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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2, Gallery 63 Gallery 63 Ванная в классическом стиле
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Прошедшая неделя на homify ознаменовалась новыми и интересными проектами, представленными участниками профессионального сообщества homify. Каждый день к нам присоединяются талантливые дизайнеры и архитекторы. Некоторые из них уже успели зарекомендовать себя как специалистов мирового класса, а другие пока только делают первые, но уже очень уверенные шаги в этой нелегкой профессии. Мы рады тому, что у нас есть возможность каждый день знакомить наших читателей с работами ведущих дизайнеров и архитекторов. Какие проекты полюбились аудитории homify на этой неделе, читайте в нашей традиционной рубрике Лучшие проекты недели.

1. Декор в ванных комнатах

Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2, Gallery 63 Gallery 63 Ванная в классическом стиле
Gallery 63

Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2

Gallery 63
Gallery 63
Gallery 63

Когда речь заходит о декоре квартиры, о ванной комнате думают в последнюю очередь. Мы часто недооцениваем потенциал ванной, полагая, что ее маленькое пространство не предназначено для украшательств. В этой Книге идей мы собрали интереснейшие работы дизайнеров, которые на примере своих проектов доказывают обратное.

2. Homify 360°: Современный дом в престижном коттеджном поселке

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Коттеджный поселок Millennium Park  является одним из самых престижных и экологически благополучных мест Подмосковья. Он отличается оригинальной инфраструктурой, которая включает в себя и водные каналы, и места общественного отдыха. Элитный поселок позиционирует себя как «воплощение мечты для всех, кто любит роскошь и красивую жизнь».

В этой Книге идей мы рассказываем об оформлении интерьера в одном из коттеджей поселка Millennium Park, выполненном студией Грачева Дизайн. 

3. Практичный и долговечный дизайн квартиры в ЖК Воробьевы горы

Гостиная homify Гостиная в стиле модерн
homify

Гостиная

homify
homify
homify

Сложно поверить, что этому интерьеру уже десять лет, не так ли? Его авторство принадлежит Архитектурному бюро Лены Гординой, целью которого является создание современных и долговечных проектов. Интерьер этой квартиры заслуженно оказался в пятерке лучших проектов этой недели. Увидеть проект полностью вы сможете в посвященной ему статье.

4. Минималистичная кухня-столовая в частном доме

Кухня-столовая в частном доме homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

Кухня-столовая в частном доме

homify
homify
homify

Дизайнер Денис Юров – молод, но очень талантлив. Его работа ’Кухня в стиле минимализм’ понравилась нашим читателям. Это - максимально комфортное пространство, в котором одинаково хорошо себя будут чувствовать люди любого возраста и интересов. Такая кухня подходит любителям идеального порядка, чистоты и функциональности. 

5. Датский дизайн: Vipp Shelter

Vipp Shelter Vipp Конференц-центры в стиле лофт Коммерческие помещения
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

Датские дизайнеры давно зарекомендовали себя как создателей простых, функциональных и красивых вещей. В статье Датский дизайн: Vipp Shelter речь пойдет об очень необычном продукте датских дизайнеров –  Vipp Shelter. Vipp Shelter – это компактный, переносной дом для отдыха на природе. Как выглядит Vipp Shelter изнутри, и почему он стал таким популярным, читайте здесь.

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