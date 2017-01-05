10 красивых решений для прихожей на удивление гостям

Хотите произвести незабываемое впечатление на гостей своего дома? Оформление прихожей – ключевой момент в этом вопросе! Ведь, зачастую от того, насколько радушным покажется дом с самого порога зависит настроение и ход дальнейшего общения.
Уют, индивидуальность стиля интерьера, удобство и ощущение гостеприимства – все необходимые качества для оформления интерьера прихожей. И сегодня мы хотим познакомить вас с несколькими примерами создания особого пространства в прихожей, наполненного простыми, но яркими предметами.
Мебель и аксессуары в стиле
ретро являются одной из ведущих тенденций в оформлении современных интерьеров, так что присмотритесь к таких вещицам повнимательнее. Например, ярко-желтый комод на фоне белоснежной прихожей обеспечивает креативную нотку в интерьере.
В этом проекте, мы видим, как элементы декора могут создать уже на входе ощущение гостеприимного дома и уютного пространства. Центральная роль композиции отдана узкому коврику, который словно дорожка, приглашает гостей сразу войти в дом. Еще больше комфорта прихожей добавляют мягкие кресла, столик и зеркало – все создано для отличной встречи гостей.
Если есть сомнения, как придать уюта прихожей, используйте древесину как наиболее беспроигрышный вариант. В этом примере красоту и яркость помещению придает узор плитки на полу и деревянная отделка дверей и окон, приглашая гостей пройти в теплую атмосферу дома.
Цвета очень влияют на наше настроение и восприятие пространства. Отличный пример использования яркой цветовой гаммы – светло-зеленая, оптимистичная и теплая отделка стен и потолка в прихожей.
Различные декоративные аксессуары и памятные сувениры несут на себе отпечаток вашей индивидуальности, поэтому играют большую роль в преображении пространства. Длинный коридор прихожей, украшенный картинами и фото, книгами и сувенирами – словно краткий рассказ о ваших привычках и предпочтениях, о вашем характере.
Светильники могут сочетать в себе красоту и функциональность, об этом не стоит забывать, декорируя интерьер прихожей. Как видите – изящная композиция из светильников в центре прихожей делает интерьер элегантным и светлым, без них пространство выглядело бы намного более скучным.
Чтобы гостям было удобно разместить все свои вещи на входе в ваш дом, можно предусмотреть шкафчики с отделениями разного размера – для ботинок и сапок, зонтов и шляп. И конечно же, крючки на которые гости смогут повесить свое пальто.
Для любого стиля и цветовой гаммы прихожей свежая зелень и нежные бутоны цветов станут тем самым, тонким штрихом свежести и изящного декора, столько необходимого при оформлении небольшого помещения.
Прихожая – не самое просторное помещение в доме, поэтому здесь лучше использовать предметы лаконичные и вместе с тем, оригинальные. Черный узкий столик вдоль стены и зеркало в черной раме – прекрасная композиция для светлого интерьера, подчеркивающая утонченный стиль.
Классические интерьеры, как известно, строятся на симметричном расположении предметов и высоком качестве каждой детали. Этот прием как нельзя лучше подходит и для декора прихожей: роскошный диванчик, пара стильных фото и лаконичные светильники по обе стороны от них.