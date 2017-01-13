Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Стили в архитектуре, о которых вы не знали

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores Дома в стиле минимализм
Loading admin actions …

Специально для вас мы подготовили интересную подборку из архитектурных стилей со всего мира, которые могли проскользнуть мимо вашего взгляда, но будут очень интересны всем любителям архитектуры!

​Колониальный бразильский

Colonial Mansion, Brazil, Casa Forma Ltd Casa Forma Ltd Дома в стиле модерн Кирпичи Бежевый
Casa Forma Ltd

Colonial Mansion, Brazil

Casa Forma Ltd
Casa Forma Ltd
Casa Forma Ltd

В Бразилии основой для колониального стиля стала португальская культура с ее удивительной колоритностью. Правда, в отличие от испанской колониальной Мексики, здесь гораздо чаще мы видим приглушенные цветовые гаммы на основе белого, молочного, коричневого и шоколадного.

​Античный стиль в архитектуре

An Ancient Villa Giuseppe Tucci Interior Designer Дома в классическом стиле
Giuseppe Tucci Interior Designer

An Ancient Villa

Giuseppe Tucci Interior Designer
Giuseppe Tucci Interior Designer
Giuseppe Tucci Interior Designer

Уникальный античный стиль поразит каждого любителя истории. Удивительно, что он легко может быть воссоздан и в формате современного коттеджа, если следовать определенным правилам. Этот дом например, находится в Лигурии, Италия.

​Английский колониальный стиль в архитектуре

Shaker Heights, New Leaf Home Design New Leaf Home Design Дома в колониальном стиле Синий
New Leaf Home Design

New Leaf Home Design
New Leaf Home Design
New Leaf Home Design

Очень популярный в Новой Англии (на Северо-Востоке США), где основались английские колонисты Нового Света, он до сих пор считается символом свободной и практичной жизни на этой стороне света.

Колониальный стиль похож на Кейп-Код, но более современен и имеет более крупный формат – здесь может быть даже 4-6 спален, две гостиных, большой лестничный холл.

Стиль Второй Империи в архитектуре

Rénovation d'une maison traditionnelle à Enghien-les-Bains, Archionline Archionline Дома в классическом стиле
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

Подробнее здесь.

​Стиль Прерий в архитектуре

Cottage Concept, Zikzak Zikzak Загородные дома
Zikzak

Cottage Concept

Zikzak
Zikzak
Zikzak

Подробнее здесь.

​Мексиканский стиль в архитектуре

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Приземистый, с комбинацией из черепичных и плоских крыш, с толстыми колоннами и яркими цветами, с асимметрией и очень необычным для европейца расположением комнат – мексиканский стиль очень красиво смотрится на картинке. А в жизни оказывается спасением для семей из низшей прослойки среднего класса в Мексике, так как очень бюджетен.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Стиль бразильяно (ар-деко)

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores Дома в стиле минимализм
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Стиль бразильяно для частной архитектуры в Бразилии родился пару десятков лет назад, но именно сейчас находится на своем пике. Элегантный и глянцевый, люксовый и аккуратный, он с помощью простых линий, лаконичного декора и комбинаций материалов заставляет дом выглядеть, как балетное шоу! Стиль бразильяно аутентичен для Бразилии и основан на позднем модерне и ар-деко – взяв лучшее из двух стилей, он превзошел их все.

Проекты домов в стиле бразильяно

​Стиль французской провинции в архитектуре

- French Country Style・フレンチカントリースタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ Дома в стиле кантри Коричневый
株式会社アートカフェ

株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ

Интересно, как традиционный стиль прованс со светлыми фасадами и голубыми ставнями меняется, двигаясь от ривьеры до Альп . Здесь, не в регионе Прованс и не на берегу, а уже у самого подножья гор, стиль приобретает теплую охристую палитру.

​Стиль Кот-де-Азур’ в архитектуре

- Cote d'Azur Style・コートダジュールスタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ Дома в средиземноморском стиле Красный
株式会社アートカフェ

株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ

Похожий на стиль прованс – Кот-де-Азур’ все-таки является полностью самостоятельным стилем. Он напоминает уникальный аргентинский стиль Мар Дель Плата, который основан на схожих принципах. Асимметричная форма, черепичная кровля, формат загородного отдельно стоящего дома, маленькие деревянные окна, асимметричные поэтажные планы и комбинированная отделка из камня и штукатурки выглядит в обоих стиля весьма интересно. Правда, Кот-де-Азур’ является стилем богатых вилл постройки 1800-1890 гг., тогда как Мар Дель Плата – это современная вариация городского коттеджа  в период модерна 1935-1950 гг.

​Японский стиль в архитектуре

- Japanese Style・ジャパニーズスタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ Дома в азиатском стиле Коричневый
株式会社アートカフェ

株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ

В дизайне фасадов в шоколадной цветовой гамме современный японский стиль использует колоритную комбинированную отделку из дерева различных пород, камня и, очень редко, декоративных панелей под дерево. Характерны для стиля и панорамные окна-слайдеры в пол, узкие мульти-террасы, будто внешние коридоры, деревянная отделка в интерьере и видимые каркасные деревянные элементы на фасаде.

Какой он: японский традиционный дом

Самые популярные японские проекты коттеджей

​Итальянский стиль в архитектуре

Villa Reana, DomusGaia DomusGaia Дома в классическом стиле
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

В архитектуре Италии присутствует множество стилей – античный и Византийский, тосканский, здесь есть своя итальянская готика, период Ренессанса, Рококо и Барокко, популярен был стиль Ар-нуво и неоклассика. Тем не менее самым важным для страны остается классический итальянский стиль – каменный дом с яркой окраской фасадов (желтый, оранжевый, красный, багровый, бежевый), деревянными окнами с расстекловкой, черепичной крышей, узким фасадом и двумя этажами. На севере он может перенимать акценты шале, в одноименном регионе становится тосканским, а на юге страны принимает более провинциальный формат.

Проекты коттеджей в итальянском стиле

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Строительство небольшого дома
А у вас какой из этих стилей стал любимым?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо