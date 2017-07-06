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​Как вырастить бугенвиллию и другие тропические растения в России

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Guadalmina, MLMR Architecture Consultancy MLMR Architecture Consultancy Сад в средиземноморском стиле
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Подстановочное озеленение, как и любое другое, является полноценной частью ландшафтного дизайна. Если вы хотите вырастить пальму, бугенвиллию, бананы в вашем саду, лучше всего воспользоваться данной техникой, хотя, как вы узнаете ниже, это не обязательно, иногда есть и холодостойкие сорта.

​Как вырастить бугенвиллию в умеренном климате

Garden Projects completed by Red Daffodil, Red Daffodil Red Daffodil Сад в стиле модерн
Red Daffodil

Red Daffodil
Red Daffodil
Red Daffodil

Бугенвиллия действительно может быть использована и не как контейнерная культура. Виды, которые выживут в условиях средней полосы России есть – это бугенвиллия голая (В. glabra) и бугенвиллия замечательная (В. Spectabilis), которые порадуют вас цветением при условии укрытия зимой.

​Бугенвиллия как подстановочная культура

Cobertura São Caetano do Sul - SP, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Балкон, веранда и террасаМебель
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Из многочисленных сортов бугенвиллии для подстановочной культуры пригодны сорт Sanderiand и Alexandra. Они могут достигать высоты 3 метров, что идеально вам подходит. При перестановке будьте осторожны с ветвями, они имеют шипы. Выращивание большого куста обычно занимает несколько лет.

​Как вырастить банан как подстановочную культуру

homify Терраса в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Банан – настоящее тропическое растение, а по сути это – всего лишь трава с крупными плодами. Чаще всего в домашних условиях его выращивают из семян, а затем на лето выставляют на улицу, но лучше всего на патио, так как банан не терпит ветреной погоды.  Есть также сорта Киевский карлик и Супер карлик (до 1,5 метра в высоту), которые более неприхотливы и устойчивы к болезням.

​Как вырастить пальму

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Пальма как подстановочная культура незаменима – теплолюбивые растения порадуют какого угодно гостя на участке, который увидит эту красавицу еще издалека. Она достаточно требовательна к теплу – менее 14-15 градусов воздуха, даже если это просто ветерок из форточки, может лишить ее всех листьев и придется все начинать сначала. Выращивают пальму всегда из семян, до нескольких крупных листов это занимает около 6 лет.

​Как замаскировать подстановочные посадки

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Здесь все очень просто – либо вы покупаете очень дорогое и большое кашпо, под стать вашему тропическому питомцу, либо вы закапываете имеющееся кашпо в землю, что дает иллюзию настоящей посадки и выглядит действительно очень эффектно. Лучше всего это сделать не на газонной клумбе, а вот на такой – с мульчированием галькой или щебнем, будет проще выровнять уровень грунта в контейнере и в саду.

​Как создать тропический антураж

Casa Guadalmina, MLMR Architecture Consultancy MLMR Architecture Consultancy Сад в средиземноморском стиле
MLMR Architecture Consultancy

MLMR Architecture Consultancy
MLMR Architecture Consultancy
MLMR Architecture Consultancy

Для этого нужно поместить пальмы, банановые растения или бугенвиллии рядом с местами отдыха так, чтобы не было видно кашпо, а сами они своей листвой слегка укрывали вас от солнца. Будет замечательно! Дизайн интерьера веранды или террасы в тропическом или средиземноморском стиле тоже очень поможет.

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​Самый простой вариант

abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Сад в стиле модерн
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Этот вариант самый простой – красивое декоративное кашпо, которое летом выставляется на террасу. Практически никаких хлопот!

​Акебия пятерная

​REMODELACIÓN DE TERRAZAS Y INTERIOR DE UN ÁTICO EN ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Taller de Paisatge Taller de Paisatge Терраса в средиземноморском стиле
Taller de Paisatge

Taller de Paisatge
Taller de Paisatge
Taller de Paisatge

Акебия пятерная тоже отлично подходит для подстановочной культуры. Выращивать ее можно как в квартире, так и в загородном доме – особенно большого пространства она не требует.

​Как ухаживать за растениями летом

Tumbonas de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana Сад Мебель
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

Практически все тропические растения не переносят ветреные места, особенно при прохладном ветерке, нуждаются в опрыскивании из пульверизатора 2-3 раза в неделю и поливе 1-2 раза в неделю, а в горшке им нужен дренаж из песка и керамзита.

​Где купить дизайнерские кашпо

Macetero Bye Bye, goGarden goGarden
goGarden

goGarden
goGarden
goGarden

Ландшафтный архитектор лучше всего подберет кашпо к вашим тропическим растениям, но если вы хотите сделать все самостоятельно, просто поезжайте в самый дорогой садовый магазин поблизости, и вы найдете там подобные экземпляры.

​Делаем сами

Design pots in Corten Steel, CLASS MANUFACTURING SA CLASS MANUFACTURING SA Сад Горшки и вазы
CLASS MANUFACTURING SA

CLASS MANUFACTURING SA
CLASS MANUFACTURING SA
CLASS MANUFACTURING SA

Контейнер для декоративного оформления горшков можно сделать и самим – из железа, дерева, пластика, практически из чего угодно. Ваша фантазия ничем не ограничена и помните, что предпочтительнее для таких растений два стиля: тропический и минимализм.

​Подстановочные посадки других культур

Hanging Lanterns and Zinc Planters A Place In The Garden Ltd. Сад Освещение
A Place In The Garden Ltd.

Hanging Lanterns and Zinc Planters

A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.

Подстановочными посадками могут быть не только тропические культуры, но и любые другие – купленные уже цветущими однолетники, кустарники под стрижку, ваши любимые розы – все, что угодно. Подобная практика позволяет взять любимые растения к себе домой после завершения сезона или же просто сделать сад более оригинальным.

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