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Строительство крыльца пошагово и великолепный результат

Перла Вереника Перла Вереника
TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Просторное и красивое крыльцо не только дополнит внешний вид вашего дома, но и станет излюбленным местом отдыха для всей вашей семьи. Пошаговая инструкция от специалистов по строительству поможет вам спланировать работы и избежать досадных просчетов в конструировании крыльца для своего дома. 

Семь раз отмерь, один – отрежь

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Точность замеров играют огромную роль в красивом виде конструкции. Вы должны убедиться, что каждая доска имеет правильные размер и точно займет свое место. Если вы хотите оформить вход в дом в виде террасы сложной формы, то нужно быть вдвойне внимательным и строго следовать чертежам. 

Подготовка основы

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

В этом проекте по строительству крыльца было решено установить деревянные основы, который будут ограничивать входную часть в дом. Для начала – подготовили участок, где будут строится ступени и терраса. В качестве основы использовалась гравийная засыпка и конструкция из досок. 

Установка досок

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

После того, как все доски приведены к нужному размеру, следует этап укладки их в виде деревянной платформы террасы. Доски скрепляются с помощью гвоздей и клеевых смол, которые обеспечивают надежность конструкции. 

Гравийная основа

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Гравий имеет две функции при формировании деревянной террасы возле дома. Во-первых, он создает плотную и ровную основу, на которой размещается настил. Во-вторых, это отличный способ для слива воды, которая может впитаться в гравий. Таким образом, крыльцо будет защищено от излишней сырости. 

Чистовая отделка

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

После фиксации всех деталей, которые образуют основу крыльца,  следует заняться финальной отделкой террасы и ступеней. Это делается с помощью шлифования, полировки и лакировка каждой детали, что гарантирует прочность и невероятно красивый вид древесины. 

Использование пространства у входа в дом

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Деревянная терраса у входа кроме того, что оформляет пространство у двери, служит также прекрасным местом для отдыха, где можно расположиться в тени под навесом. Легкая плетенная или пластиковая мебель, мягкие подушки, небольшой столик – все это обеспечит незабываемые вечера в тишине и прохладе. 

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Финальные штрихи

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Чтобы ваше крыльцо было еще более удобным для отдыха, можно добавить озеленение в виде плетущихся растений, сделав небольшую беседку у двери. Яркие фонари, декоративные растений в кадках – такие мелочи дополнят атмосферу уюта и радушия.

Общий итог

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Деревянная конструкция крыльца у входа в дом – приятное дополнение архитектуры. Как видите, сделать такую небольшую террасу на крыльце – совсем не сложно. Озеленение и цветущие растения вокруг помогут придать композиции законченный вид.

Современный дом с традиционным шармом

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