До и После: переделка интерьера частного дома в Шотландии

От старой мебели желтого цвета не осталось и следа. Специалисты со знанием дела подошли к процедуре перепланировки, стараясь оптимизировать каждый доступный квадратный метр. Перед нами – обновленное пространство объединенных кухни и столовой, где даже большая группа людей не будет чувствовать себя в тесноте.

На второй фотографии мы видим часть ванной, которая судя по всему подверглась существенным переменам. К сожалению, у нас нет изображения комнаты до переделки, но что-то подсказывает, что ее внешний вид не особенно отличался от того, как выглядели кухня и прихожая.