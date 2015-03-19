Сказочная мозаика

Мозаике уже более трех тысяч лет, и она до сих пор находит себе применение в декорировании интерьеров. Впрочем, популярность этого облицовочного материала легко объяснить, так как сочетание миниатюрных и разноцветных плиток создает великолепнейшие дизайнерские акценты. По праву мозаичный рисунок можно считать произведением искусства, ведь именно такой декор делает любой интерьер неординарным.

В интерьере мозаика может выступать заменой керамической плитки и представлять собой имитацию художественного панно, которое выигрышно смотрится при любом освещении. Игра оттенков при мерцании свечей придает изображению эффект движения.

Для создания общего ансамбля мозаичными узорами можно декорировать обеденный стол, дверцы буфета или рабочие поверхности. Так как это долговечный и устойчивый к высоким перепадам температур материал, он применяется в облицовке не только мебели, полов и стен, но и находит применение в декорировании каминов или бассейнов – в данном случае ничто не ограничивает фантазию дизайнеров. Давайте посмотрим несколько интересных проектов, созданных успешным сотрудничеством дизайнеров и мастерской «Мир мозаики и витража».