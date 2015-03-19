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Сказочная мозаика

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Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Спа в эклектичном стиле
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Мозаике уже более трех тысяч лет, и она до сих пор находит себе применение в декорировании интерьеров. Впрочем, популярность этого облицовочного материала легко объяснить, так как сочетание миниатюрных и разноцветных плиток создает великолепнейшие дизайнерские акценты. По праву мозаичный рисунок можно считать произведением искусства, ведь именно такой декор делает любой интерьер неординарным.

В интерьере мозаика может выступать заменой керамической плитки и представлять собой имитацию художественного панно, которое выигрышно смотрится при любом освещении. Игра оттенков при мерцании свечей придает изображению эффект движения.  

Для создания общего ансамбля мозаичными узорами можно декорировать обеденный стол, дверцы буфета или рабочие поверхности. Так как это долговечный и устойчивый к высоким перепадам температур материал, он применяется в облицовке не только мебели, полов и стен, но и находит применение в декорировании каминов или бассейнов  – в данном случае ничто не ограничивает фантазию дизайнеров. Давайте посмотрим несколько интересных проектов, созданных успешным сотрудничеством дизайнеров и мастерской «Мир мозаики и витража».

Мозаика в бассейне

Проект бассейна, загородный дом, панно «Лотосы», Подмосковье, 2012 год, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Бассейн в классическом стиле
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>

Проект бассейна, загородный дом, панно «Лотосы», Подмосковье, 2012 год

Мастерская "Мир мозаики и витража"
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>
Мастерская "Мир мозаики и витража"

Эксклюзивная мозаика делает бассейн неповторимым. Несмотря на то, что процесс облицовки достаточно трудоемок и продолжителен, результат оправдывает все ожидания.

Цветочное дно

Проект бассейна, загородный дом, панно «Лотосы», Подмосковье, 2012 год, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Бассейн в классическом стиле
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>

Проект бассейна, загородный дом, панно «Лотосы», Подмосковье, 2012 год

Мастерская "Мир мозаики и витража"
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>
Мастерская "Мир мозаики и витража"

Дно этого бассейна украшает прекрасное мозаичное панно с изображением лотоса. Этот цветок в буддизме обладает особенным символизмом. Рождаясь в мутной болотной воде, он появляется на свет незапятнанным и чистым. Подобно этому, искупавшегося в воде человека ждет просветление. Здесь лотос выступает в качестве символа возрождения, чистоты и духовности.

Весеннее панно в ванной

Санузел в частном доме, панно «Нарциссы», Подмосковье, 2010, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Ванная комната в эклектичном стиле
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>

Санузел в частном доме, панно «Нарциссы», Подмосковье, 2010

Мастерская "Мир мозаики и витража"
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>
Мастерская "Мир мозаики и витража"

Дизайнерские идеи легко воплотить в любом помещении, даже самом небольшом. Тогда, когда плитка не соответствует задумкам, на помощь приходит именно мозаика. Качественно проработанные эскизы – только половина работы. Посмотрите, как декоративный рисунок заметно оживляет помещение, лишенное дневного света. 

Мозаичные узоры в турецкой бане

Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Спа в эклектичном стиле
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>

Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014

Мастерская "Мир мозаики и витража"
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>
Мастерская "Мир мозаики и витража"

Безусловно, турецкая баня или хаммам – одно из ярчайших явлений восточной культуры, в который заключен глубочайший смысл. Подобно поэзии, банные процедуры требуют отрешенности и созерцания.

Особенности хаммама

Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Спа в эклектичном стиле
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>

Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014

Мастерская "Мир мозаики и витража"
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>
Мастерская "Мир мозаики и витража"

В турецкой бане вы никогда не столкнетесь с минимализмом, так как хаммам – это проявление богатства и роскоши всех деталей.

Сусальное золото

Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Спа в эклектичном стиле
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>

Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014

Мастерская "Мир мозаики и витража"
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>
Мастерская "Мир мозаики и витража"

Мозаика из сусального золота ярко выделяется на ультрамариновом фоне, что придает особый шик. Здесь царит атмосфера блаженства.

Отделка

Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' СпаАксессуары для спа и бассейнов
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>

Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014

Мастерская "Мир мозаики и витража"
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>
Мастерская "Мир мозаики и витража"

Для отделки хаммама использована стеклянная мозаика 15х15 мм, микс из трех оттенков ультрамарина. Декоративные элементы собраны в художественной технике, размер модуля мозаики от 3х3 до 10х10 мм. 

Загородные дома в Японии
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