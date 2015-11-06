Выбираем очень красивые плитки для ванной комнаты

Ванная комната – излюбленное место для неспешного принятия водных процедур и релаксации после напряженного трудового дня. Так приятно погрузиться в освежающую водицу и забыть обо всех невзгодах окружающего мира.
Не стоит забывать о дизайне ванной комнаты, первую скрипку в котором играет отделка. Чаще всего для нее используют керамическую плитку. Этот стройматериал имеет широкую линейку цветов и фактур, очень хорошо выдерживает постоянную влажность и способен кардинально преобразить интерьер.
Но подобрать красивые плитки для ванной комнаты не так просто. Кроме ориентации на свой вкус, нужно учитывать ее стоимость, предпочтительную палитру, характер внешнего покрытия и другие параметры.
Важным моментом при выборе названного отделочного материала является соотношение его расцветки и квадратуры ванной комнаты. Грамотно подобранная стилистика плитки может визуально расширить крохотное пространство, в то время как неправильный подбор цвета или рисунка керамической плитки полностью испортит дизайн.
Предлагаем несколько вариантов очень красивой плитки для ванной комнаты, которые сориентируют вас в широчайшем разнообразии указанного материала.
Что может выглядеть более аристократично, чем плитка насыщенного черного цвета? Это ее сочетание с позолотой.
В данном случае мы можем наблюдать именно такой дизайн, который сочетает в себе лучшие традиции классики и эклектики. Блестящая поверхность керамической плитки отразит каждый луч искусственного света, воспроизведенный утонченными светильниками в виде торшеров. Стильная мебель с грациозными ножками подобрана точно в стилистике помещения. В такой ванной комнате вы почувствуете себя по-королевски и сможете полноценно восстановить силы.
Но учтите – глянцевый блеск черной плитки требует тщательного ухода, ведь малейшие брызги и загрязнения будут заметны на нем сразу же. Решить данную проблему вам помогут специальные чистящие средства для кафеля.
Самая простая плитка может заиграть абсолютно по-новому, если подобрать различные ее цветовые вариации. Например, распространенные шестиугольные элементы, которые по форме напоминают пчелиные соты, легко превратить в совершенно невероятный декор на стенах. Для этого, вместе с основным количеством плитки светлого оттенка, возьмите несколько ярких элементов аналогичной формы. Располагая их в хаотичном порядке на стене и вокруг зеркала, вы создадите особый дизайн помещения.
Дополнить полученную картину можно интересными светильниками, подобранными в тон одному из цветов плитки.
Традиционные варианты плитки для ванной комнаты не теряют сегодня своей популярности. Они отлично смотрятся как в огромных по квадратуре помещениях, так и в совсем маленьких. Обладая сдержанной цветовой гаммой и всеми достоинствами керамической плитки, данный отделочный материал может стать подходящим решением для вашей ванной комнаты.
На фото представлен классический образец плитки бежевого оттенка с изящными узорами. Этот вариант глазурованный, поэтому он приятный на ощупь и блестящий. Подходящую компанию для подобной отделки составит грациозная люстра со светильниками, зеркало с витиеватым обрамлением и стильная раковина, напоминающая винтажный комод.
Настоящим эстетам и творческим личностям дизайнеры предлагают обратить внимание на плитки насыщенных тонов, но, при этом, классических форм. Слегка выпуклая керамика, имитирующая кирпичную кладку, сделает вашу ванную комнату современной и уютной. Выбирайте яркий оттенок плитки – и сможете создать неповторимый дизайн помещения без лишних усилий и затрат.
Как видно на фото, даже небольшая ванная комната может выглядеть ультрасовременно. Сочетайте различные фактуры и материалы, не бойтесь экспериментировать!
Зеленые стены, черно-белый пол, сталь и дерево – все это может создавать гармоничный ансамбль и очаровывать всех, кто увидит такое своеобразное творение.
Новое время диктует новые правила в дизайне интерьера. Очень красивые плитки для ванной комнаты способны создавать популярный нынче эффект 3D. Это специфическое объемное решение может стать важным акцентом как в небольшом помещении, так и в ванной комнате с внушительной квадратурой.
Соорудить такую красивую отделку можно несколькими способами. Либо купить готовую керамическую плитку с этим эффектом, либо укладывать стандартные элементы на разных уровнях, чтобы стена выглядела объемно.
Кроме оригинальной эстетической составляющей нужно учесть, что уход за отделкой такого типа несколько сложнее, ведь в случае с разницей уровней выступающие грани стройматериала придется часто избавлять от пыли и прочих загрязнений.
При выборе красивой плитки для ванной комнаты не стоит рассматривать только лишь традиционные формы. Обратите внимание на необычные фигурные плитки. Они смотрятся в интерьере любой стилистики очень красиво и отвлекают внимание от скромного убранства комнаты и небольшого метража.
Высшим пилотажем можно назвать сочетание фигурных линий керамической отделки с необычным цветовым решением. На фото вы видите именно такой вариант. Гармония двух приглушенных оттенков состоит в их хаотичном сочетании. Это наполняет пространство особым настроением и создает необычный дизайн.
Чтобы комната не обрела мрачный образ, соорудите в ней светлый пол и установите белую сантехнику в стиле минимализм.
Очень красивые плитки для ванной комнаты могут быть вполне бюджетными. Например, можно выбрать пеструю расцветку сразу с несколькими насыщенными цветами. Уложив подобную плитку всего на нескольких гранях, вы получите уникальную ванную комнату.
Для небольших помещений лучше сочетать яркий кафель с пастельными элементами, чтобы ванная не выглядела слишком броско. Умело комбинируя цвета, вы сможете расширить пространство и сделать дизайн комнаты неповторимым.
Подобная ванная комната в стиле модерн понравится всем вашим родственникам, вне зависимости от возраста. Она станет залогом отличного настроения и оптимизма.
Отличный способ преображения пространства – использование простых геометрических элементов в ее дизайне. Вы можете подобрать очень красивые плитки для ванной комнаты с готовым рисунком, а также создать его самостоятельно.
В первом случае все довольно просто – стоит лишь найти в магазине подходящий образец. Для реализации второй идеи вам понадобится керамическая плитка различного цвета, но одинакового дизайна. Разрезав ее по диагонали, соединяйте элементы разных оттенков и комбинируйте их по своему усмотрению. Конечно, в этом случае вам потребуется немного больше времени на подготовку, зато результатом станет абсолютно оригинальная отделка ванной комнаты.
Черно-белая плитка в ванной комнате – это беспроигрышная классика. Изменяя направление рисунка и размеры отдельных элементов названного отделочного материала вы сможете задать необходимое настроение даже небольшому пространству.
Подобная стилистика особенно нравится молодому поколению, ведь она позволяет легко превратить ванную комнату в образец стиля и новаторского подхода в дизайне интерьера. С черно-белыми плитками будет удачно сочетаться самая простая сантехника.
Прислушайтесь к своим ощущениям – возможно, это именно тот вариант, который вы искали?
Причудливые изображения и яркие принты всегда делают дизайн любого помещения уникальным и жизнерадостным. Предлагаем активно использовать подобные идеи для ванной комнаты.
Проще всего создавать оригинальные рисунки на стенах, используя плитку мозаичного типа. Благодаря мелким элементам, из которых она состоит, можно воплотить свои самые смелые задумки. Лучше всего изображать их на белом фоне, чтобы подчеркнуть все линии готового рисунка.
В интерьере ванной комнаты такие шедевры из мозаики отменно сочетаются со стеклянными конструкциями и сантехникой классических моделей.
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Мозаичная плитка для ванной.