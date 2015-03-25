Лофт для аристократичных встреч

Многогранность впечатлений интегрированного образа жизни космополита легли в основу философии пространства SMART кафе. Его территория зонально разделена этажами на своеобразные «кружки по интересам» – на каждом этаже можно провести время с толком, передвигаться в пространстве в зависимости от целей коммуникации и собственного настроения. Основной задачей авторов проекта – архитектурной мастерской Grynevich Dmitri , являлось создание современного во всех смыслах кафе. Некого пространства возможностей для самореализации – для работы, продуктивнее ,чем в офисе, для отдыха, еще более комфортного, чем в собственном доме. SMART кафе представляет собой -платформу для творчества. Это концептуальное место для проведения бизнес – встреч, для организаций конференций, лекций и кинопоказов, для интересного и полезного времяпрепровождения с друзьями на общей территории.