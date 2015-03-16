Идеи дизайна для садового участка

Наконец-то долгая зима подошла к концу, а значит все ближе тот день, когда счастливые обладатели садовых участков увидят свои владения утопающими в цветах и зелени. Выходные, проведенные за городом, – лучший способ расслабиться, зарядиться бодростью и хорошим настроением на неделю вперед. Однако не стоит забывать, что прекрасный сад требует к себе бережного и заботливого отношения – его нужно облагораживать и украшать. В этой статье мы познакомим вас с несколькими идеями по созданию ландшафтного дизайна на садовом участке.
Хозяевам больших земельных угодий невероятно повезло – ведь, они могут построить на них настоящую беседку, которая не только обогатит внешний вид садового участка, но и станет излюбленным местом для романтических встреч и чаепитий с семьей и друзьями. Ажурная, открытая беседка из деревянных реек станет прекрасным украшением вашего сада.
В вас проснулся талант художника? Почему бы не попробовать реализовать его прямо на собственном садовом участке? Создание необычных конструкций и скульптур – один из способов попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера и удивить своих близких незаурядными способностями. Специалисты из студии Shkaf Interior Architechts возвели необычную площадку для барбекю, а первым гостем барбекю-вечеринки стала огромная скульптура из сена. Раскроем секрет, что экспериментальная передвижная площадка создавалась дизайнерами специально для съемок известной телепередачи
Фазенда.
Чтобы сад не выглядел слишком однотонным, попробуйте посадить на нем растения, имеющие разные оттенки зеленого цвета. Травянисто-зеленый, светло-зеленый и болотный образуют чудесную цветовую комбинацию, символизирующую свежесть, чистоту и гармонию. В таком дизайне отсутствует хаотичность, свойственная многоцветовым решениям, здесь все пронизано спокойствием, уютом и умиротворенностью.
О собственном загородном доме с садом мечтают многие, однако, в силу разных причин, не у всех есть возможность воплотить мечту в реальность. Если садовый участок пока является для вас непозволительной роскошью, почему бы не организовать небольшой цветник на собственном балконе. Выбор современных цветочных горшков и садовой мебели настолько широк, что вы обязательно найдете подходящие образцы для своего маленького, но очень уютного сада.
Ровно подстриженный газон в сочетании с садовыми дорожками необычной формы – беспроигрышный вариант, в случае, если вы хотите, чтобы ваш участок выглядел аккуратно и минималистично. Можно выбрать дорожки из камня, бетонных плит или настила из досок – главное, чтобы материал вписывался в общую концепцию садового участка и гармонировал с фасадами дома и беседки.
Создание единой архитектурной композиции вкупе с окружающим ландшафтом было главной целью студии Lenotr-park, работавшей над представленным на фото проектом. Центральную роль здесь играет выполненный из камня и дерева фасад дома, от которого в разные стороны отходят широкие бетонные дорожки. Редко посаженные тонкоствольные деревья, несмотря на раскидистые кроны, не препятствуют проникновению естественного света на участок. Дизайн сада кажется немного строгим, но вполне уютным и гостеприимным.