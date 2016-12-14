9 фантазий на тему создания мебели своими руками

Мы уважаем дизайнерский текстиль и мебель. Мы любим мастерить и создавать неповторимые предметы интерьера. Мы верим, что каждый человек способен творить искусство собственными руками. В нашей новой книге идей представлены работы специалистов homify, которые не так сложно воплотить в жизнь. Черпайте вдохновение в этих замечательных фотографиях и создавайте собственные шедевры для вашего дома!
Посмотрите внимательно на очередной шедевр наших дизайнеров и попробуйте представить его стоимость, если попробовать создать точно такой же, но собственными силами. Для изготовления этого оригинального кресла потребуется несколько гвоздей, деревянные поддоны, поролон и немного ткани.
Следующий пример демонстрирует похожую модель мебели, но уже с использованием мягких подушек. При желании можно купить краску по дереву, колесики и прочую утварь, чтобы сделать диван более функциональным и удобным. Такая мебель идеально впишется в интерьер кафе, дачи, стиль лофт или в квартиру в скандинавском стиле.
Деревянные доски пригодятся в саду, доме, на балконе или даже в стильном офисе.. В любом случае такой вариант кашпо смотрится оригинально и невероятно романтично.
Деревянные лежаки и пляжные кресла oldschool по сей день встречаются на морском побережье. Почему бы не обзавестись точно такой же мебелью на собственной даче? Небольшой кофейный столик окажется очень функциональным и полезным во время принятия солнечных ванн.
Еще одна интересная самоделка была обнаружена в интерьере кухни. Компактный бар не оставит никого равнодушным. Вы также можете украсить его светодиодной лентой, заставив играть всеми цветами радуги в ночное время.
Подвесное кресло или качели – вот еще одно изобретение с использованием самого обычного поддона или деревянного ящика. Кстати, конструкцию вполне можно использовать в качестве столика для чаепитий.
Деревянных ящиков не бывает слишком много. Из них делают замечательные велосипедные корзины, подставки для цветов, тумбочки и стеллажи для книг. Стильный дизайн и в этом случае обеспечивает большую экономию.
Хотите удивить гостей или создать акцент в интерьере? Тогда на помощь придут облегченные тазики и ведра из металла. При желании их можно покрасить, однако и такой вариант смотрится просто невероятно!
Обычный кухонный фартук перестанет быть скучным, если к вопросу оформления кухни подойти творчески. Итак, вам понадобятся трафареты, маркеры и вдохновение!
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