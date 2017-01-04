Спальни: 6 идей для двухспальной кровати

Семейный союз – это еще и совместное творчество, создание собственного уютного дома, который отвечал бы вкусам каждого. В повседневном быту мы можем мало времени уделить общению с близкими нам людьми, но за порогом спальни должны оставаться все заботы дня, суета. Это мир для двоих, и пространство спальни должно быть комфортным и расслабляющим, гармоничным для жизненного уклада семейной пары. Поэтому, выбирайте и обсуждайте каждую деталь интерьера спальни вместе с партнером, вдохновляясь идеями дизайнерского оформления кровати и пространства комнаты, учитывая любую мелочь для создания своего собственного семейного гнездышка.
Монументальное зеркало является главным героем этой спальни с широкой двуспальной кроватью, что очень удобно, чтобы примерить платья перед выходом, осмотреться в полный рост. Дизайн этой спальни основан на элегантном сочетании бежевых и серых полутонов, что нашло воплощение и в оформлении изголовья кровати, и в мягком ковре на полу, и в подбор текстиля. Темная рама массивного зеркала и деревянная мебель подчеркивает мягкость текстур и цветовой палитры интерьера.
Идеи дизайна этой спальни проносят нам свежесть, молодость и романтическое настроение. Стена за изголовьем кровати несмотря бетонную отделку, не выглядит холодной, так как приглушенный золотист свет ламп придает обстановке теплую нотку. Рядом с кроватью удобно расположилась небольшая поверхность, которую можно использовать и для работы за ноутбуком, и для отдыха за книгой, и как туалетный столик.
Декоративны обои у изголовья кровати делают особенно оригинальным оформление этой спальни. Если вам и вашему партнеру по вкусу естественность и жизнь на природе, такая отделка и цветовая гамма послужит хорошим дополнением к современному комфортабельному интерьеру. Такая имитация дощатой стены может быть использована как для декоративной панели в изголовье кровати, так и в качестве базового фона всего интерьера.
Интерьер этой спальни представляет собой величественное царство древесины, где она является безусловным лидером и наполняет своим теплом всю атмосферу комнаты. Богатство оттенков и текстур древесины подчеркнуто и шелком текстиля, ярко-охристая отделка покрывала и подушек перекликается с медно-красным цветом древесины пола, создавая захватывающую композицию.
Минималистичный и чуть загадочный интерьер этой спальни построен на сочетании серых тонов и изысканных деталей декора. Черные обои сочетают матовые и глянцевый узор, а мягкое темно-серое изголовье кровати на этом фоне придает кровати особый уют. Легкий намек на театральность арт-деко – черно-белая картина на стене, утонченные светильники у кровати.
Французский богемный шик и природная простота – основная идея интерьера этой спальни. Мебель в ретро-стиле: шкаф с ярко-желтыми ящичками, благородная древесина цвета слоновой кости, изящный стул у туалетного столика, банкетка у кровати – в каждой детали читается легкое прикосновение классицизма и романтичности.