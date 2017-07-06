​Как вырастить бугенвиллию и другие тропические растения в России

Банан – настоящее тропическое растение, а по сути это – всего лишь трава с крупными плодами. Чаще всего в домашних условиях его выращивают из семян, а затем на лето выставляют на улицу, но лучше всего на патио, так как банан не терпит ветреной погоды. Есть также сорта Киевский карлик и Супер карлик (до 1,5 метра в высоту), которые более неприхотливы и устойчивы к болезням.