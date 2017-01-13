Стили в архитектуре, о которых вы не знали

Специально для вас мы подготовили интересную подборку из архитектурных стилей со всего мира, которые могли проскользнуть мимо вашего взгляда, но будут очень интересны всем любителям архитектуры!
В Бразилии основой для колониального стиля стала португальская культура с ее удивительной колоритностью. Правда, в отличие от испанской колониальной Мексики, здесь гораздо чаще мы видим приглушенные цветовые гаммы на основе белого, молочного, коричневого и шоколадного.
Уникальный античный стиль поразит каждого любителя истории. Удивительно, что он легко может быть воссоздан и в формате современного коттеджа, если следовать определенным правилам. Этот дом например, находится в Лигурии, Италия.
Очень популярный в Новой Англии (на Северо-Востоке США), где основались английские колонисты Нового Света, он до сих пор считается символом свободной и практичной жизни на этой стороне света.
Колониальный стиль похож на Кейп-Код, но более современен и имеет более крупный формат – здесь может быть даже 4-6 спален, две гостиных, большой лестничный холл.
Приземистый, с комбинацией из черепичных и плоских крыш, с толстыми колоннами и яркими цветами, с асимметрией и очень необычным для европейца расположением комнат – мексиканский стиль очень красиво смотрится на картинке. А в жизни оказывается спасением для семей из низшей прослойки среднего класса в Мексике, так как очень бюджетен.
Стиль бразильяно для частной архитектуры в Бразилии родился пару десятков лет назад, но именно сейчас находится на своем пике. Элегантный и глянцевый, люксовый и аккуратный, он с помощью простых линий, лаконичного декора и комбинаций материалов заставляет дом выглядеть, как балетное шоу! Стиль бразильяно аутентичен для Бразилии и основан на позднем модерне и ар-деко – взяв лучшее из двух стилей, он превзошел их все.
Интересно, как традиционный стиль прованс со светлыми фасадами и голубыми ставнями меняется, двигаясь от ривьеры до Альп . Здесь, не в регионе Прованс и не на берегу, а уже у самого подножья гор, стиль приобретает теплую охристую палитру.
Похожий на стиль прованс – Кот-де-Азур’ все-таки является полностью самостоятельным стилем. Он напоминает уникальный аргентинский стиль Мар Дель Плата, который основан на схожих принципах. Асимметричная форма, черепичная кровля, формат загородного отдельно стоящего дома, маленькие деревянные окна, асимметричные поэтажные планы и комбинированная отделка из камня и штукатурки выглядит в обоих стиля весьма интересно. Правда, Кот-де-Азур’ является стилем богатых вилл постройки 1800-1890 гг., тогда как Мар Дель Плата – это современная вариация городского коттеджа в период модерна 1935-1950 гг.
В дизайне фасадов в шоколадной цветовой гамме современный японский стиль использует колоритную комбинированную отделку из дерева различных пород, камня и, очень редко, декоративных панелей под дерево. Характерны для стиля и панорамные окна-слайдеры в пол, узкие мульти-террасы, будто внешние коридоры, деревянная отделка в интерьере и видимые каркасные деревянные элементы на фасаде.
Какой он: японский традиционный дом
В архитектуре Италии присутствует множество стилей – античный и Византийский, тосканский, здесь есть своя итальянская готика, период Ренессанса, Рококо и Барокко, популярен был стиль Ар-нуво и неоклассика. Тем не менее самым важным для страны остается классический итальянский стиль – каменный дом с яркой окраской фасадов (желтый, оранжевый, красный, багровый, бежевый), деревянными окнами с расстекловкой, черепичной крышей, узким фасадом и двумя этажами. На севере он может перенимать акценты шале, в одноименном регионе становится тосканским, а на юге страны принимает более провинциальный формат.
Проекты коттеджей в итальянском стиле
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