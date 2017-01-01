Строительство крыльца пошагово и великолепный результат

Просторное и красивое крыльцо не только дополнит внешний вид вашего дома, но и станет излюбленным местом отдыха для всей вашей семьи. Пошаговая инструкция от специалистов по строительству поможет вам спланировать работы и избежать досадных просчетов в конструировании крыльца для своего дома.
Точность замеров играют огромную роль в красивом виде конструкции. Вы должны убедиться, что каждая доска имеет правильные размер и точно займет свое место. Если вы хотите оформить вход в дом в виде террасы сложной формы, то нужно быть вдвойне внимательным и строго следовать чертежам.
В этом проекте по строительству крыльца было решено установить деревянные основы, который будут ограничивать входную часть в дом. Для начала – подготовили участок, где будут строится ступени и терраса. В качестве основы использовалась гравийная засыпка и конструкция из досок.
После того, как все доски приведены к нужному размеру, следует этап укладки их в виде деревянной платформы террасы. Доски скрепляются с помощью гвоздей и клеевых смол, которые обеспечивают надежность конструкции.
Гравий имеет две функции при формировании деревянной террасы возле дома. Во-первых, он создает плотную и ровную основу, на которой размещается настил. Во-вторых, это отличный способ для слива воды, которая может впитаться в гравий. Таким образом, крыльцо будет защищено от излишней сырости.
После фиксации всех деталей, которые образуют основу крыльца, следует заняться финальной отделкой террасы и ступеней. Это делается с помощью шлифования, полировки и лакировка каждой детали, что гарантирует прочность и невероятно красивый вид древесины.
Деревянная терраса у входа кроме того, что оформляет пространство у двери, служит также прекрасным местом для отдыха, где можно расположиться в тени под навесом. Легкая плетенная или пластиковая мебель, мягкие подушки, небольшой столик – все это обеспечит незабываемые вечера в тишине и прохладе.
Чтобы ваше крыльцо было еще более удобным для отдыха, можно добавить озеленение в виде плетущихся растений, сделав небольшую беседку у двери. Яркие фонари, декоративные растений в кадках – такие мелочи дополнят атмосферу уюта и радушия.
Деревянная конструкция крыльца у входа в дом – приятное дополнение архитектуры. Как видите, сделать такую небольшую террасу на крыльце – совсем не сложно. Озеленение и цветущие растения вокруг помогут придать композиции законченный вид.