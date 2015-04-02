Интерьер из красивого будущего – квартира в Охта-парке

Всю ответственность за «концептуальную недосказанность» – чистоту прямых линий, мягкость изгибов и строгих форм, в минимализме берет на себя цвет. Его сольная партия расширяет информационное поле о настроении, гармонии и атмосфере жилого пространства. Согласно жанру, в эргономичный интерьер двухэтажного дома вписаны всего несколько оттенков одного цвета – оранж. Архитектор и художник подобрал исключительную палитру оттенков оранжевого в различных интерпретациях и сочетаниях фактур. Оранжевый выглядит особенно концептуально на фоне мягкой натуральной основы интерьера. Ее цветовая гамма – гармоничное повторение природного ландшафта Охта-Парка, в который «погружены» загородные апартаменты.