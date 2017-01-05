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10 красивых решений для прихожей на удивление гостям

Перла Вереника Перла Вереника
Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Хотите произвести незабываемое впечатление на гостей своего дома? Оформление прихожей – ключевой момент в этом вопросе! Ведь, зачастую от того, насколько радушным покажется дом с самого порога зависит настроение и ход дальнейшего общения. 

Уют, индивидуальность стиля интерьера, удобство и ощущение гостеприимства – все необходимые качества для оформления интерьера  прихожей. И сегодня мы хотим познакомить вас с несколькими примерами создания особого пространства в прихожей, наполненного простыми, но яркими предметами. 

1. Немного деталей в ретро-стиле

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Мебель и аксессуары в стиле ретро являются одной из ведущих тенденций в оформлении современных интерьеров, так что присмотритесь к таких вещицам повнимательнее. Например, ярко-желтый комод на фоне белоснежной прихожей обеспечивает креативную нотку в интерьере. 

2. Интерьер, приглашающий чувствовать себя как дома

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

В этом проекте, мы видим,  как элементы декора могут создать уже на входе ощущение гостеприимного дома и уютного пространства. Центральная роль композиции отдана узкому коврику, который словно дорожка, приглашает гостей сразу войти в дом. Еще больше комфорта прихожей добавляют мягкие кресла, столик и зеркало – все создано для отличной встречи гостей. 

3. Уют на разных уровнях

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA Коридор, прихожая и лестница в тропическом стиле
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

Если есть сомнения, как придать уюта прихожей, используйте древесину как наиболее беспроигрышный вариант. В этом примере красоту и яркость помещению придает узор плитки на полу и деревянная отделка дверей и окон, приглашая гостей пройти в теплую атмосферу дома.

4. Обеспечивая оптимизм

homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Цвета очень влияют на наше настроение и восприятие пространства. Отличный пример использования яркой цветовой гаммы – светло-зеленая, оптимистичная и теплая отделка стен и потолка в прихожей. 

5. Главная роль – аксессуарам

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

Различные декоративные аксессуары и памятные сувениры несут на себе отпечаток вашей индивидуальности, поэтому играют большую роль в преображении пространства. Длинный коридор прихожей, украшенный картинами и фото, книгами и сувенирами – словно краткий рассказ о ваших привычках и предпочтениях, о вашем характере. 

6. Освещение – как элемент декора

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

Светильники могут сочетать в себе красоту и функциональность, об этом не стоит забывать, декорируя интерьер прихожей. Как видите – изящная композиция из светильников в центре прихожей делает интерьер элегантным и светлым, без них пространство выглядело бы намного более скучным. 

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7. Практичные детали

Raumwunder, Connox Connox Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
Connox

Connox
Connox
Connox

Чтобы гостям было удобно разместить все свои вещи на входе в ваш дом, можно предусмотреть шкафчики с отделениями разного размера – для ботинок и сапок, зонтов и шляп. И конечно же, крючки на которые гости смогут повесить свое пальто. 

8. Цветы украсят любое помещение

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

Для любого стиля и цветовой гаммы прихожей свежая зелень и нежные бутоны цветов станут тем самым, тонким штрихом свежести и изящного декора, столько необходимого при оформлении небольшого помещения. 

9. Простые и четкие детали

homify Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
homify

homify
homify
homify

Прихожая – не самое просторное помещение в доме, поэтому здесь лучше использовать предметы лаконичные и вместе с тем, оригинальные. Черный узкий столик вдоль стены и зеркало в черной раме – прекрасная композиция для светлого интерьера, подчеркивающая утонченный стиль. 

10. Симметричный баланс

Entrance Hallway Roselind Wilson Design Прихожая, коридор и лестницыМягкая мебель hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Классические интерьеры, как известно, строятся на симметричном расположении предметов и высоком качестве каждой детали. Этот прием как нельзя лучше подходит и для декора прихожей: роскошный диванчик, пара стильных фото и лаконичные светильники по обе стороны от них. 

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