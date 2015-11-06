Выбираем очень красивые плитки для ванной комнаты

Ванная комната – излюбленное место для неспешного принятия водных процедур и релаксации после напряженного трудового дня. Так приятно погрузиться в освежающую водицу и забыть обо всех невзгодах окружающего мира.

Не стоит забывать о дизайне ванной комнаты, первую скрипку в котором играет отделка. Чаще всего для нее используют керамическую плитку. Этот стройматериал имеет широкую линейку цветов и фактур, очень хорошо выдерживает постоянную влажность и способен кардинально преобразить интерьер.

Но подобрать красивые плитки для ванной комнаты не так просто. Кроме ориентации на свой вкус, нужно учитывать ее стоимость, предпочтительную палитру, характер внешнего покрытия и другие параметры.

Важным моментом при выборе названного отделочного материала является соотношение его расцветки и квадратуры ванной комнаты. Грамотно подобранная стилистика плитки может визуально расширить крохотное пространство, в то время как неправильный подбор цвета или рисунка керамической плитки полностью испортит дизайн.

Предлагаем несколько вариантов очень красивой плитки для ванной комнаты, которые сориентируют вас в широчайшем разнообразии указанного материала.