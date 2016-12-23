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6 потрясающих кухонь менее 12м2

Перла Вереника Перла Вереника
nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign Кухня в стиле минимализм
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Небольшое пространство может быть очень функциональным, если подойти к его планировке с умом. Именно такие примеры мы собрали для вас в этом обзоре: практичные и современные кухни, далекие от понимания скучных штампованных интерьеров. И если в вашем доме не находится достаточно места для оборудования кухни, посмотрите – возможно что-то из этих интерьеров подскажет вам нетривиальную идею планировки и дизайна. 

1. Великолепная кухня в маленьком уголке

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA Кухня в стиле модерн
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

На первый взгляд это место может показаться не слишком удобным, чтобы делать здесь полноценную комнату. Но, как видите, дизайнерам удалось использовать каждый сантиметр пространства и сделать маленькую кухню уютной и практичной, наполненной светом и оптимизмом. 

2. Вдохновение стиля industrial

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN Кухня в стиле лофт
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

Небольшое пространство использовано на все 360 градусов: шкафы вдоль стены и под окном, плита и вытяжка в торцевой части комнаты. Безупречность стиля – заслуга сдержанной и контрастной цветовой гаммы с добавлением деталей промышленного формата: заводской светильник, открытые деревянные стеллажи, стеклянная перегородка.

3. Принятие минимализма

homify Кухня в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Когда вы имеете дело с небольшим пространством, самый большой враг вашего уюта – это лишние предметы и декор. Вот почему минимализм стал таким популярным направлением в дизайне. Эта лаконичная белая кухня – идеальный пример минималистичного оформления пространства таким образом, чтобы результат удивлял своей элегантностью и чистотой линий. 

4. Лаконичность и нотка свежести

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign Кухня в стиле минимализм
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

Эта кухня занимает совсем небольшой уголок в доме, но сделано это включение в интерьер очень грамотно. С одной стороны, маленькая кухня полна функциональных предметов, но при этом служит украшением общем комнаты. Светлая ниша, в которой разместилась кухня обрамлена стенами цвета морской волны, пара минималистичных светильников делает это пространство достаточно светлым, а белые шкафы нивелируют малый размер комнаты. 

5. Интерьер свежий и современный

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Кухня в стиле модерн
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Простая и функциональная L-планировка этой кухни использует пространство вдоль окна, что позволило сделать большую столешницу и вместительные шкафы. Белые лаконичные дверцы, четкая геометрия – все настроено на максимальную легкость и свежесть интерьера, а стильное панно на стене придает образу динамичность и своеобразие.

6. Практичное использование пространства

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Кухня в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Эту небольшую кухню отделяют прозрачные раздвижные двери, что весьма практично для небольшой квартиры. Солнечный свет из окна без препятствий проникает во все комнаты, а кухня выглядит уютной и свежей. Белый цвет снова лидирует в оформлении пространства, дополненный стальными деталями и теплой древесиной напольного покрытия.

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