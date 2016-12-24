9 фотографий красивой маленькой кухни

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В этой книге идей мы акцентируем внимание на одном проекте небольшой кухни, которая идеально подойдет для маленьких домов семейного типа. Располагая ограниченным пространством и скромным бюджетом, вполне можно позволить себе красивую и практичную кухню. Не верите? Тогда читайте далее!
Такая модификация кухонного уголка позволяет максимально задействовать имеющееся пространство для хранения.
Чтобы разместить всю кухонную утварь на небольшой квадратуре, необходимо как можно больше ящиков для хранения. Выдвижные системы позволят их удобно эксплуатировать и разделить все предметы по функциональной принадлежности.
Выдвижные ящики имеют внутри разделители. Это позволяет разложить приборы и прочий инвентарь таким образом, чтобы он всегда был на своем месте.
На маленькой кухне никак не обойтись без навесных шкафов. Это дополнительное место для хранения, что так важно в небольших помещениях.
Открывая навесные шкафчики, хозяйка должна легко дотягиваться до продуктов, специй, мелкой бытовой техники и всего прочего, что там можно расположить. При желании некоторые конструкции могут иметь внутри полочки.
На этом фото можно увидеть, как мастера устанавливают раковину.
А так выглядит схематический план L-образной кухни.
Здесь кухня полностью соответсвует схеме, которую мы видели ранее. Стиральная машина и холодильник установлены на завершающем этапе и теперь кухня оснащена всем необходимым.