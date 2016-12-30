20 великолепных ванных комнат, где главный герой – древесина

Использовать дерево для декора в ванной комнате кажется рискованным шагом. Тем не менее, в современном интерьере ванной комнаты именно древесина выглядит особенно интересно. Это могут быть отдельные детали декора или отделка пола, а возможно и сделать натуральное дерево ключевым элементом.
Какой должна быть древесина для отделки ванной комнаты? Конечно, основательной и надежной. Часто используются кедр, рожковое дерево или Лапачо, устойчивые к влаге. Особенностью таких пород дерева является тропическое происхождение, насыщенность натуральными маслами, что делает их идеальным вариантом для влажных помещений. Также древесина должна быть немного пористой и жесткой. Такие виды отделки способствуют теплоизоляции, устойчивы к горячему воздуху и передам температуры.
Для хорошей эксплуатации древесины в ванной комнате необходим достаточный уровень вентиляции, использование ИК-сушки поверхностей, обработка поверхности влагоустойчивыми пропитками.
Ключевым преимуществом интерьера этой ванной комнаты является, безусловно, отделка древесиной, особенно ее янтарно-солнечный оттенок. Матированное стекло окон позволяет наполнить интерьер светом и сохранить уединенность в ванной комнате.
Изобретательность дизайнеров не знает границ. Декоративным элементом интерьера ванной комнаты стало напольное покрытие из камня, в деталях отображающее оттенки и фактуру древесины.
Фактура необработанной древесины выглядит особенно впечатляюще в современном интерьере ванных комнат, где пересекаются элементы зеркал и металла с деревянной мебелью.
Невероятное ощущение естественности и свежести создается в интерьере ванной комнаты благодаря отделке натуральным деревом.
Эта ванная комната на мансарде эффектна сама по себе, но особый уют ей придают массивные балки на потолке и дощатый пол.
Натуральное дерево придает изысканности интерьеру ванной комнаты, а плитка помогает сохранить чистоту.
Легкое, прозрачное стекло душевой кабины отлично сочетается с деревянными панелями на стенах и полу.
Массивное дерево и серые каменные плиты создают неповторимость рустикального стиля в этой ванной комнате.
В этой ванной комнате дерево использовано лишь для некоторых деталей интерьера, но и это придает пространству атмосферу тепла и уюта.
Дощатый настил в ванной комнате совмещенной с душем позволяет убирать излишек влаги, что делает интерьер не только стильным, но и практичным.
Роскошный интерьер ванной комнаты создан благодаря обрамлению ванны деревом, подчеркнуто просто и элегантно.
Отделка пола и стен спальни и смежной ванной комнаты деревянными панелями позволяет соединить стилистику этих помещений, сделать интерьер гармоничным и просторным.
Терракотовые деревянные панели на полу отлично сочетаются с серым керамогранитом, что делает интерьер ванной комнаты ярким и функциональным.
Естественные оттенки древесины превосходно сочетаются с текстурой плетенных емкостей для хранения. Такой вариант оформления шкафов в ванной комнате делает интерьер особенно домашним.
Минимализм интерьера ванной комнаты подчеркнут благородной древесиной напольного покрытия. Темный оттенок, глубокий цвет – отличный фон для белоснежной ванны.
Ламинат – более экономичный и простой вариант оформления ванной комнаты.
Универсальность древесины дает множество вариаций в декоре. Эта ванная комната в эклектичном стиле и именно отделка древесиной позволяет сделать интерьер более гармоничным.
Парящийпол из дерева с подсветкой
Великолепное сочетание древесины и современных технологий создает эффектный интерьер спальни и ванной комнаты с душем.
Не существует ограничений для использования дерева в различных комбинациях. Самые распространенные сочетания для современных ванных комнат – светло-серые и бежевые тона отделки, поэтому текстура древесины отлично вписывается в такой интерьер.
Каменная стена и хромированные детали, благородная древесина и минимализм в отделке – отличный микс для современной ванной комнаты.