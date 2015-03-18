6 оттенков красного цвета в интерьере

«Цвет марсала обогащает нашу душу, тело и ум, источая уверенность в себе и стабильность. Это обольстительный оттенок, притягивающий нас своим теплом», – так, высказалась о модном цвете 2015 года Леатрис Айзман, исполнительный директор института Пантон. Именно Пантон, объявив марсала и карминовый – абсолютными трендами сезона 2015/2016, определил новую судьбу всех оттенков красного. Интерпретации его не имеют числа на модных показах,на ковровых дорожках светских приемов, в цветовых решениях концептуальных дизайнерских предметов и фактур – тканей, обоев, пластика, керамики и стекла.
Красный – тот цвет,про который уверенно говорят:
Равнодушных не бывает. Его партии в интерьере всегда -сольные, в каком оттенке и варианте декорирования красный бы не предстал – в настенных или напольных покрытиях, в стеклянных элементах , в текстильном оформлении , мебельных атрибутах или в предметах декора.
Двойная полоска на флаге Испании,
официальный цвет корриды и, конечно, Vino Tinto — знаменитые во всем мире красные вина – испанцы обожают красный цвет, преклоняясь перед ним как перед символом страсти, активности и энергии. В экстерьере и интерьере, их собственных домов всегда есть место – алому и ярко-красному, но, кроме эффектных решений, испанцы ценят аристократизм и утонченность вкуса. Поэтому, « присутствие красного » – это всегда оригинальный интерьерный ход . Он может «задавать тон» или быть эффектным акцентом. Яркий визуальный
раздражитель в испанском эклектичном интерьере удивительным образом «компенсируется» неожиданными сочетаниями других цветов – контрастными чистыми светлыми или «ограничивается», «успокаивается» рамками насыщенных густых темных тонов.
Так или иначе, алый в доме – роскошная атмосфера « вечного праздника жизни’, заманчиво восклицающая: « А, у Вас фиеста?».
Насыщенный оттенок марсала, как и крепленое сицилийское вино, давшее цвету его имя, олицетворяет богатство благородного пира. В это же время в его тональности сохранена приземленность и природное обаяние, что позволяет ему с легкостью воплощаться в повседневных реалиях и присутствовать в интерьерном декорировании – от больших площадей до едва заметных предметов декора. Матирующий эффект винно-коричневого или,как принято еще его характеризовать,бордово – драматичного оттенка -марсала добавляет элегантности и благородного шика интерьеру, исполненному в любых образах- эклектики,классики,ар-деко, минимализма и любых других.
Жители морских глубин – кораллы, приводят в восторг причудливыми формами и необыкновенным цветом. С древних времен эти дары моря использовались в качестве декорирования дома и в создании ювелирных украшений. В природе существуют кораллы различных тонов: темного, светлого, голубого и множества оттенков красного. Из всего цветового многообразия именно красные кораллы пользуются наибольшей популярностью. Объяснение тому, три цвета в составе красных кораллов: розовый, оранжевый и красный. Доля и плотность каждого исходного компонентного может находиться в широком диапазоне. Их необыкновенно теплые, насыщенные, сладкие, жизнерадостные, знойные, яркие и манящие оттенки буквально излучают любовь. Выбрать для собственного дома и близких людей свой – обязательное условие счастья.
Кармин получают из насекомых кошенили, ввиду трудоемкости сбора кошенили и изготовления кармина, по своей стоимости он дороже, чем другие красители. С древнейших времен армянский кармин использовался для окрашивания тканей и пряжи, из которой ткали ковры, а также этой краской писались миниатюры древних пергаментов. В Англии кошениль использовали для окраски ткани, идущей на изготовление традиционных армейских мундиров. Карминовый -фаворит 2015 года. Объяснение тому, лишь одно- в моду входят истинные ценности – натуральность и благородство.
Романтическое настроение интерьера в духе ар-деко и глам-шик, в атмосфере спальни богемного и арабского стиля обязательно присутствует – божоле. Глубокий насыщенный оттенок красного категорически нельзя путать с фиолетово -сливовым, а употреблять исключительно по рецепту «утонченного вкуса»: в текстурах -шелка, бархата, натуральной кожи, глянцевого пластика и стекла, в сочетаниях с кремовыми оттенками сизо – голубой бирюзы, белой и серой палитрой цвета, с пастельными красками коричневого и лилового.
Бургундский — очень глубокий тон рубиново-красного оттенка. Его многочисленные интерпретации на грани вишневых и бордовых красок не умоляют его уникальности и фешенебельности. Как отличить? Бургундский – всегда сольная партия.