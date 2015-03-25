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Лофт для аристократичных встреч

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
homify Конференц-центры в стиле лофт
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В апартаментах старинного особняка сохранилось истинное культурное наследие – вековая кирпичная кладка, деревянные балки перекрытий, арочные оконные проемы и уникальные элементы архитектурного декора – колонны, потолочная лепнина. Концептуальный лофт в стенах старинного здания Санкт-Петербурга решение весьма символичное. « Чердачное» лицо интерьерного настоящего подчеркивает утонченность архитектуры прошлых веков. Словно приклоняясь перед ней, нарочито простой интерьерный образ, выступает неким хранителем, стражником атмосферы духовных ценностей, которыми пропитаны стены дома.

Smart -платформа для самореализации

homify Конференц-центры в стиле лофт Офисы и магазины
homify

homify
homify
homify

Многогранность впечатлений интегрированного образа жизни космополита легли в основу философии пространства SMART кафе. Его территория зонально разделена этажами на своеобразные «кружки по интересам» – на каждом этаже можно провести время с толком, передвигаться в пространстве в зависимости от целей коммуникации и собственного настроения. Основной задачей авторов проекта – архитектурной мастерской Grynevich Dmitri , являлось создание современного во всех смыслах кафе. Некого пространства возможностей для самореализации – для работы, продуктивнее ,чем в офисе, для отдыха, еще более комфортного, чем в собственном доме. SMART кафе представляет собой -платформу для творчества. Это концептуальное место для проведения бизнес – встреч, для организаций конференций, лекций и кинопоказов, для интересного и полезного времяпрепровождения с друзьями на общей территории.

Библиотечное лакомство

homify Конференц-центры в стиле лофт Офисы и магазины
homify

homify
homify
homify

 Проект всех зон кафе,продуман таким образом, что гости заведения, пришедшие с разными целями, абсолютно не мешают друг другу. В большой, наполненной дневным светом комнате библиотеки много воздуха, стены ее представляют собой книжные полки с лучшими литературными подборками. Эргономичные кресла, созданы для длительных посиделок « за кофе» с книгой в руках. Все пространство легко можно поменять и превратить в лекторий, конференц-зал для проведения открытых диалогов и семинаров. И, что естественно для территории кафе, – отведать вкусных кулинарных изысков и десертных лакомств , совмещая приятное с полезным.

Порядок мыслей

homify Конференц-центры в эклектичном стиле Офисы и магазины
homify

homify
homify
homify

 Барная стойка – традиционная центральная фигура зоны бара, для любителей коктейльной жизни, с большим ассортиментом напитков и безупречных закусок. Внимание ! Не путать с комнатой релакса – этажом для степенного отдыха, уставленным модерновыми подвесными качелями и уютными массивными креслами-диванами в духе европейской классики с мягкими подушками под голову. В зоне релакса есть все, что нужно для того, чтобы привести свои мысли за день в порядок – уют и тишина.

Офис там, где ты

homify Конференц-центры в эклектичном стиле Офисы и магазины
homify

homify
homify
homify

Офисная комната SMART кафе -образец лучшей рабочей атмосферы, ее концептуальный дизайн с творческим налетом небрежности – симметричные геометрические линии рабочих столов и стульев, с дополнительными источниками света , wi-fi , креслами – капюшонами для беседы тет-а-тет в отдельной зоне переговоров. Для приватных бесед, лучшим комплиментов SMART кафе станет чашечка чая или кофе. А, вот за богемными разговорами и критическими суждениями о современном культурном достоянии, добро пожаловать в зону кинотеатра. Здесь всегда весело и никто никуда не спешит.

Философия в стиле «Smart»

homify Конференц-центры в эклектичном стиле Офисы и магазины
homify

homify
homify
homify

 «Только самые простые вещи никогда не разочаровывают» – писал Эрих Мария Ремарк. С великим изречением абсолютно согласны в мастерской Grynevich Dmitriy. Творческая архитектурно – дизайнерская команда соединяет в своих проектах этнические традиции с новыми технологиями, антикварные элементы и классические сложносочиненные мотивы с простотой и функционалом минимализма. Проявляя особое уважение к архитектурной данности объекта, всегда призывает уважать его собственной лицо. Принимать характер архитектуры и чувствовать ее атмосферу, получать максимальное эстетическое наслаждение комфортом и функционалом нового пространства для жизни и творчества в ее пределах.

Лофт как образ мыслей

homify Конференц-центры в стиле лофт Офисы и магазины
homify

homify
homify
homify

Лофт решение  SMART кафе – пространство для творчества и вдохновения с удивительным духом свободы  и огромным количеством самых невероятных идей, летающих в воздухе. 

До и После: Трансформация старого посольства
Интерьерные лофт решения идеальны в общественных заведениях или в концептуальных частных жилых апартаментах,Ваше мнение?

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