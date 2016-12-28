Проекты 7 домов, которые вдохновят вас на строительство собственного

Если вы приняли решение о строительстве собственного дома, то начать нужно с его проекта. Воплотив на экране компьютера или на бумаге план будущего строения, вы сможете более ясно представить, что получится в итоге. Также детальная схема помогает более рационально разместить мебель и другие предметы интерьера, эффективно распределяя пространство.

В этой книге идей мы представляем 7 проектов, а также фотографии возведенных по ним домов. Уверены, что среди них вы найдете тот, который вдохновит вас на создание своего жилища. И помните, что помочь в создании удачных проектов вам всегда помогут квалифицированные архитекторы, перечень которых легко найти на нашем сайте.