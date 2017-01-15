Как построить дом за 2 млн: идеи и планировки

Итак, сколько же стоит построить обычный коттедж? Многие из нас знают, что для самостоятельной стройки (кроме заливки фундамента, например) цена в 2,5 млн рублей за коттедж в два этажа с общей площадью 150 кв. метров – это вовсе не миф, а реальность. Просто дом будет с ламинатом за 300 рублей, обоями за 100-300 рублей за рулон, плиткой за 350 рублей и т.п. Кроме того, тот же очень дешевый дом с работой строителей будет стоить уже около 3,3 млн рублей, с хорошей отделкой – 3,7 млн рублей, с террасой, забором и садом – уже 4 млн рублей, а с панорамными окнами и верандой – 4,5 млн рублей. И это всё тот же дом в 150 кв. метров с тем же поэтажным планом.

Так, стоимость постройки дома в 75 кв. метров с собственной работой уже приближается к 1,2 млн рублей (материалы + около 200 тысяч на работу строителей). Конечно же, по площади он больше напоминает квартиру или даже дачу, но в нем все равно 2 или 3 спальни, чего вполне достаточно для стартового дома молодой семьи.

Так, прибавив к 1,2 млн рублей немного средств на современные панорамные окна (не все, лишь некоторые) и более дорогую отделку, немного на террасу и еще чуть-чуть – на отопление не с котлом и радиаторами, а тепловым насосом и «теплым полом», мы получаем очень маленький, но современный коттедж за 2 млн рублей.

Конечно же, данная цена не включает: стоимость участка, стоимость работ по возведению и отделке, стоимость проекта, оформление бумаг. Но такой дом построить можно, а для многих – просто необходимо!