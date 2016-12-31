Современный дом для любителей элегантности

На плане первого этажа мы можем увидеть все нюансы планировки, как соотносятся комнаты друг с другом и насколько удобно организованы различные части дома. Архитекторы постарались спланировать систему дома так, чтобы никто из его жителей не чувствовал себя обделенным в этом уютном пространстве. К примеру, в гараже предусмотрено место сразу для двух машин, что безусловно повышает уровень комфорта для большой семьи.