Строительство крыльца пошагово и великолепный результат

Деревянная терраса у входа кроме того, что оформляет пространство у двери, служит также прекрасным местом для отдыха, где можно расположиться в тени под навесом. Легкая плетенная или пластиковая мебель, мягкие подушки, небольшой столик – все это обеспечит незабываемые вечера в тишине и прохладе.