6 потрясающих кухонь менее 12м2

Небольшое пространство может быть очень функциональным, если подойти к его планировке с умом. Именно такие примеры мы собрали для вас в этом обзоре: практичные и современные кухни, далекие от понимания скучных штампованных интерьеров. И если в вашем доме не находится достаточно места для оборудования кухни, посмотрите – возможно что-то из этих интерьеров подскажет вам нетривиальную идею планировки и дизайна.