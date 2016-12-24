9 фотографий красивой маленькой кухни

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В этой книге идей мы акцентируем внимание на одном проекте небольшой кухни, которая идеально подойдет для маленьких домов семейного типа. Располагая ограниченным пространством и скромным бюджетом, вполне можно позволить себе красивую и практичную кухню. Не верите? Тогда читайте далее!