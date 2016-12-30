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20 великолепных ванных комнат, где главный герой – древесина

Перла Вереника Перла Вереника
Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto Ванная комната в рустикальном стиле
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Использовать дерево для декора в ванной комнате кажется рискованным шагом. Тем не менее, в современном интерьере ванной комнаты именно древесина выглядит особенно интересно. Это могут быть отдельные детали декора или отделка пола, а возможно и сделать натуральное дерево ключевым элементом. 

Какой должна быть древесина для отделки ванной комнаты? Конечно, основательной и надежной. Часто используются кедр, рожковое дерево или Лапачо, устойчивые к влаге. Особенностью таких пород дерева является тропическое происхождение, насыщенность натуральными маслами, что делает их идеальным вариантом для влажных помещений. Также древесина должна быть немного пористой и жесткой. Такие виды отделки способствуют теплоизоляции, устойчивы к горячему воздуху и передам температуры. 

Для хорошей эксплуатации древесины в ванной комнате необходим достаточный уровень вентиляции, использование ИК-сушки поверхностей, обработка поверхности влагоустойчивыми пропитками. 

Деревянные стены и отделка

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Ванная комната в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Ключевым преимуществом интерьера этой ванной комнаты является, безусловно, отделка древесиной, особенно ее янтарно-солнечный оттенок. Матированное стекло окон позволяет наполнить интерьер светом и сохранить уединенность в ванной комнате.

Напольное покрытие с текстурой дерева

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA Ванная комната в стиле модерн
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

Изобретательность дизайнеров не знает границ. Декоративным элементом интерьера ванной комнаты стало напольное покрытие из камня, в деталях отображающее оттенки и фактуру древесины.

Шкафы из натуральной древесины

Viviendas Loteo Las Lavandas, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

Фактура необработанной древесины выглядит особенно впечатляюще в современном интерьере ванных комнат, где пересекаются элементы зеркал и металла с деревянной мебелью.

Ламинат на всех поверхностях кроме потолка

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Невероятное ощущение естественности и свежести создается в интерьере ванной комнаты благодаря отделке натуральным деревом.

Доски в деревенском стиле

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Ванная комната в рустикальном стиле
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Эта ванная комната на мансарде эффектна сама по себе, но особый уют ей придают массивные балки на потолке и дощатый пол.

Дерево в комбинации с плиткой

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Ванная комната в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

studio apartment

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Натуральное дерево придает изысканности интерьеру ванной комнаты, а плитка помогает сохранить чистоту.

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Душевая комната с отделкой древесиной

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

Легкое, прозрачное стекло душевой кабины отлично сочетается с деревянными панелями на стенах и полу.

Рустикальный стиль

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto Ванная комната в рустикальном стиле
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

Массивное дерево и серые каменные плиты создают неповторимость рустикального стиля в этой ванной комнате.

Дерево, плитка и камень

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des Ванная комната в скандинавском стиле
Polygon arch&amp;des

Apartament OpenSpace

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

В этой ванной комнате дерево использовано лишь для некоторых деталей интерьера, но и это придает пространству атмосферу тепла и уюта.

Практичный пол для душа

Remodelación Departamento en Cabo Corrientes, ArqmdP - Arquitectura + Diseño ArqmdP - Arquitectura + Diseño Ванная комната в стиле модерн
ArqmdP – Arquitectura + Diseño

ArqmdP - Arquitectura + Diseño
ArqmdP – Arquitectura + Diseño
ArqmdP - Arquitectura + Diseño

Дощатый настил в ванной комнате совмещенной с душем позволяет убирать излишек влаги, что делает интерьер не только стильным, но и практичным.

Элегантное оформление джакузи

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Ванная комната в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Роскошный интерьер ванной комнаты создан благодаря обрамлению ванны деревом, подчеркнуто просто и элегантно.

Соединение с интерьером спальни

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отделка пола и стен спальни и смежной ванной комнаты деревянными панелями позволяет соединить стилистику этих помещений, сделать интерьер гармоничным и просторным.

Комбинация дерева и керамики на полу

BAÑOS LN, LN-arquitectura LN-arquitectura Ванная комната в стиле модерн
LN-arquitectura

BAÑOS LN

LN-arquitectura
LN-arquitectura
LN-arquitectura

Терракотовые деревянные панели на полу отлично сочетаются с серым керамогранитом, что делает интерьер ванной комнаты ярким и функциональным.

Деревянные полки и плетеные корзины

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON Ванная в средиземноморском стиле
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

Естественные оттенки древесины превосходно сочетаются с текстурой плетенных емкостей для хранения. Такой вариант оформления шкафов в ванной комнате делает интерьер особенно домашним.

Минимум декора и натуральное дерево

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Минимализм интерьера ванной комнаты подчеркнут благородной древесиной напольного покрытия. Темный оттенок, глубокий цвет – отличный фон для белоснежной ванны.

Ламинат для отделки ванной комнаты

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ламинат – более экономичный и простой вариант оформления ванной комнаты. 

Стены в кантри стиле

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Ванная в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Универсальность древесины дает множество вариаций в декоре. Эта ванная комната в эклектичном стиле и именно отделка древесиной позволяет сделать интерьер более гармоничным.

Парящий пол из дерева с подсветкой

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign Ванная комната в скандинавском стиле
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

Великолепное сочетание древесины и современных технологий создает эффектный интерьер спальни и ванной комнаты с душем.

Дерево в интерьере небольших ванных комнат

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Ванная комната в стиле модерн Металлический / Серебристый
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Не существует ограничений для использования дерева в различных комбинациях. Самые распространенные сочетания для современных ванных комнат – светло-серые и бежевые тона отделки, поэтому текстура древесины отлично вписывается в такой интерьер.

Современный кантри-стиль

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño Ванная комната в рустикальном стиле
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

Каменная стена и хромированные детали, благородная древесина и минимализм в отделке – отличный микс для современной ванной комнаты. 

Тренды в дизайне интерьера 2017

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