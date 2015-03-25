Лофт для аристократичных встреч

В апартаментах старинного особняка сохранилось истинное культурное наследие – вековая кирпичная кладка, деревянные балки перекрытий, арочные оконные проемы и уникальные элементы архитектурного декора – колонны, потолочная лепнина. Концептуальный лофт в стенах старинного здания Санкт-Петербурга решение весьма символичное. « Чердачное» лицо интерьерного настоящего подчеркивает утонченность архитектуры прошлых веков. Словно приклоняясь перед ней, нарочито простой интерьерный образ, выступает неким хранителем, стражником атмосферы духовных ценностей, которыми пропитаны стены дома.
Многогранность впечатлений интегрированного
образа жизни космополита легли в основу философии пространства SMART кафе. Его территория зонально разделена
этажами на своеобразные «кружки по интересам» – на каждом этаже можно провести время с толком, передвигаться в пространстве в зависимости от целей коммуникации и собственного настроения. Основной задачей авторов проекта – архитектурной мастерской Grynevich Dmitri , являлось создание современного во всех смыслах кафе. Некого пространства возможностей для самореализации – для работы, продуктивнее ,чем в офисе, для отдыха, еще более комфортного, чем в собственном доме. SMART кафе представляет собой -платформу для творчества. Это концептуальное место для проведения бизнес – встреч, для организаций конференций, лекций и кинопоказов, для интересного и полезного времяпрепровождения с друзьями на общей территории.
Проект всех зон кафе,продуман таким образом, что гости заведения, пришедшие с разными целями, абсолютно не мешают друг другу. В большой, наполненной дневным светом комнате библиотеки много воздуха, стены ее представляют собой книжные полки с лучшими литературными подборками. Эргономичные кресла, созданы для длительных посиделок « за кофе» с книгой в руках. Все пространство легко можно поменять и превратить в лекторий, конференц-зал для проведения открытых диалогов и семинаров. И, что естественно для территории кафе, – отведать вкусных кулинарных изысков и десертных лакомств , совмещая приятное с полезным.
Барная стойка – традиционная центральная фигура зоны бара, для любителей коктейльной жизни, с большим ассортиментом напитков и безупречных закусок. Внимание ! Не путать с комнатой релакса – этажом для степенного отдыха, уставленным модерновыми подвесными качелями и уютными массивными креслами-диванами в духе европейской классики с мягкими подушками под голову. В зоне релакса есть все, что нужно для того, чтобы привести свои мысли за день в порядок – уют и тишина.
Офисная комната SMART кафе -образец лучшей рабочей атмосферы, ее концептуальный дизайн с творческим налетом небрежности – симметричные геометрические линии рабочих столов и стульев, с дополнительными источниками света , wi-fi , креслами – капюшонами для беседы тет-а-тет в отдельной зоне переговоров. Для приватных бесед, лучшим комплиментов SMART кафе станет чашечка чая или кофе. А, вот за богемными разговорами и критическими суждениями о современном культурном достоянии, добро пожаловать в зону кинотеатра. Здесь всегда весело и никто никуда не спешит.
«Только самые простые вещи никогда не разочаровывают» – писал Эрих Мария Ремарк. С великим изречением абсолютно согласны в мастерской Grynevich Dmitriy. Творческая архитектурно – дизайнерская команда соединяет в своих проектах этнические традиции с новыми технологиями, антикварные элементы и классические сложносочиненные мотивы с простотой и функционалом минимализма. Проявляя особое уважение к архитектурной данности объекта, всегда призывает уважать его собственной лицо. Принимать характер архитектуры и чувствовать ее атмосферу, получать максимальное эстетическое наслаждение комфортом и функционалом нового пространства для жизни и творчества в ее пределах.