Кутузовский лоск

Лоск жилых апартаментов на Кутузовском проспекте определяет сама атмосфера культурно – исторического центра Москвы… Она «влетает» в окна аурой незыблемых ценностей архитектурного окружения дома и «входит» в двери вместе с мироощущением владельцев квартиры. Эстетические предпочтения хозяев сливаются в гармонии с концептуальным видением интерьерного декорирования автора проекта – Елены Битулевой, обретая материальную форму пространства. Это пространство лаконичной геометрии, повторяющихся форм и изгибов, исключительного декора ,содержащего в себе под час сакральный смысл. Такому интерьеру суждено стать совершенным.
Живопись, скульптура, штучные предметы и зеркала – традиционные средства создания уникального интерьера в мастерской BITULEVA PROJECT . В безупречный лоск современной трехкомнатной квартиры, площадью 78 квадратных метров интеллигентно вписаны эклектичные элементы – восточный орнамент: мозаики, ковров, китайские мотивы: напольных вазонов, ламп, африканские: скульптурных элементов и статуэток. Яркие аккорды зоны гостиной – самобытные образы картин ручной работы в духе Поля Сезанна и мебельные изыски из золотой коллекции Александра Теодора – известного английского перфекциониста и создателя мебельных аксессуаров индивидуального исполнения. « Столик – крокодил», литые металлические ножки кресел и комодов из редкого массива в форме зверей и птиц – идеи заимствованы еще у колониальной Индии и других восточных стран.
Особое местоположение в интерьере отведено « венецианским атрибутам роскоши» – зеркалам с фальцетом и изразцами. В центре композиции спальной зоны – зеркальный декор с орнаментальным рисунком. Кроме украшения, они выполняют функцию расширения пространства, наполняя небольшую по площади комнату, одновременно – шиком торжественного приема и атмосферой будуарных буржуазных апартаментов.
Навести лоск – значит перебрать ни одну цветовую гамму, выделив яркие и контрастные акценты – теплых и холодных цветов, перепробовать ни одну геометрическую форму, остановившись – на утонченной, овальной. Она повторяется в орнаменте ковра гостиной и спальни, в резном элементе спинки стульев обеденной группы и спального будуара, в рисунке на зеркальной стене и, даже, в элементе декорирования кухонной техники.
Гигантское количество идей вмещает в себя эклектичный интерьер – его границы стерты между культурной и исторической символикой предназначений предметов интерьера. В таком безграничном пространстве легко уживаются классическая керамика ванной комнаты, характерная буржуазному французскому обществу, венецианское стекло и зеркала - излюбленные приемы украшательства самовлюбленной итальянской натуры, и непостижимая русская душа зимнего пейзажа на стене приватной зоны апартаментов.
Исключительное внимание ко всем особенностям дизайна и его элементам предполагает, в первую очередь, глубокое переосмысление природы интерьерных вещей, их предназначений и сочетаний. Сакральный смысл декоративного ансамбля – навивать на размышления о бытие, о новых перспективах жизни и горизонтах самосовершенствования.
Яркие насыщенные энергией жизни эклектичные элементы интерьера добавляют безукоризненному лоску аристократичной атмосферы особый шарм и притягательность.