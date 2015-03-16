Идеи дизайна для садового участка

Наконец-то долгая зима подошла к концу, а значит все ближе тот день, когда счастливые обладатели садовых участков увидят свои владения утопающими в цветах и зелени. Выходные, проведенные за городом, – лучший способ расслабиться, зарядиться бодростью и хорошим настроением на неделю вперед. Однако не стоит забывать, что прекрасный сад требует к себе бережного и заботливого отношения – его нужно облагораживать и украшать. В этой статье мы познакомим вас с несколькими идеями по созданию ландшафтного дизайна на садовом участке.