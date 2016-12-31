Простая квартира, которую вам захочется купить уже завтра

Кухня выполнена в современном стиле, на ней есть все необходимое для удобства хозяйки. Лаконичная белая мебель не имеет ручек, что делает ее более элегантной на вид. Точечное освещение направлено прямо на рабочую зону, что не только практично, но и экономно.