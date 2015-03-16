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Идеи дизайна для садового участка

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
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Наконец-то долгая зима подошла к концу, а значит все ближе тот день, когда счастливые обладатели садовых участков увидят свои владения утопающими в цветах и зелени. Выходные, проведенные за городом, – лучший способ расслабиться,  зарядиться бодростью и хорошим настроением на неделю вперед. Однако не стоит забывать, что прекрасный сад требует к себе бережного и заботливого отношения – его нужно облагораживать и украшать. В этой статье мы познакомим вас с несколькими идеями по созданию ландшафтного дизайна на садовом участке.

Беседка на садовом участке

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Хозяевам больших земельных угодий невероятно повезло – ведь, они могут построить на них настоящую беседку, которая не только обогатит внешний вид садового участка, но и станет излюбленным местом для романтических встреч и чаепитий с семьей и друзьями. Ажурная, открытая беседка из деревянных реек станет прекрасным украшением вашего сада.

Садовые скульптуры

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Балконы и веранды в эклектичном стиле
SHKAF interior architects

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda

SHKAF interior architects
SHKAF interior architects
SHKAF interior architects

В вас проснулся талант художника? Почему бы не попробовать реализовать его прямо на собственном садовом участке? Создание необычных конструкций и скульптур – один из способов попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера и удивить своих близких незаурядными способностями. Специалисты из студии Shkaf Interior Architechts возвели необычную площадку для барбекю, а первым гостем барбекю-вечеринки стала огромная скульптура из сена. Раскроем секрет, что экспериментальная передвижная площадка создавалась дизайнерами специально для съемок известной телепередачи Фазенда.

Игра с оттенками

Сад в стиле модерн. Возраст- 1 год. homify Сад в стиле модерн
homify

Сад в стиле модерн. Возраст- 1 год.

homify
homify
homify

Чтобы сад не выглядел слишком однотонным, попробуйте посадить на нем растения, имеющие разные оттенки зеленого цвета. Травянисто-зеленый, светло-зеленый и болотный образуют чудесную цветовую комбинацию, символизирующую свежесть, чистоту и гармонию. В таком дизайне отсутствует хаотичность, свойственная многоцветовым решениям, здесь все пронизано спокойствием, уютом и умиротворенностью.

Сад на собственном балконе

Aranżacja balkonu "po francusku", Ogrody Przyszłości Ogrody Przyszłości Балкон и терраса в классическом стиле
Ogrody Przyszłości

Ogrody Przyszłości
Ogrody Przyszłości
Ogrody Przyszłości

О собственном загородном доме с садом мечтают многие, однако, в силу разных причин, не у всех есть возможность воплотить мечту в реальность. Если садовый участок пока является для вас непозволительной роскошью, почему бы не организовать небольшой цветник на собственном балконе. Выбор современных цветочных горшков и садовой мебели настолько широк, что вы обязательно найдете подходящие образцы для своего маленького, но очень уютного сада.

Ровно подстриженный газон

пусть всегда будет лето!!!, TOPOS TOPOS Сад в стиле минимализм
TOPOS

пусть всегда будет лето!!!

TOPOS
TOPOS
TOPOS

Ровно подстриженный газон в сочетании с садовыми дорожками необычной формы – беспроигрышный вариант, в случае, если вы хотите, чтобы ваш участок выглядел аккуратно и минималистично. Можно выбрать дорожки из камня, бетонных плит или настила из досок – главное, чтобы материал вписывался в общую концепцию садового участка и гармонировал с фасадами дома и беседки.

Слияние дома и сада

Ландшафтный дизайн LENOTR-PARK LENOTR-PARK Сад Растения
LENOTR-PARK

Ландшафтный дизайн LENOTR-PARK

LENOTR-PARK
LENOTR-PARK
LENOTR-PARK

Создание единой архитектурной композиции вкупе с окружающим ландшафтом было главной целью студии Lenotr-park, работавшей над представленным на фото проектом.  Центральную роль здесь играет выполненный из камня и дерева фасад дома, от которого в разные стороны отходят широкие бетонные дорожки. Редко посаженные тонкоствольные деревья, несмотря на раскидистые кроны, не препятствуют проникновению естественного света на участок. Дизайн сада кажется немного строгим, но вполне уютным и гостеприимным.

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Вопрос ко всем любителям ландшафтного дизайна, как вы собираетесь украшать в этом сезоне свой любимый сад? 

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