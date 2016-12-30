20 великолепных ванных комнат, где главный герой – древесина

Использовать дерево для декора в ванной комнате кажется рискованным шагом. Тем не менее, в современном интерьере ванной комнаты именно древесина выглядит особенно интересно. Это могут быть отдельные детали декора или отделка пола, а возможно и сделать натуральное дерево ключевым элементом.

Какой должна быть древесина для отделки ванной комнаты? Конечно, основательной и надежной. Часто используются кедр, рожковое дерево или Лапачо, устойчивые к влаге. Особенностью таких пород дерева является тропическое происхождение, насыщенность натуральными маслами, что делает их идеальным вариантом для влажных помещений. Также древесина должна быть немного пористой и жесткой. Такие виды отделки способствуют теплоизоляции, устойчивы к горячему воздуху и передам температуры.

Для хорошей эксплуатации древесины в ванной комнате необходим достаточный уровень вентиляции, использование ИК-сушки поверхностей, обработка поверхности влагоустойчивыми пропитками.