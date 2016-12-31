Простая квартира, которую вам захочется купить уже завтра

Сегодня мы рассмотрим проект итальянских архитекторов GEP GRUPPO EDILE PADOVA DI FAVARO MAURO, который им довелось реконструировать. Специалистам удалось раскрыть истинный потенциал данного жилища, вдохнуть в него новую жизнь. Оцените результаты их работы, посмотрев на детали получившегося интерьера.
Едва войдя в квартиру, можно отметить безупречный дизайн помещения. Белоснежный цвет здесь является доминантным, элегантно подсвечиваясь современными светодиодными лампами. В таком интерьере нужно поддерживать идеальный порядок, производить регулярные уборки.
Кухня выполнена в современном стиле, на ней есть все необходимое для удобства хозяйки. Лаконичная белая мебель не имеет ручек, что делает ее более элегантной на вид. Точечное освещение направлено прямо на рабочую зону, что не только практично, но и экономно.
Интерьер этого дома является лаконичным и простым, в нем особое внимание было уделено деталям. Так, например, потолок имеет два уровня. Нижний может служить для определения пространства дивана или обеденного стола, тем более, что он имеет собственную систему освещения.
Входная дверь подобрана в строгом соответствии со стилистикой квартиры – она также ослепительно белого цвета. Прямо над ней – яркий светильник, который удобно использовать приходя и уходя из дома.
Подбирая напольное покрытие, архитекторы думали о двух вещах: красоте и функциональности. Именно поэтому видим гармоничное сочетание нескольких видов последнего. Так, на кухне уложена плитка, а в комнатах – красивый деревянный ламинат.
Закончить свою экскурсию по этой чудесной квартире мы хотели бы в ванной. Черный радиатор и такая же плитка в душевой зоне отлично выделяются на белом фоне, делая пространство ультрасовременным. Ванная хоть и небольшая, зато оснащена всем необходимым.