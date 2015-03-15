Топ 5 – Лучшие проекты недели

Прошедшая неделя на homify ознаменовалась новыми и интересными проектами, представленными участниками профессионального сообщества homify. Каждый день к нам присоединяются талантливые дизайнеры и архитекторы. Некоторые из них уже успели зарекомендовать себя как специалистов мирового класса, а другие пока только делают первые, но уже очень уверенные шаги в этой нелегкой профессии. Мы рады тому, что у нас есть возможность каждый день знакомить наших читателей с работами ведущих дизайнеров и архитекторов. Какие проекты полюбились аудитории homify на этой неделе, читайте в нашей традиционной рубрике
Лучшие проекты недели.
Когда речь заходит о декоре квартиры, о ванной комнате думают в последнюю очередь. Мы часто недооцениваем потенциал ванной, полагая, что ее маленькое пространство не предназначено для
украшательств. В этой Книге идей мы собрали интереснейшие работы дизайнеров, которые на примере своих проектов доказывают обратное.
Коттеджный поселок Millennium Park является одним из самых престижных и экологически благополучных мест Подмосковья. Он отличается оригинальной инфраструктурой, которая включает в себя и водные каналы, и места общественного отдыха. Элитный поселок позиционирует себя как «воплощение мечты для всех, кто любит роскошь и красивую жизнь».
В этой Книге идей мы рассказываем об оформлении интерьера в одном из коттеджей поселка Millennium Park, выполненном студией Грачева Дизайн.
Воробьевы горы
Сложно поверить, что этому интерьеру уже десять лет, не так ли? Его авторство принадлежит Архитектурному бюро Лены Гординой, целью которого является создание современных и долговечных проектов. Интерьер этой квартиры заслуженно оказался в пятерке лучших проектов этой недели. Увидеть проект полностью вы сможете в посвященной ему статье.
Дизайнер Денис Юров – молод, но очень талантлив. Его работа ’Кухня в стиле минимализм’ понравилась нашим читателям. Это - максимально комфортное пространство, в котором одинаково хорошо себя будут чувствовать люди любого возраста и интересов. Такая кухня подходит любителям идеального порядка, чистоты и функциональности.
Датские дизайнеры давно зарекомендовали себя как создателей простых, функциональных и красивых вещей. В статье
Датский дизайн: Vipp Shelter речь пойдет об очень необычном продукте датских дизайнеров – Vipp Shelter. Vipp Shelter – это компактный, переносной дом для отдыха на природе. Как выглядит Vipp Shelter изнутри, и почему он стал таким популярным, читайте здесь.