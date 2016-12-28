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Проекты 7 домов, которые вдохновят вас на строительство собственного

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Дома в стиле модерн
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Если вы приняли решение о строительстве собственного дома, то начать нужно с его проекта. Воплотив на экране компьютера или на бумаге план будущего строения, вы сможете более ясно представить, что получится в итоге. Также детальная схема помогает более рационально разместить мебель и другие предметы интерьера, эффективно распределяя пространство.  

В этой книге идей мы представляем 7 проектов, а также фотографии возведенных по ним домов. Уверены, что среди них вы найдете тот, который вдохновит вас на создание своего жилища. И помните, что помочь в создании удачных проектов вам всегда помогут квалифицированные архитекторы, перечень которых легко найти на нашем сайте. 

Дом №1: план

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

На данном чертеже можно увидеть схему будущего дома. Он довольно вместительный, с несколькими спальнями и ванными комнатами, кабинетом, кухней, столовой и гостиной. Отведено место для гаража на 2 машины, а также для строительства просторной террасы. 

Дом №1: фрагмент фасада

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Фасад дома довольно лаконичный, выполнен в светлом цвете. Пространство с дверью накрыто небольшим навесом, создавая таким образом маленькое крыльцо. В данном ракурсе видим еще гараж на переднем плане.

Дом №2: план

Casa Didi , Patricio Galland Arquitectura Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura

Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura

Это проект небольшого дома, где предполагается только одна спальня и ванная комната. Главный вход открывает взору столовую, которая находится в одном пространстве с гостиной. L-образная кухня находится неподалеку, на ней установлена стиральная машина. 

Дом №2: фасад

Casa Didi , Patricio Galland Arquitectura Patricio Galland Arquitectura Дома в эклектичном стиле
Patricio Galland Arquitectura

Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura

Отделка фасада этого дома также светлая, что довольно распространенно среди небольших строений. Раздвижная дверь позволит попасть на кухню, а также пропустит внутрь много солнечных лучей.  

Дом №3: план

Casa Butteri, Patricio Galland Arquitectura Patricio Galland Arquitectura Зимний сад в стиле модерн
Patricio Galland Arquitectura

Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura

Этот двухэтажный дом очень компактный, поскольку участок для его строительства совсем крохотный. Поэтому проект предполагает вытянутую форму строения и максимальную функциональность. На первом этаже расположен гараж, кухня и столовая с гостиной. На втором – две спальни и ванная комната. Такое экономное решение отлично подойдет для небольшой семьи с маленьким земельным участком. 

Дом №3: фасад

Casa Butteri, Patricio Galland Arquitectura Patricio Galland Arquitectura Дома в стиле модерн
Patricio Galland Arquitectura

Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura

В итоге имеем простой и функциональный дом. Входная дверь, гараж и раздвижная дверь на втором этаже контрастируют с белым фасадом здания. Наверху видим небольшой балкон. 

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Дом №4: фасад

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

В данном проекте семейного дома имеются две спальни, ванная, туалет и небольшой офис. Также не обойтись без кухни и столовой, которая делит общее пространство с гостиной комнатой. 

Дом №4: детали интерьера

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Гостиная в стиле модерн
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Фрагмент интерьера, который вы видите на фото, демонстрирует общее пространство гостиной и столовой зоны. Обратите внимание на обилие окон, из которых открывается потрясающий вид на сад. Кроме того, благодаря им дом выглядит светлым и хорошо освещенным естественным способом. Оттенки и дизайн мебели в доме – традиционные, поэтому они смотрятся гармонично и останутся актуальными даже спустя годы. 

Дом №5: план

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Дома в стиле модерн
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Это очень простой дом: в нем две спальни на двоих с ванной, столовая, кухня и гостиная в едином пространстве. Такой проект можно назвать поистине универсальным, потому что он подходит практически всем. Небольшое жилище на берегу моря, домик в лесу или строение посреди частного сектора – везде пригодится подобная схема. 

Дом №5: фасад

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Дома в стиле модерн
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

А вот как необычно выглядит такой проект после реализации. Как видите, фасад дома невероятно дружелюбный и стильный, он сделан из дерева различных пород и оттенков. С одной стороны очень просто выстроить террасу для отдыха, выход на которую можно осуществлять через раздвижные двери. Подобный проект достаточно бюджетный, поэтому будет интересен многим современным людям. 

Дом №6: план 1 этажа

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

А этот дом  особенно подойдет для большой семьи. Он состоит из двух этажей, на каждом из которых все продумано до мелочей. Так, на первом видим гараж на два автомобиля, столовую с кухней, а также гостиную зону. Здесь же выход на террасу, где предполагается барбекю и кладовая комната. 

Дом №6: план 2 этажа

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

На втором этаже находится большая спальня с гардеробной и ванной комнатой, а также еще две комнаты поменьше. Здесь все продумано для отдыха и восстановления сил после напряженного дня. 

Дом №6: фасад

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura Дома в стиле модерн Дерево
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

А вот так этот дом выглядит вживую. Интересно, что крыша гаража удачно соединяется с линией второго этажа. Материалы фасада – бетон и древесина, а также немного натурального камня для частичной отделки боковых стен. Согласитесь, дом получился очень стильным и современным!

Дом №7: план

Casa Berutti, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

Супер простой двухэтажный дом, который возведен на крохотной территории. Поскольку пространство очень узкое, то три автомобиля в гараже могут быть расположены только друг за другом, что, конечно, не совсем удобно. Также на первом этаже есть кухня, столовая и гостиная. На втором этаже видим спальню с ванной комнатой, гостиную и открытую террасу. 

Дом №7: фасад

Casa Berutti, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

На лицевой части фасада этого двухэтажного дома открывается вид на входную дверь и ворота гаража, а на втором этаже – на открытую террасу для отдыха. 

Тренды в архитектуре 2017

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