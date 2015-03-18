6 оттенков красного цвета в интерьере

Двойная полоска на флаге Испании, официальный цвет корриды и, конечно, Vino Tinto — знаменитые во всем мире красные вина – испанцы обожают красный цвет, преклоняясь перед ним как перед символом страсти, активности и энергии. В экстерьере и интерьере, их собственных домов всегда есть место – алому и ярко-красному, но, кроме эффектных решений, испанцы ценят аристократизм и утонченность вкуса. Поэтому, « присутствие красного » – это всегда оригинальный интерьерный ход . Он может «задавать тон» или быть эффектным акцентом. Яркий визуальный раздражитель в испанском эклектичном интерьере удивительным образом «компенсируется» неожиданными сочетаниями других цветов – контрастными чистыми светлыми или «ограничивается», «успокаивается» рамками насыщенных густых темных тонов. Так или иначе, алый в доме – роскошная атмосфера « вечного праздника жизни’, заманчиво восклицающая: « А, у Вас фиеста?».