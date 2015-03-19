Сказочная мозаика

Мозаике уже более трех тысяч лет, и она до сих пор находит себе применение в декорировании интерьеров. Впрочем, популярность этого облицовочного материала легко объяснить, так как сочетание миниатюрных и разноцветных плиток создает великолепнейшие дизайнерские акценты. По праву мозаичный рисунок можно считать произведением искусства, ведь именно такой декор делает любой интерьер неординарным.
В интерьере мозаика может выступать заменой керамической плитки и представлять собой имитацию художественного панно, которое выигрышно смотрится при любом освещении. Игра оттенков при мерцании свечей придает изображению эффект движения.
Для создания общего ансамбля мозаичными узорами можно декорировать обеденный стол, дверцы буфета или рабочие поверхности. Так как это долговечный и устойчивый к высоким перепадам температур материал, он применяется в облицовке не только мебели, полов и стен, но и находит применение в декорировании каминов или бассейнов – в данном случае ничто не ограничивает фантазию дизайнеров. Давайте посмотрим несколько интересных проектов, созданных успешным сотрудничеством дизайнеров и мастерской «Мир мозаики и витража».
Эксклюзивная мозаика делает бассейн неповторимым. Несмотря на то, что процесс облицовки достаточно трудоемок и продолжителен, результат оправдывает все ожидания.
Дно этого бассейна украшает прекрасное мозаичное панно с изображением лотоса. Этот цветок в буддизме обладает особенным символизмом. Рождаясь в мутной болотной воде, он появляется на свет незапятнанным и чистым. Подобно этому, искупавшегося в воде человека ждет просветление. Здесь лотос выступает в качестве символа возрождения, чистоты и духовности.
Дизайнерские идеи легко воплотить в любом помещении, даже самом небольшом. Тогда, когда плитка не соответствует задумкам, на помощь приходит именно мозаика. Качественно проработанные эскизы – только половина работы. Посмотрите, как декоративный рисунок заметно оживляет помещение, лишенное дневного света.
Безусловно, турецкая баня или хаммам – одно из ярчайших явлений восточной культуры, в который заключен глубочайший смысл. Подобно поэзии, банные процедуры требуют отрешенности и созерцания.
В турецкой бане вы никогда не столкнетесь с минимализмом, так как хаммам – это проявление богатства и роскоши всех деталей.
Мозаика из сусального золота ярко выделяется на ультрамариновом фоне, что придает особый шик. Здесь царит атмосфера блаженства.
Для отделки хаммама использована стеклянная мозаика 15х15 мм, микс из трех оттенков ультрамарина. Декоративные элементы собраны в художественной технике, размер модуля мозаики от 3х3 до 10х10 мм.