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Простая квартира, которую вам захочется купить уже завтра

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
ristrutturazione abitazione con formula chiavi in mano, GEP gruppo edile padova di favaro mauro GEP gruppo edile padova di favaro mauro Кухня в стиле модерн Бежевый
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Сегодня мы рассмотрим проект итальянских архитекторов GEP GRUPPO EDILE PADOVA DI FAVARO MAURO, который им довелось реконструировать. Специалистам удалось раскрыть истинный потенциал данного жилища, вдохнуть в него новую жизнь. Оцените результаты их работы, посмотрев на детали получившегося интерьера. 

Первое впечатление

ristrutturazione abitazione con formula chiavi in mano, GEP gruppo edile padova di favaro mauro GEP gruppo edile padova di favaro mauro Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Белый
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

Едва войдя в квартиру, можно отметить безупречный дизайн помещения. Белоснежный цвет здесь является доминантным, элегантно подсвечиваясь современными светодиодными лампами. В таком интерьере нужно поддерживать идеальный порядок, производить регулярные уборки. 

Кухня

ristrutturazione abitazione con formula chiavi in mano, GEP gruppo edile padova di favaro mauro GEP gruppo edile padova di favaro mauro Кухня в стиле модерн Бежевый
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

Кухня выполнена в современном стиле, на ней есть все необходимое для удобства хозяйки. Лаконичная белая мебель не имеет ручек, что делает ее более элегантной на вид. Точечное освещение направлено прямо на рабочую зону, что не только практично, но и экономно. 

Потолок

ristrutturazione abitazione con formula chiavi in mano, GEP gruppo edile padova di favaro mauro GEP gruppo edile padova di favaro mauro Спальня в стиле модерн Белый
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

Интерьер этого дома является лаконичным и простым, в нем особое внимание было уделено деталям. Так, например, потолок имеет два уровня. Нижний может служить для определения пространства дивана или обеденного стола, тем более, что он имеет собственную систему освещения

При входе в дом

ristrutturazione abitazione con formula chiavi in mano, GEP gruppo edile padova di favaro mauro GEP gruppo edile padova di favaro mauro Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Белый
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

Входная дверь подобрана в строгом соответствии со стилистикой квартиры – она также ослепительно белого цвета. Прямо над ней – яркий светильник, который удобно использовать приходя и уходя из дома. 

Отделка

ristrutturazione abitazione con formula chiavi in mano, GEP gruppo edile padova di favaro mauro GEP gruppo edile padova di favaro mauro Спальня в стиле модерн Эффект древесины
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

Подбирая напольное покрытие, архитекторы думали о двух вещах: красоте и функциональности. Именно поэтому видим гармоничное сочетание нескольких видов последнего. Так, на кухне уложена плитка, а в комнатах – красивый деревянный ламинат. 

Ванная комната

ristrutturazione abitazione con formula chiavi in mano, GEP gruppo edile padova di favaro mauro GEP gruppo edile padova di favaro mauro Ванная комната в стиле модерн Серый
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro
GEP gruppo edile padova di favaro mauro

Закончить свою экскурсию по этой чудесной квартире мы хотели бы в ванной. Черный радиатор и такая же плитка в душевой зоне отлично выделяются на белом фоне, делая пространство ультрасовременным. Ванная хоть и небольшая, зато оснащена всем необходимым. 

Революционная трансформация небольшой квартиры

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