6 потрясающих кухонь менее 12м2

Небольшое пространство может быть очень функциональным, если подойти к его планировке с умом. Именно такие примеры мы собрали для вас в этом обзоре: практичные и современные кухни, далекие от понимания скучных штампованных интерьеров. И если в вашем доме не находится достаточно места для оборудования кухни, посмотрите – возможно что-то из этих интерьеров подскажет вам нетривиальную идею планировки и дизайна.
На первый взгляд это место может показаться не слишком удобным, чтобы делать здесь полноценную комнату. Но, как видите, дизайнерам удалось использовать каждый сантиметр пространства и сделать маленькую кухню уютной и практичной, наполненной светом и оптимизмом.
Небольшое пространство использовано на все 360 градусов: шкафы вдоль стены и под окном, плита и вытяжка в торцевой части комнаты. Безупречность стиля – заслуга сдержанной и контрастной цветовой гаммы с добавлением деталей промышленного формата: заводской светильник, открытые деревянные стеллажи, стеклянная перегородка.
Когда вы имеете дело с небольшим пространством, самый большой враг вашего уюта – это лишние предметы и декор. Вот почему минимализм стал таким популярным направлением в дизайне. Эта лаконичная белая кухня – идеальный пример минималистичного оформления пространства таким образом, чтобы результат удивлял своей элегантностью и чистотой линий.
Эта кухня занимает совсем небольшой уголок в доме, но сделано это включение в интерьер очень грамотно. С одной стороны, маленькая кухня полна функциональных предметов, но при этом служит украшением общем комнаты. Светлая ниша, в которой разместилась кухня обрамлена стенами цвета морской волны, пара минималистичных светильников делает это пространство достаточно светлым, а белые шкафы нивелируют малый размер комнаты.
Простая и функциональная L-планировка этой кухни использует пространство вдоль окна, что позволило сделать большую столешницу и вместительные шкафы. Белые лаконичные дверцы, четкая геометрия – все настроено на максимальную легкость и свежесть интерьера, а стильное панно на стене придает образу динамичность и своеобразие.
Эту небольшую кухню отделяют прозрачные раздвижные двери, что весьма практично для небольшой квартиры. Солнечный свет из окна без препятствий проникает во все комнаты, а кухня выглядит уютной и свежей. Белый цвет снова лидирует в оформлении пространства, дополненный стальными деталями и теплой древесиной напольного покрытия.