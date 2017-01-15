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Как построить дом за 2 млн: идеи и планировки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Спальня в стиле модерн
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Итак, сколько же стоит построить обычный коттедж? Многие из нас знают, что для самостоятельной стройки (кроме заливки фундамента, например) цена в 2,5 млн рублей за коттедж в два этажа с общей площадью 150 кв. метров – это вовсе не миф, а реальность. Просто дом будет с ламинатом за 300 рублей, обоями за 100-300 рублей за рулон, плиткой за 350 рублей и т.п. Кроме того, тот же очень дешевый дом с работой строителей будет стоить уже около 3,3 млн рублей, с хорошей отделкой – 3,7 млн рублей, с террасой, забором и садом – уже 4 млн рублей, а с панорамными окнами и верандой – 4,5 млн рублей. И это всё тот же дом в 150 кв. метров с тем же поэтажным планом.

Так, стоимость постройки дома в 75 кв. метров с собственной работой уже приближается к 1,2 млн рублей (материалы + около 200 тысяч на работу строителей). Конечно же, по площади он больше напоминает квартиру или даже дачу, но в нем все равно 2 или 3 спальни, чего вполне достаточно для стартового дома молодой семьи.

Так, прибавив к 1,2 млн рублей немного средств на современные панорамные окна (не все, лишь некоторые) и более дорогую отделку, немного на террасу и еще чуть-чуть – на отопление не с котлом и радиаторами, а тепловым насосом и «теплым полом», мы получаем очень маленький, но современный коттедж за 2 млн рублей.

Конечно же, данная цена не включает: стоимость участка, стоимость работ по возведению и отделке, стоимость проекта, оформление бумаг. Но такой дом построить можно, а для многих – просто необходимо!

​Компактный формат

DZ-1 - dom energooszczędny, ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 Дома в классическом стиле
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła – 1

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła – 1
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1

И все же секрет такого дома оказывается в планировке – рациональной и современной. Дешевле все равно строить мансардный дом в 75 кв. метров по 37,5 кв. метров на этаж, так как есть весомая экономия на фундаменте. Такие проекты домов действительно существуют и уже вовсю строятся в Польше, Чехии, Германии и РФ.

Итак, как же идет распределение площади дома на 75 кв. метрах? 30 кв. метров отводится под кухню-гостиную, 30 кв. метров – на две-три спальни (10 или 15 кв. метров), 4 кв. метра – на ванную комнату, 1 кв. метр – на туалет, 3 кв. метра – на котельную, 2 кв. метра – на тамбур и еще 5 кв. метров – на прихожую-коридор, которую лучше всего сделать частью гостиной. Есть варианты со спальнями 15 + 15 метров, 10 + 10 + 10, 12 + 9 + 9, 14 + 8 + 8, 11 + 11 + 10 и другие, подходящие именно для вашего состава семьи.

Ниже в Книге Идей мы собрали для вас варианты (различные по планировкам, фасадам, дизайну интерьера) дома площадью 60-110 кв. метров, общая стоимость возведения которого с легкой отделкой составляет 1,5-2,5 млн рублей.

​Дом на двоих: 50 кв. метров

One bedroom Wee House Floor Plan The Wee House Company Дома в классическом стиле
The Wee House Company

One bedroom Wee House Floor Plan

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Площадь гостиной с кухней и коридором – около 32 кв. метров, спальни – 12 кв. метров, ванной – 3 кв. метра, тамбура – 2 кв. метра, кладовой – 1 кв. метр. Итого, около 50 кв. метров.

​Кухня в составе кухни-гостиной

Small open plan house homify Кухня в стиле модерн
homify

Small open plan house

homify
homify
homify

Такую кухню можно реализовать в подобном доме с кухней-гостиной площадью в 25-35 кв. метров – с островом и зоной столовой между кухней и гостиной.

​Современный формат: 65 кв. метров

Transformation d'un T2 en T3, Julie LEFEVRE - Design d'Espace et Rendu 3D Julie LEFEVRE - Design d'Espace et Rendu 3D Кухня в стиле модерн Гранит Белый
Julie LEFEVRE – Design d&#39;Espace et Rendu 3D

Julie LEFEVRE - Design d'Espace et Rendu 3D
Julie LEFEVRE – Design d&#39;Espace et Rendu 3D
Julie LEFEVRE - Design d'Espace et Rendu 3D

Две спальни (по 12,5 кв. метров), кухня-гостиная (30 кв. метров), коридор (6 кв. метров), ванная и туалет (еще 4 кв. метра). Итого, около 65 кв. метров без балконов, террас и крыльца.

​Домик на семью: 80 кв. метров

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь этого дома без крыльца и террасы – около 80 кв. метров. Он имеет две спальни, отдельную бойлерную, гостиную и кухню.

Проект небольшого дома

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

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​Дом на маленькую семью: 65 кв. метров

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В центре расположена кухня-гостиная (ок. 30 кв. метров) с прихожей, ванная (5 кв. метров) и две спальни (12 и 18 кв. метров). Общая площадь дома – около 65 кв. метров без террасы и крыльца.

​Домик на большую семью: 80 кв. метров

CASA DE PRAIA PORTO BELO - SC, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte Дома в тропическом стиле
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

Кухня-гостиная 30 кв. метров, детские 9 и 12 кв. метров, ванные 5 и 5 кв. метров, туалет 2 кв. метра, коридор около 4 кв. метров, главная спальня 13 кв. метров.

Спальня 8 кв. метров

Colorful Small House, housetherapy housetherapy Спальня в стиле модерн Зеленый
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

Эта спальня имеет шкаф-купе (слева), двуспальную кровать и площадь всего лишь 8 кв. метров.

​Просторный дом с тремя спальнями: 110 кв. метров

Дом из лафета., Архипарни Архипарни Дома в стиле модерн
Архипарни

Дом из лафета.

Архипарни
Архипарни
Архипарни

Этот деревянный дом имеет очень удобный формат для семьи с 2-4 детьми, большую кухню-столовую рядом с гостиной с камином и очень просторную террасу, что не входит в общую площадь.

Кухня-гостиная 30 кв. метров

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura Кухня в стиле минимализм
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

Так выглядит красиво оформленная кухня-гостиная площадью 30 кв. метров.

​Минимализм на вилле: 100 кв. метров

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень современный проект включает в себя гостиную (30 кв. метров), кухню (10 кв. метров), две спальни (14 и 17 кв. метров), две ванные (по 5 кв. метров), коридор (около 12 кв. метров), туалет (ок. 3 кв. метров). Пространство лестницы (4 кв. метра) может быть использовано для расширения кухни.

​Домик на одного: 40 кв. метров

homify
homify

homify
homify
homify

Один из самых миниатюрных проектов включает спальню (12 кв. метров), ванную (4 кв. метра) и кухню-гостиную (24 кв. метра).

​Дачный домик: 40 кв. метров

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Еще один очень маленький проект спланирован примерно так же, как и предыдущий.

​Гостиная + спальня

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Спальня в стиле модерн
SAKLI GÖL EVLERİ

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Такой формат можно использовать для совсем маленького дома на 1-2 человек или молодоженов.

​Без чердачных перекрытий

homify
homify

homify
homify
homify

Можно не использовать чердачные перекрытия, но утеплить кровлю и сделать потолки гораздо выше.

​Кухня-гостиная 25 кв. метров

Open Plan Lounge Collective Works Гостиная в стиле модерн
Collective Works

Open Plan Lounge

Collective Works
Collective Works
Collective Works

А так – еще меньшая кухня-гостиная, в центре которой есть ванная комната площадью 4 кв. метра.

​Дом 100 метров

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Так выглядит снаружи дом площадью 100 кв. метров с тремя спальнями.

Маленький дом с одной спальней

Proyecto, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Дизайн маленькой ванной комнаты

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Ванная комната в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

​Простая планировка – залог успеха

b-Patio – Les Olives, b-House b-House Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
b-House

b-House
b-House
b-House

Линейная планировка может стать лучшим решением для одноэтажного дома.

Небольшой дом с двумя спальнями

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

​Польский формат

DZ-3 - dom energoszczędny, ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 Дома в классическом стиле
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła – 1

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła – 1
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1

Подобный вариант маленького одноэтажного дома очень популярен в Польше.

Небольшой дом сдвумя спальнями

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Проект бунгало с двумя спальнями

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

​Деревянный маленький дом

Casas de madera y bungalows , BS Ingeniería BS Ingeniería Дома в стиле кантри Дерево Бежевый
BS Ingeniería

BS Ingeniería
BS Ingeniería
BS Ingeniería

Здесь представлены маленькие деревянные домики, построенные на каркасной основе.

Мансардный дом 90 метров: первый этаж

homify Дома в скандинавском стиле Дерево Коричневый
homify

homify
homify
homify

Мансардный дом 90 метров: второй этаж

homify Дома в скандинавском стиле Дерево Коричневый
homify

homify
homify
homify

Маленький домик с террасой

DZ-4 - dom energoszczędny, ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 Дома в классическом стиле
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła – 1

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła – 1
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1

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