Кутузовский лоск

Живопись, скульптура, штучные предметы и зеркала – традиционные средства создания уникального интерьера в мастерской BITULEVA PROJECT . В безупречный лоск современной трехкомнатной квартиры, площадью 78 квадратных метров интеллигентно вписаны эклектичные элементы – восточный орнамент: мозаики, ковров, китайские мотивы: напольных вазонов, ламп, африканские: скульптурных элементов и статуэток. Яркие аккорды зоны гостиной – самобытные образы картин ручной работы в духе Поля Сезанна и мебельные изыски из золотой коллекции Александра Теодора – известного английского перфекциониста и создателя мебельных аксессуаров индивидуального исполнения. « Столик – крокодил», литые металлические ножки кресел и комодов из редкого массива в форме зверей и птиц – идеи заимствованы еще у колониальной Индии и других восточных стран.