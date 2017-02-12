40+ фото-идей для дизайна сада в восточном стиле

Восточный (азиатский) стиль ландшафтного дизайна лучше всего подходит для того, чтобы создать неприхотливый сад, требующий минимального ухода. Благодаря мульче из мелких камней и гальки, добротному исполнению террас и площадкам из керамической плитки, а также достаточно не привередливым растениям, он может стать идеальным вариантом и для вашего сада.

В восточной традиции ландшафтного дизайна сад – это место для расслабления, соединения с природой, медитаций, освобождения от стресса и всех тревожащих мыслей. При этом, не только созерцание, но и работа в саду приносят данный эффект.

Основа для сада – это зонирование, позволяющие создать несколько приятных уголков для отдыха. А перед террасой располагается либо самый насыщенный деталями сад, либо простой газон. При проектировании современного сада мы советуем остановиться на втором варианте, а полные мелких деталей зоны реализовать «то тут, то там» по площади участка.

Среди важных элементов – замульчированные мелкой галькой площадки, которые также используются для рисования специальной кистью или просто палочкой. Дети тоже полюбят такие камни, ведь в них можно играть в крестики-нолики, строить линии обороны для игрушечных солдатиков и много другое.

Так, японский сад – это место для спокойного отдыха в окружении приятных серых и зеленых, темных или бледных тонов. Мы советуем вам приглядеться к данному стилю в ландшафтном дизайне, ведь он поможет вам обрести равновесие не только в дизайне сада. Проектируя сад в восточном стиле, вы проникнитесь гармонией на всех уровнях бытия.

Красиво в японский сад подойдут и многие плодово-овощные культуры, любые салатные и миниатюрные овощи. И даже огурцы и помидоры, перцы и капуста, фасоль и кукуруза тоже могут стать дополнением такого сада!