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40+ фото-идей для дизайна сада в восточном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
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Восточный (азиатский) стиль ландшафтного дизайна лучше всего подходит для того, чтобы создать неприхотливый сад, требующий минимального ухода. Благодаря мульче из мелких камней и гальки, добротному исполнению террас и площадкам из керамической плитки, а также достаточно не привередливым растениям, он может стать идеальным вариантом и для вашего сада.

В восточной традиции ландшафтного дизайна сад – это место для расслабления, соединения с природой, медитаций, освобождения от стресса и всех тревожащих мыслей. При этом, не только созерцание, но и работа в саду приносят данный эффект.

Основа для сада – это зонирование, позволяющие создать несколько приятных уголков для отдыха. А перед террасой располагается либо самый насыщенный деталями сад, либо простой газон. При проектировании современного сада мы советуем остановиться на втором варианте, а полные мелких деталей зоны реализовать «то тут, то там» по площади участка.

Среди важных элементов – замульчированные мелкой галькой площадки, которые также используются для рисования специальной кистью или просто палочкой. Дети тоже полюбят такие камни, ведь в них можно играть в крестики-нолики, строить линии обороны для игрушечных солдатиков и много другое.

Так, японский сад – это место для спокойного отдыха в окружении приятных серых и зеленых, темных или бледных тонов. Мы советуем вам приглядеться к данному стилю в ландшафтном дизайне, ведь он поможет вам обрести равновесие не только в дизайне сада. Проектируя сад в восточном стиле, вы проникнитесь гармонией на всех уровнях бытия.

Красиво в японский сад подойдут и многие плодово-овощные культуры, любые салатные и миниатюрные овощи. И даже огурцы и помидоры, перцы и капуста, фасоль и кукуруза тоже могут стать дополнением такого сада!

Угловая клумба

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Эта треугольная клумба между дорожками может быть легко скопирована и на вашем участке!

Клумба вдоль окна

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

А так может выглядеть клумба вдоль окна, которая выполнена в темно-зеленых тонах с использованием мелких белых камней.

Основная клумба

Red Grass, Estudio de paisajismo 2R PAISAJE Estudio de paisajismo 2R PAISAJE Сад в средиземноморском стиле
Estudio de paisajismo 2R PAISAJE

Estudio de paisajismo 2R PAISAJE
Estudio de paisajismo 2R PAISAJE
Estudio de paisajismo 2R PAISAJE

Такая клумба может занять большое пространство между газоном и домом, газоном и террасой. Она понравится и детям для игр, и взрослым.

Для маленького сада

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Бетон Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Между домом и забором здесь находится дорожка, газон, обрамление водоема, маленький водоем (узкий и длинный), а затем уже идет сам забор. Компактно!

Перед окном в гостиной

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Расслабляющий вид из окна!

Патио для отдыха

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes Сад в средиземноморском стиле
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

Так выглядит патио в азиатском стиле, дополненное темной древесиной, плетеной мебелью и угловой клумбой, создающей приватность.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Терраса вровень с садом

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Так выглядит обрамление террасы, которая плавно переходит в газонную площадку.

Летняя кухня

Beige, Cardellach Interior & Events Cardellach Interior & Events Сад в средиземноморском стиле
Cardellach Interior &amp; Events

Cardellach Interior & Events
Cardellach Interior &amp; Events
Cardellach Interior & Events

А такой красивой и аккуратной будет летняя кухня в дизайне сада в восточном стиле.

Маленький декор

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Такой уголок можно создать в любом месте вашего сада, лучше всего – между газоном и материалом мощения, с двумя кустарниками, контрастными по отношению друг к другу!

Деревянный декор

Quellsteine, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Сад в средиземноморском стиле Камень
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

С помощью рельефной газонной площадки и деревянной коряги в этом саду создано идеальное место для отдыха и игр… ваших кошек, конечно же!

Обрамление рельефной дорожки

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Идея со скульптурой Будды

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Обрамление террасы дугой

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Оформление дорожки в палисаднике

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Уголок красоты и спокойствия

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Дизайн для бассейна

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Минималистичный задний дворик

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Колоритное обрамление террасы

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Высокие клумбы вокруг террасы

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Квадратная клумба

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

​Декоративный мостик через ручей

JARDIN CONTEMPORANEO EN LA MORALEJA, MADRID, ISAURA ROMEO ESTUDIO DE PAISAJISMO ISAURA ROMEO ESTUDIO DE PAISAJISMO Сад в стиле модерн
ISAURA ROMEO ESTUDIO DE PAISAJISMO

ISAURA ROMEO ESTUDIO DE PAISAJISMO
ISAURA ROMEO ESTUDIO DE PAISAJISMO
ISAURA ROMEO ESTUDIO DE PAISAJISMO

Гениальная идея!

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Красота, да и только!

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Дорожка в саду

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Минимализм в люксе

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Клумба из кашпо

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Для умеренного климата

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Вдоль забора

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Маленькие акценты

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Волны эстетики

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в азиатском стиле
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Рельефная клумба

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в азиатском стиле
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Обрамление деревом

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в азиатском стиле
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Простая полоска

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Интегрированная в террасу клумба

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Обрамление по периметру участка

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в классическом стиле
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Уголок с Буддой

WIGGILL , Japanese Garden Concepts Japanese Garden Concepts
Japanese Garden Concepts

Japanese Garden Concepts
Japanese Garden Concepts
Japanese Garden Concepts

Уголок с водопадом

WIGGILL , Japanese Garden Concepts Japanese Garden Concepts Сад в азиатском стиле
Japanese Garden Concepts

Japanese Garden Concepts
Japanese Garden Concepts
Japanese Garden Concepts

Современный палисадник

garden M, 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio Сад в стиле модерн
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

Кашпо в ряд

courtyard N1 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio Конференц-центры в стиле модерн Кабинеты врачей
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

courtyard N1

山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

Под кленом

courtyard N3 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio Конференц-центры в стиле модерн Кабинеты врачей
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

courtyard N3

山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

Водоем с мостиком и бонсаи

Koiteich in Marburg, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в стиле модерн
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

Сад в восточном стиле

Estanque , La ermita de Pozuelo La ermita de Pozuelo Сад в рустикальном стиле
La ermita de Pozuelo

La ermita de Pozuelo
La ermita de Pozuelo
La ermita de Pozuelo

Сад в азиатском стиле

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Осоки и злаки в современном ландшафтном дизайне

Navarra 1, Jardinarias Jardinarias Сад в классическом стиле
Jardinarias

Jardinarias
Jardinarias
Jardinarias

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