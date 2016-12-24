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9 фотографий красивой маленькой кухни

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
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Homify предлагает вам множество разнообразных идей для кухни на любой вкус и бюджет. На нашем сайте вы можете найти современные, деревенские, минималистичные образцы нужного размера и модификации. 

В этой книге идей мы акцентируем внимание на одном проекте небольшой кухни, которая идеально подойдет для маленьких домов семейного типа. Располагая ограниченным пространством и скромным бюджетом, вполне можно позволить себе красивую и практичную кухню. Не верите? Тогда читайте далее!

L-образная форма

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Такая модификация кухонного уголка позволяет максимально задействовать имеющееся пространство для хранения. 

Выдвижные ящики

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Чтобы разместить всю кухонную утварь на небольшой квадратуре, необходимо как можно больше ящиков для хранения. Выдвижные системы позволят их удобно эксплуатировать и разделить все предметы по функциональной принадлежности. 

Специфика кухонных ящиков

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Выдвижные ящики имеют внутри разделители. Это позволяет разложить приборы и прочий инвентарь таким образом, чтобы он всегда был на своем месте.

Подвесные модули

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

На маленькой кухне никак не обойтись без навесных шкафов. Это дополнительное место для хранения, что так важно в небольших помещениях. 

Заглядываем внутрь

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Открывая навесные шкафчики, хозяйка должна легко дотягиваться до продуктов, специй, мелкой бытовой техники и всего прочего, что там можно расположить. При желании некоторые конструкции могут иметь внутри полочки. 

Монтаж раковины

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

На этом фото можно увидеть, как мастера устанавливают раковину. 

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Кухня готова!

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

А здесь наша кухня уже полностью готова к эксплуатации! Все необходимое под рукой, много естественного света и максимум функциональности.

Схема кухни

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

А так выглядит схематический план L-образной кухни. 

Полная комплектация

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Здесь кухня полностью соответсвует схеме, которую мы видели ранее. Стиральная машина и холодильник установлены на завершающем этапе и теперь кухня оснащена всем необходимым. 

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