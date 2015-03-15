Топ 5 – Лучшие проекты недели

Коттеджный поселок Millennium Park является одним из самых престижных и экологически благополучных мест Подмосковья. Он отличается оригинальной инфраструктурой, которая включает в себя и водные каналы, и места общественного отдыха. Элитный поселок позиционирует себя как «воплощение мечты для всех, кто любит роскошь и красивую жизнь».

В этой Книге идей мы рассказываем об оформлении интерьера в одном из коттеджей поселка Millennium Park, выполненном студией Грачева Дизайн.