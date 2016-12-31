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Современный дом для любителей элегантности

Перла Вереника Перла Вереника
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Проект этого дома отличается не только функциональностью интерьера, но и яркой современной стилистикой. Продуманная планировка и архитектура сочетаются с новейшими технологиями, поэтому пространство дома не только выглядит оригинальным и впечатляюще динамичным, но и очень удобно для жизни, упорядоченно и комфортно. 

Вид на дом с фронтальной части

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Так выглядит этот оригинальный дом со стороны главного входа. Эффектная отделка, эксклюзивные материалы и четкая геометрия делают этот дом заметными издалека. В каждом элементе, из которых состоит это здание, чувствуется дух современности. Контрастное сочетание белого и черного цветов, натурального дерева и черепицы – все это делает дом по настоящему респектабельным. 

Вид со двора

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Не менее впечатляюще выглядит дом и со стороны внутреннего двора. Здесь созданы разнообразные площадки для отдыха на природе – бассейн, патио, терраса. 

Интерьер дома

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Уже с порога видно, что мы имеем дело с чрезвычайно элегантным и роскошным оформлением дома. В гостиной – огромный черный диван, напротив него – встроенный камин. Все это сразу настраивает на отдых в расслабленной обстановке, уютные домашние вечера с семьей и друзьями. 

Кухня и столовая

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homify

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homify
homify

Согласно последним тенденциям планировки помещений, кухня и столовая в этом доме объединены в общее пространство, наполненное светом и легкостью. На белом фоне стен и глянцевого пола особенно изящно, строго и стильно смотрится черная мебель. 

Спальня

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homify

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homify
homify

Спальня – это место, где после тяжелого дня на работе можно хорошенько выспаться. Поэтому здесь дизайнеры не стали использовать яркие цвета,сделав интерьер максимально расслабляющим. Большая, удобная кровать, ночной столик с лампой и много-много естественного освещения, придающего комнате свежесть и естестественность.  

План первого этажа

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homify

На плане первого этажа мы можем увидеть все нюансы планировки, как соотносятся комнаты друг с другом и насколько удобно организованы различные части дома. Архитекторы постарались спланировать систему дома так, чтобы никто из его жителей не чувствовал себя обделенным в этом уютном пространстве. К примеру, в гараже предусмотрено место сразу для двух машин, что безусловно повышает уровень комфорта для большой семьи.

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Второй этаж

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homify

Теперь посмотрим, какие сюрпризы скрывает второй этаж дома. Помимо спален и ванных комнат здесь есть также выход на террасу, что позволяет отдыхать в уединении на природе, наслаждаясь захватывающими пейзажами. 

И еще немного фотографий этого заслуживающего внимания проекта…

homify
homify

homify
homify
homify

homify
homify

homify
homify
homify

homify
homify

homify
homify
homify

homify
homify

homify
homify
homify

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homify

homify
homify
homify

homify
homify

homify
homify
homify

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homify

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