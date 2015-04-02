Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Интерьер из красивого будущего – квартира в Охта-парке

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Гостиная в стиле минимализм
Loading admin actions …

Именно так : FUTURE. BEAUTIFUL. NOW – звучит девиз молодой и весьма успешной студии дизайна в Санкт-Петербурге - Oneione design. Креативный и амбициозный коллектив  зарекомендовал себя во всех областях сферы дизайна. Студия разрабатывает брендинг, сайты, интерьеры, дизайн предметов и навигацию в пространстве. Проект загородного дома в поселке Охта-Парк – очередная аккумуляция всех творческих энергий команды.

Аксиома минимализма – все гениальное просто

Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Гостиная в стиле минимализм
oneione

Дом в пос. Охта-Парк

oneione
oneione
oneione

Красота спасет мир !- восклицает Oneione design. И  без устали совершенствует собственные интерьерные продукты,доводя каждый из них до максимальной простоты. Истинные эстеты поймут- все самое гениальное в простоте.

Абстрактное мнение – художественные картины в интерьере.

Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Гостиная в стиле минимализм
oneione

Дом в пос. Охта-Парк

oneione
oneione
oneione

Художественные полотна с абстракцией –  авторские штрихи в интерьере Oneione design. Они созданы, чтобы украшать, гармонизировать предметное сочетание и балансировать цветовую палитру.

Свежий взгляд Oneione design

Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
oneione

Дом в пос. Охта-Парк

oneione
oneione
oneione

 Oneione design создает чистые, минималистичные интерьерные решения с ясной логикой и выявленной, запоминающейся идеей.

Авторский подход – от архитектурной формы до художественного образа

Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
oneione

Дом в пос. Охта-Парк

oneione
oneione
oneione

Архитектурный объект с индивидуальным, нестандартным лицом и внутренним содержанием. Именно таким предстает взору загородный дом в поселке Охта -Парк. Проект создан для  молодой пары людей с активной жизненной позицией. Автором архитектурного и интерьерного проекта выступил авторитетный представитель Oneione design , магистр архитектуры ,выпускник СПбГАСУ, дипломированный художник и обладатель многочисленных наград в области дизайна – Алекснадр Петунин.

Концептуальный оранж

Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Гостиная в стиле минимализм
oneione

Дом в пос. Охта-Парк

oneione
oneione
oneione

Всю ответственность за «концептуальную недосказанность» – чистоту прямых линий, мягкость изгибов и строгих форм, в минимализме берет на себя цвет. Его сольная партия расширяет информационное поле о настроении, гармонии и атмосфере жилого пространства. Согласно жанру, в эргономичный интерьер двухэтажного дома вписаны всего несколько оттенков одного цвета – оранж. Архитектор и художник  подобрал исключительную палитру оттенков оранжевого в различных интерпретациях и сочетаниях фактур.  Оранжевый выглядит особенно концептуально на фоне мягкой натуральной основы интерьера. Ее цветовая гамма – гармоничное повторение природного ландшафта Охта-Парка, в который «погружены» загородные апартаменты.

Философия оттенков

Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
oneione

Дом в пос. Охта-Парк

oneione
oneione
oneione

 В сложносочиненных оттенках  стен – радость раннего желто-коричневого утра.  В ярко- оранжевых мебельных атрибутах -энергия и «апельсиновый заряд» дня.  Томные грезы  вечернего заката  сливочных оттенков оранжевого- в абстракциях художника ,в текстиле и предметах  декора. Каждый из  декоративных элементов – во служении лаконичному интерьеру.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Пикантный вкус

Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
oneione

Дом в пос. Охта-Парк

oneione
oneione
oneione

Натуральные  фактуры -дерева и камня, холста и шерсти в игре с ультрасовременными- пластиком, стеклом, металлом -это дизайнерский ход в создании интерьера. В основе его идея однородных простых линий и эргономичных,  комфортных форм.  Аксиома минимализма в загородном доме Охта-Парка не требуют доказательств, скорее восхищения, как все гениальное. За ярко – выраженный лаконичный концепт особая благодарность  элементам и деталям, заимствованным из  модерна и лофта. Словно идейные вдохновители,сдержанного на самовыражение минималистичного интерьера, они подчеркивают безукоризненный выбор концептуального оранжевого и добавляют интерьеру пикантный вкус.

Быть самим собой

Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Кухня в стиле минимализм
oneione

Дом в пос. Охта-Парк

oneione
oneione
oneione

 В атмосфере такого дома легко «быть», естественно являться самим собой , творить и мечтать. Что еще нужно молодым и активным людям, наполненным любовью к жизни, словно спелые апельсины энергией солнца?

Гидромассажные ванны: варианты и идеи
Какой цвет в загородных апартаментах в стиле минимализм,по-Вашему мнению,мог бы стать лучшей альтернативой оранжевого?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо