Проекты 7 домов, которые вдохновят вас на строительство собственного

Если вы приняли решение о строительстве собственного дома, то начать нужно с его проекта. Воплотив на экране компьютера или на бумаге план будущего строения, вы сможете более ясно представить, что получится в итоге. Также детальная схема помогает более рационально разместить мебель и другие предметы интерьера, эффективно распределяя пространство.
В этой книге идей мы представляем 7 проектов, а также фотографии возведенных по ним домов. Уверены, что среди них вы найдете тот, который вдохновит вас на создание своего жилища. И помните, что помочь в создании удачных проектов вам всегда помогут квалифицированные архитекторы, перечень которых легко найти на нашем сайте.
На данном чертеже можно увидеть схему будущего дома. Он довольно вместительный, с несколькими спальнями и ванными комнатами, кабинетом, кухней, столовой и гостиной. Отведено место для гаража на 2 машины, а также для строительства просторной террасы.
Фасад дома довольно лаконичный, выполнен в светлом цвете. Пространство с дверью накрыто небольшим навесом, создавая таким образом маленькое крыльцо. В данном ракурсе видим еще гараж на переднем плане.
Это проект небольшого дома, где предполагается только одна спальня и ванная комната. Главный вход открывает взору столовую, которая находится в одном пространстве с гостиной. L-образная кухня находится неподалеку, на ней установлена стиральная машина.
Отделка фасада этого дома также светлая, что довольно распространенно среди небольших строений. Раздвижная дверь позволит попасть на кухню, а также пропустит внутрь много солнечных лучей.
Этот двухэтажный дом очень компактный, поскольку участок для его строительства совсем крохотный. Поэтому проект предполагает вытянутую форму строения и максимальную функциональность. На первом этаже расположен гараж, кухня и столовая с гостиной. На втором – две спальни и ванная комната. Такое экономное решение отлично подойдет для небольшой семьи с маленьким земельным участком.
В итоге имеем простой и функциональный дом. Входная дверь, гараж и раздвижная дверь на втором этаже контрастируют с белым фасадом здания. Наверху видим небольшой балкон.
В данном проекте семейного дома имеются две спальни, ванная, туалет и небольшой офис. Также не обойтись без кухни и столовой, которая делит общее пространство с гостиной комнатой.
Фрагмент интерьера, который вы видите на фото, демонстрирует общее пространство гостиной и столовой зоны. Обратите внимание на обилие окон, из которых открывается потрясающий вид на сад. Кроме того, благодаря им дом выглядит светлым и хорошо освещенным естественным способом. Оттенки и дизайн мебели в доме – традиционные, поэтому они смотрятся гармонично и останутся актуальными даже спустя годы.
Это очень простой дом: в нем две спальни на двоих с ванной, столовая, кухня и гостиная в едином пространстве. Такой проект можно назвать поистине универсальным, потому что он подходит практически всем. Небольшое жилище на берегу моря, домик в лесу или строение посреди частного сектора – везде пригодится подобная схема.
А вот как необычно выглядит такой проект после реализации. Как видите, фасад дома невероятно дружелюбный и стильный, он сделан из дерева различных пород и оттенков. С одной стороны очень просто выстроить террасу для отдыха, выход на которую можно осуществлять через раздвижные двери. Подобный проект достаточно бюджетный, поэтому будет интересен многим современным людям.
А этот дом особенно подойдет для большой семьи. Он состоит из двух этажей, на каждом из которых все продумано до мелочей. Так, на первом видим гараж на два автомобиля, столовую с кухней, а также гостиную зону. Здесь же выход на террасу, где предполагается барбекю и кладовая комната.
На втором этаже находится большая спальня с гардеробной и ванной комнатой, а также еще две комнаты поменьше. Здесь все продумано для отдыха и восстановления сил после напряженного дня.
А вот так этот дом выглядит вживую. Интересно, что крыша гаража удачно соединяется с линией второго этажа. Материалы фасада – бетон и древесина, а также немного натурального камня для частичной отделки боковых стен. Согласитесь, дом получился очень стильным и современным!
Супер простой двухэтажный дом, который возведен на крохотной территории. Поскольку пространство очень узкое, то три автомобиля в гараже могут быть расположены только друг за другом, что, конечно, не совсем удобно. Также на первом этаже есть кухня, столовая и гостиная. На втором этаже видим спальню с ванной комнатой, гостиную и открытую террасу.
На лицевой части фасада этого двухэтажного дома открывается вид на входную дверь и ворота гаража, а на втором этаже – на открытую террасу для отдыха.