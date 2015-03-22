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Кутузовский лоск

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Кутузовский Лоск, Bituleva Project Bituleva Project Гостиные в эклектичном стиле
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Лоск жилых апартаментов на Кутузовском проспекте определяет сама атмосфера культурно – исторического центра Москвы… Она «влетает» в окна аурой незыблемых ценностей архитектурного окружения дома и «входит» в двери вместе с мироощущением владельцев квартиры. Эстетические предпочтения хозяев сливаются в гармонии с концептуальным видением интерьерного декорирования автора проекта – Елены Битулевой, обретая материальную форму пространства. Это пространство лаконичной геометрии, повторяющихся форм и изгибов, исключительного декора ,содержащего в себе под час сакральный смысл. Такому интерьеру суждено стать совершенным.

Аккордные ноты гостиной

Гостиная Bituleva Project Гостиные в эклектичном стиле
Bituleva Project

Гостиная

Bituleva Project
Bituleva Project
Bituleva Project

Живопись, скульптура, штучные предметы  и зеркала – традиционные средства  создания уникального интерьера  в мастерской BITULEVA PROJECT . В безупречный лоск современной трехкомнатной квартиры, площадью 78 квадратных метров  интеллигентно  вписаны эклектичные элементы – восточный орнамент:  мозаики, ковров, китайские мотивы: напольных вазонов, ламп, африканские: скульптурных элементов и статуэток. Яркие аккорды зоны гостиной – самобытные образы картин ручной работы  в духе Поля Сезанна и мебельные изыски из золотой коллекции Александра  Теодора – известного  английского перфекциониста   и создателя  мебельных  аксессуаров  индивидуального исполнения. « Столик – крокодил»,   литые металлические ножки  кресел и комодов из редкого массива в форме зверей и птиц – идеи заимствованы еще у колониальной  Индии и других  восточных стран. 

В отражении зеркал

Спальня Bituleva Project Спальня в эклектичном стиле
Bituleva Project

Спальня

Bituleva Project
Bituleva Project
Bituleva Project

Особое местоположение в интерьере отведено « венецианским атрибутам роскоши» – зеркалам с фальцетом и изразцами. В центре композиции спальной зоны – зеркальный декор с орнаментальным рисунком. Кроме украшения, они выполняют функцию расширения пространства, наполняя небольшую по площади комнату, одновременно – шиком торжественного приема и атмосферой будуарных буржуазных апартаментов.

Главная фигура – овал

Спальня Bituleva Project Спальня в эклектичном стиле
Bituleva Project

Спальня

Bituleva Project
Bituleva Project
Bituleva Project

Навести лоск – значит перебрать ни одну цветовую гамму, выделив яркие и контрастные акценты – теплых и холодных цветов, перепробовать ни одну геометрическую форму, остановившись – на утонченной, овальной. Она повторяется в орнаменте ковра гостиной и спальни, в резном элементе спинки стульев обеденной группы и спального будуара, в рисунке на зеркальной стене и, даже, в элементе декорирования кухонной техники.

Сложный характер ванной комнаты

Ванная Bituleva Project Ванная комната в эклектичном стиле
Bituleva Project

Ванная

Bituleva Project
Bituleva Project
Bituleva Project

Гигантское количество идей вмещает в себя эклектичный интерьер – его границы стерты между культурной  и исторической символикой  предназначений предметов интерьера. В таком безграничном пространстве легко уживаются классическая керамика ванной комнаты, характерная буржуазному французскому обществу, венецианское стекло и зеркала - излюбленные приемы украшательства самовлюбленной итальянской натуры, и непостижимая русская душа зимнего пейзажа на стене  приватной зоны апартаментов.

Ансамбль декораций

Кухня Bituleva Project Кухни в эклектичном стиле
Bituleva Project

Кухня

Bituleva Project
Bituleva Project
Bituleva Project

 Исключительное внимание ко всем особенностям дизайна и его элементам предполагает, в первую очередь,  глубокое переосмысление природы интерьерных вещей, их предназначений и сочетаний. Сакральный смысл декоративного ансамбля – навивать на  размышления о бытие, о новых перспективах жизни  и горизонтах самосовершенствования.

Эклектика – энергия жизни

Гостиная Bituleva Project Гостиные в эклектичном стиле
Bituleva Project

Гостиная

Bituleva Project
Bituleva Project
Bituleva Project

Яркие насыщенные энергией жизни эклектичные элементы интерьера добавляют безукоризненному лоску аристократичной атмосферы особый шарм и притягательность.

До и После: Переделка старого дома
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