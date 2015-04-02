Интерьер из красивого будущего – квартира в Охта-парке

Именно так :
FUTURE. BEAUTIFUL. NOW – звучит девиз молодой и весьма успешной студии дизайна в Санкт-Петербурге - Oneione design. Креативный и амбициозный коллектив зарекомендовал себя во всех областях сферы дизайна. Студия разрабатывает брендинг, сайты, интерьеры, дизайн предметов и навигацию в пространстве. Проект загородного дома в поселке Охта-Парк – очередная аккумуляция всех творческих энергий команды.
Красота спасет мир !- восклицает Oneione design. И без устали совершенствует собственные интерьерные продукты,доводя каждый из них до
максимальной простоты. Истинные эстеты поймут- все самое гениальное в простоте.
Художественные полотна с абстракцией – авторские штрихи в интерьере Oneione design. Они созданы, чтобы украшать, гармонизировать предметное сочетание и балансировать цветовую палитру.
Oneione design создает чистые, минималистичные интерьерные решения с ясной логикой и выявленной, запоминающейся идеей.
Архитектурный объект с индивидуальным, нестандартным лицом и внутренним содержанием. Именно таким предстает взору загородный дом в поселке Охта -Парк. Проект создан для молодой пары людей с активной жизненной позицией. Автором архитектурного и интерьерного проекта выступил авторитетный представитель Oneione design , магистр архитектуры ,выпускник СПбГАСУ, дипломированный художник и обладатель многочисленных наград в области дизайна – Алекснадр Петунин.
Всю ответственность за «концептуальную недосказанность» – чистоту прямых линий, мягкость изгибов и строгих форм, в минимализме берет на себя цвет. Его сольная партия расширяет информационное поле о настроении, гармонии и атмосфере жилого пространства. Согласно жанру, в эргономичный интерьер двухэтажного дома вписаны всего несколько оттенков одного цвета – оранж. Архитектор и художник подобрал исключительную палитру оттенков оранжевого в различных интерпретациях и сочетаниях фактур. Оранжевый выглядит особенно концептуально на фоне мягкой натуральной основы интерьера. Ее цветовая гамма – гармоничное повторение природного ландшафта Охта-Парка, в который «погружены» загородные апартаменты.
В сложносочиненных оттенках стен – радость раннего желто-коричневого утра. В ярко- оранжевых мебельных атрибутах -энергия и «апельсиновый заряд» дня. Томные грезы вечернего заката сливочных оттенков оранжевого- в абстракциях художника ,в текстиле и предметах декора. Каждый из декоративных элементов – во служении лаконичному интерьеру.
Натуральные фактуры -дерева и камня, холста и шерсти в игре с ультрасовременными- пластиком, стеклом, металлом -это дизайнерский ход в создании интерьера. В основе его идея однородных простых линий и эргономичных, комфортных форм. Аксиома минимализма в загородном доме Охта-Парка не требуют доказательств, скорее восхищения, как все гениальное. За ярко – выраженный лаконичный концепт особая благодарность элементам и деталям, заимствованным из модерна и лофта. Словно идейные вдохновители,сдержанного на самовыражение минималистичного интерьера, они подчеркивают безукоризненный выбор концептуального оранжевого и добавляют интерьеру пикантный вкус.