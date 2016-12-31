Современный дом для любителей элегантности

Проект этого дома отличается не только функциональностью интерьера, но и яркой современной стилистикой. Продуманная планировка и архитектура сочетаются с новейшими технологиями, поэтому пространство дома не только выглядит оригинальным и впечатляюще динамичным, но и очень удобно для жизни, упорядоченно и комфортно.
Так выглядит этот оригинальный дом со стороны главного входа. Эффектная отделка, эксклюзивные материалы и четкая геометрия делают этот дом заметными издалека. В каждом элементе, из которых состоит это здание, чувствуется дух современности. Контрастное сочетание белого и черного цветов, натурального дерева и черепицы – все это делает дом по настоящему респектабельным.
Не менее впечатляюще выглядит дом и со стороны внутреннего двора. Здесь созданы разнообразные площадки для отдыха на природе – бассейн, патио, терраса.
Уже с порога видно, что мы имеем дело с чрезвычайно элегантным и роскошным оформлением дома. В гостиной – огромный черный диван, напротив него – встроенный камин. Все это сразу настраивает на отдых в расслабленной обстановке, уютные домашние вечера с семьей и друзьями.
Согласно последним тенденциям планировки помещений, кухня и столовая в этом доме объединены в общее пространство, наполненное светом и легкостью. На белом фоне стен и глянцевого пола особенно изящно, строго и стильно смотрится черная мебель.
Спальня – это место, где после тяжелого дня на работе можно хорошенько выспаться. Поэтому здесь дизайнеры не стали использовать яркие цвета,сделав интерьер максимально расслабляющим. Большая, удобная кровать, ночной столик с лампой и много-много естественного освещения, придающего комнате свежесть и естестественность.
На плане первого этажа мы можем увидеть все нюансы планировки, как соотносятся комнаты друг с другом и насколько удобно организованы различные части дома. Архитекторы постарались спланировать систему дома так, чтобы никто из его жителей не чувствовал себя обделенным в этом уютном пространстве. К примеру, в гараже предусмотрено место сразу для двух машин, что безусловно повышает уровень комфорта для большой семьи.
Теперь посмотрим, какие сюрпризы скрывает второй этаж дома. Помимо спален и ванных комнат здесь есть также выход на террасу, что позволяет отдыхать в уединении на природе, наслаждаясь захватывающими пейзажами.