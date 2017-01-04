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Спальни: 6 идей для двухспальной кровати

Перла Вереника Перла Вереника
Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos Спальная комната Аксессуары и декор
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Семейный союз – это еще и совместное творчество, создание собственного уютного дома, который отвечал бы вкусам каждого. В повседневном быту мы можем мало времени уделить общению с близкими нам людьми, но за порогом спальни должны оставаться все заботы дня, суета. Это мир для двоих, и пространство спальни должно быть комфортным и расслабляющим, гармоничным для жизненного уклада семейной пары. Поэтому, выбирайте и обсуждайте каждую деталь интерьера спальни вместе с партнером, вдохновляясь идеями дизайнерского оформления кровати и пространства комнаты, учитывая любую мелочь для создания своего собственного семейного гнездышка.

1. Полутона

Polanco, Decoré Interiorismo Decoré Interiorismo Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Decoré Interiorismo

Decoré Interiorismo
Decoré Interiorismo
Decoré Interiorismo

Монументальное зеркало является главным героем этой спальни с широкой двуспальной кроватью, что очень удобно, чтобы примерить платья перед выходом, осмотреться в полный рост.  Дизайн этой спальни основан на  элегантном сочетании бежевых и серых полутонов, что нашло воплощение и в оформлении изголовья кровати, и в мягком ковре на полу, и в подбор текстиля. Темная рама массивного зеркала и деревянная мебель подчеркивает мягкость текстур и цветовой палитры интерьера. 

2. Романтичное настроение

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos Спальная комната Аксессуары и декор
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Идеи дизайна этой спальни проносят нам свежесть, молодость и романтическое настроение. Стена за изголовьем кровати несмотря бетонную отделку, не выглядит холодной, так как приглушенный золотист свет ламп придает обстановке теплую нотку. Рядом с кроватью удобно расположилась небольшая поверхность, которую можно использовать и для работы за ноутбуком, и для отдыха за книгой, и как туалетный столик. 

3. Нотки деревенского стиля в современном интерьере

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Декоративны обои у изголовья кровати делают особенно оригинальным оформление этой спальни. Если вам и вашему партнеру по вкусу естественность и жизнь на природе, такая отделка и цветовая гамма послужит хорошим дополнением к современному комфортабельному интерьеру. Такая имитация дощатой стены может быть использована как для декоративной панели в изголовье кровати, так и в качестве базового фона всего интерьера. 

4. Огонь и дерево

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Спальня в эклектичном стиле
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

Интерьер этой спальни представляет собой величественное царство древесины, где она является безусловным лидером и наполняет своим теплом всю атмосферу комнаты. Богатство оттенков и текстур древесины подчеркнуто и шелком текстиля, ярко-охристая отделка покрывала и подушек перекликается с медно-красным цветом древесины пола, создавая захватывающую композицию.  

5. Интерьер для современной пары

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Минималистичный и чуть загадочный интерьер этой спальни построен на сочетании серых тонов и изысканных деталей декора. Черные обои сочетают матовые и глянцевый узор, а мягкое темно-серое изголовье кровати на этом фоне придает кровати особый уют. Легкий намек на театральность арт-деко – черно-белая картина на стене, утонченные светильники у кровати.

6. Живописность французского стиля

Showroom, Grange México Grange México Офисные помещения и магазины
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Французский богемный шик и природная простота – основная идея интерьера этой спальни. Мебель в ретро-стиле: шкаф с ярко-желтыми ящичками, благородная древесина цвета слоновой кости, изящный стул у туалетного столика, банкетка у кровати – в каждой детали читается легкое прикосновение классицизма и романтичности.

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