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6 оттенков красного цвета в интерьере

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Столовая комната в эклектичном стиле
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«Цвет марсала обогащает нашу душу, тело и ум, источая уверенность в себе и стабильность. Это обольстительный оттенок, притягивающий нас своим теплом», – так, высказалась о модном цвете 2015 года Леатрис Айзман, исполнительный директор института Пантон. Именно  Пантон, объявив марсала и карминовый – абсолютными трендами сезона  2015/2016, определил новую судьбу всех оттенков красного. Интерпретации его не имеют числа на модных показах,на ковровых дорожках светских приемов, в цветовых решениях  концептуальных дизайнерских предметов и фактур – тканей, обоев, пластика, керамики и стекла.

Красные чувства

Спальня в Доме мечты Persian Primavera Спальня в стиле минимализм
Persian Primavera

Спальня в Доме мечты

Persian Primavera
Persian Primavera
Persian Primavera

Красный – тот цвет,про который уверенно говорят:Равнодушных не бывает.  Его партии в интерьере всегда -сольные, в каком оттенке и варианте декорирования красный бы не предстал – в настенных или напольных покрытиях, в стеклянных элементах , в текстильном оформлении , мебельных атрибутах или в предметах декора.

Испанские страсти по Алому.

Остров Фантазий, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Остров Фантазий

МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

 Двойная полоска на флаге Испании, официальный цвет  корриды и, конечно, Vino Tinto — знаменитые во всем мире  красные вина – испанцы обожают красный цвет, преклоняясь перед ним как перед символом страсти, активности и энергии. В экстерьере и интерьере, их собственных домов всегда есть место – алому и ярко-красному, но, кроме эффектных решений, испанцы ценят аристократизм и утонченность вкуса. Поэтому, « присутствие красного » – это всегда оригинальный интерьерный ход . Он может «задавать тон» или быть эффектным акцентом. Яркий визуальный раздражитель в испанском эклектичном интерьере  удивительным образом «компенсируется» неожиданными сочетаниями других цветов – контрастными чистыми светлыми или «ограничивается», «успокаивается» рамками насыщенных густых темных тонов. Так или иначе, алый в доме – роскошная атмосфера « вечного праздника жизни’, заманчиво восклицающая: « А, у Вас фиеста?».

Природный магнетизм Марсала

Остров Фантазий, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Остров Фантазий

МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

 Насыщенный оттенок марсала, как и крепленое сицилийское вино, давшее цвету его имя, олицетворяет богатство благородного пира. В это же время в его тональности сохранена приземленность и природное обаяние, что позволяет ему с легкостью воплощаться в повседневных реалиях и присутствовать в интерьерном декорировании – от больших площадей до едва заметных предметов декора. Матирующий эффект винно-коричневого или,как принято еще его характеризовать,бордово – драматичного оттенка -марсала  добавляет элегантности и благородного шика интерьеру, исполненному в любых образах- эклектики,классики,ар-деко, минимализма  и любых других.

Сияние моря – Коралловый

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Спальня в классическом стиле
Archido

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица

Archido
Archido
Archido

 Жители морских глубин – кораллы, приводят в восторг причудливыми формами и необыкновенным цветом. С древних времен эти дары моря использовались в качестве декорирования дома и в создании ювелирных украшений. В природе существуют кораллы различных тонов: темного, светлого, голубого и множества оттенков красного. Из всего цветового многообразия именно красные кораллы пользуются наибольшей популярностью. Объяснение тому, три цвета в составе красных кораллов: розовый, оранжевый и красный. Доля и плотность каждого исходного компонентного может находиться в широком диапазоне. Их необыкновенно теплые, насыщенные, сладкие, жизнерадостные, знойные, яркие и манящие оттенки буквально излучают любовь. Выбрать для собственного дома и близких людей свой – обязательное условие счастья.

Карма цвета

Спальная комната ODEL Спальня в классическом стиле спальная,красная,средиземноморский,стиль,испания
ODEL

Спальная комната

ODEL
ODEL
ODEL

Кармин получают из насекомых кошенили, ввиду трудоемкости сбора кошенили и изготовления кармина, по своей стоимости он дороже, чем другие красители. С древнейших времен армянский кармин использовался для окрашивания тканей и пряжи, из которой ткали ковры, а также этой краской писались миниатюры древних пергаментов. В Англии кошениль использовали для окраски ткани, идущей на изготовление традиционных армейских мундиров. Карминовый -фаворит 2015 года. Объяснение тому, лишь одно- в моду входят истинные ценности – натуральность и благородство.

Монсеньор Божоле.

Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2, Gallery 63 Gallery 63 Спальня в классическом стиле
Gallery 63

Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2

Gallery 63
Gallery 63
Gallery 63

 Романтическое настроение интерьера в духе ар-деко и глам-шик, в атмосфере спальни богемного и арабского стиля обязательно присутствует – божоле. Глубокий насыщенный оттенок красного категорически нельзя путать с фиолетово -сливовым, а употреблять исключительно по рецепту «утонченного вкуса»: в текстурах -шелка, бархата, натуральной кожи, глянцевого пластика и  стекла, в сочетаниях  с кремовыми оттенками сизо – голубой бирюзы, белой и серой палитрой цвета, с пастельными красками коричневого и лилового.

Бургундский цвет

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей , AlenaPolyakova.com AlenaPolyakova.com Столовая комната в эклектичном стиле
AlenaPolyakova.com

Подмосковный загородный дом для отдыха большой семьи и приема гостей

AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com
AlenaPolyakova.com

 Бургундский — очень глубокий тон рубиново-красного оттенка. Его многочисленные интерпретации на грани вишневых и бордовых красок не умоляют его уникальности и фешенебельности. Как отличить? Бургундский – всегда сольная  партия.

До и После: как заброшенный сарай превратили в жилой дом
Какому из красных оттенков в интерьере собственных апартаментов Вы отдали бы предпочтение?

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