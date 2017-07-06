​Как вырастить бугенвиллию и другие тропические растения в России

Подстановочное озеленение, как и любое другое, является полноценной частью ландшафтного дизайна. Если вы хотите вырастить пальму, бугенвиллию, бананы в вашем саду, лучше всего воспользоваться данной техникой, хотя, как вы узнаете ниже, это не обязательно, иногда есть и холодостойкие сорта.
Бугенвиллия действительно может быть использована и не как контейнерная культура. Виды, которые выживут в условиях средней полосы России есть – это бугенвиллия голая (В. glabra) и бугенвиллия замечательная (В. Spectabilis), которые порадуют вас цветением при условии укрытия зимой.
Из многочисленных сортов бугенвиллии для подстановочной культуры пригодны сорт Sanderiand и Alexandra. Они могут достигать высоты 3 метров, что идеально вам подходит. При перестановке будьте осторожны с ветвями, они имеют шипы. Выращивание большого куста обычно занимает несколько лет.
Банан – настоящее тропическое растение, а по сути это – всего лишь трава с крупными плодами. Чаще всего в домашних условиях его выращивают из семян, а затем на лето выставляют на улицу, но лучше всего на патио, так как банан не терпит ветреной погоды. Есть также сорта Киевский карлик и Супер карлик (до 1,5 метра в высоту), которые более неприхотливы и устойчивы к болезням.
Пальма как подстановочная культура незаменима – теплолюбивые растения порадуют какого угодно гостя на участке, который увидит эту красавицу еще издалека. Она достаточно требовательна к теплу – менее 14-15 градусов воздуха, даже если это просто ветерок из форточки, может лишить ее всех листьев и придется все начинать сначала. Выращивают пальму всегда из семян, до нескольких крупных листов это занимает около 6 лет.
Здесь все очень просто – либо вы покупаете очень дорогое и большое кашпо, под стать вашему тропическому питомцу, либо вы закапываете имеющееся кашпо в землю, что дает иллюзию настоящей посадки и выглядит действительно очень эффектно. Лучше всего это сделать не на газонной клумбе, а вот на такой – с мульчированием галькой или щебнем, будет проще выровнять уровень грунта в контейнере и в саду.
Для этого нужно поместить пальмы, банановые растения или бугенвиллии рядом с местами отдыха так, чтобы не было видно кашпо, а сами они своей листвой слегка укрывали вас от солнца. Будет замечательно! Дизайн интерьера веранды или террасы в тропическом или средиземноморском стиле тоже очень поможет.
Этот вариант самый простой – красивое декоративное кашпо, которое летом выставляется на террасу. Практически никаких хлопот!
Акебия пятерная тоже отлично подходит для подстановочной культуры. Выращивать ее можно как в квартире, так и в загородном доме – особенно большого пространства она не требует.
Практически все тропические растения не переносят ветреные места, особенно при прохладном ветерке, нуждаются в опрыскивании из пульверизатора 2-3 раза в неделю и поливе 1-2 раза в неделю, а в горшке им нужен дренаж из песка и керамзита.
Ландшафтный архитектор лучше всего подберет кашпо к вашим тропическим растениям, но если вы хотите сделать все самостоятельно, просто поезжайте в самый дорогой садовый магазин поблизости, и вы найдете там подобные экземпляры.
Контейнер для декоративного оформления горшков можно сделать и самим – из железа, дерева, пластика, практически из чего угодно. Ваша фантазия ничем не ограничена и помните, что предпочтительнее для таких растений два стиля: тропический и минимализм.
Подстановочными посадками могут быть не только тропические культуры, но и любые другие – купленные уже цветущими однолетники, кустарники под стрижку, ваши любимые розы – все, что угодно. Подобная практика позволяет взять любимые растения к себе домой после завершения сезона или же просто сделать сад более оригинальным.
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