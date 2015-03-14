До и После: переделка интерьера частного дома в Шотландии

Всем нам знакомо выражение – не судите книгу по ее обложке. В процессе подготовки этой статьи нам не раз приходилось вспоминать его. Сегодняшний выпуск рубрики
До и после посвящается переделке интерьера старого дома, расположенного в шотландском городе Абердин, известного своим крупным морским и рыболовецким портом. Снаружи дом выглядит как типичная для этого региона одноэтажная постройка с мансардой из природного камня, а внутри нас ожидает старомодный интерьер, который не менялся с 70-х годов. Новые хозяева дома решили, что пришло время сменить внутреннее оформление дома. Что из этого вышло, мы узнаем из этой статьи.
Если вы когда-нибудь бывали в Абердине, то наверняка знаете, что помимо знаменитого порта, город получил мировую известность благодаря наличию нефтяных месторождений и не самой привлекательной в Европе архитектуре жилых домов, за что удостоился прозвища
Гранитный город. Но вернемся к главному герою статьи. Предположительно дом, который вы видите перед собой, был построен в викторианскую эпоху. К такому выводу пришли специалисты из архитектурного бюро Brown + Brown при внимательном изучении камней, из которых был возведен дом. Впрочем, их основная задача заключалась вовсе не в этом. Главной миссией дизайнеров стала переделка интерьера типичного шотландского дома.
Путешествие гостей по вашему дому начинается с прихожей. Иметь в своем доме лестницу – роскошь, доступная не многим. Но вместо завораживающего эффекта, эта лестница производит жалкое впечатление. Старомодный цвет желтой сосны и
бабушкин ковер не вызывают желания как можно скорее посмотреть на то, как оформлены остальные комнаты дома. Но у этой истории – оптимистичный конец, поскольку шотландским экспертам в области дизайна интерьера удалось изменить оформление прихожей на более современное.
Вы не поверите, но это – та же самая лестница, что и на предыдущем фото. Ее отшлифовали, перекрасили, заменили перила, и старомодная лестница превратилась в элегантную и современную конструкцию.
В мире дизайна интерьера 70-е принято называть
десятилетием дурного вкуса. Для этих годов характерна массивная и совершенно непрактичная мебель из дерева, практически в каждом доме можно было найти огромные звуковые колонки и до отказа заполненные книжные шкафы. Возможно, в те времена такой интерьер вполне устраивал владельцев, но с тех пор прошло более четырех десятков лет, и вряд ли современному человеку захочется жить в столь неуютной обстановке.
Новый интерьер в скандинавском стиле кажется не только более современным, но и более светлым. Дизайнеры изменили планировку кухни таким образом, чтобы в помещение попадало как можно больше естественного света. Для этого им понадобилось снести стену между столовой и кухней.
От старой мебели желтого цвета не осталось и следа. Специалисты со знанием дела подошли к процедуре перепланировки, стараясь оптимизировать каждый доступный квадратный метр. Перед нами – обновленное пространство объединенных кухни и столовой, где даже большая группа людей не будет чувствовать себя в тесноте.
На второй фотографии мы видим часть ванной, которая судя по всему подверглась существенным переменам. К сожалению, у нас нет изображения комнаты до переделки, но что-то подсказывает, что ее внешний вид не особенно отличался от того, как выглядели кухня и прихожая.
Кирпичная кладка, окружавшая камин, была заменена на современное обрамление из гипсокартона с рисунком. Неприглядные круглые книжные шкафы были заменены на встроенные полки, что помогло сделать и без того немаленькую гостиную еще просторней. Ее новый интерьер выглядит лаконично и элегантно, как и полагается помещениям, оформленным в скандинавском стиле.
Последней комнатой, в которой нам выпала честь побывать, стала спальня, обновленный интерьер которой чудесным образом вписывается в общую концепцию дизайна дома. Впрочем, в отличие от остальных комнат, специалисты Brown + Brown решили сохранить в ней несколько реликвий прошлого. Чугунный камин и комод из темного дерева всегда будут напоминать новым жильцам о богатой истории шотландского дома.