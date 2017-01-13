Стили в архитектуре, о которых вы не знали

Очень популярный в Новой Англии (на Северо-Востоке США), где основались английские колонисты Нового Света, он до сих пор считается символом свободной и практичной жизни на этой стороне света.

Колониальный стиль похож на Кейп-Код, но более современен и имеет более крупный формат – здесь может быть даже 4-6 спален, две гостиных, большой лестничный холл.