не имеете средств и все равно берете кредит, добавлять к дому еще одну комнату, которая не будет использоваться, отдельную кухню, которая не добавит функционала, или множество коридоров?