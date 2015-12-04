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Как ухаживать за мебелью из натурального дерева?

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APARTAMENTO ROOSEVELT 1, Ruta arquitetura e urbanismo Ruta arquitetura e urbanismo КухняШкафы и полки
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Мебель, выполненная из натуральных пород дерева, отличается повышенной эстетичностью, красотой и экологичностью. Она всегда остается в моде. Однако дерево–материал, очень легко поддающийся воздействию различных факторов внешней среды, поэтому ему необходимо обеспечивать должный уход, «помогая» сохранять его первозданную красоту. И хотя современная мебель из дерева покрывается всевозможными высококачественными пропитками, все равно необходимо знать, как чистить мебель, чтобы она долгое время радовала глаз своим непревзойденным внешним видом.

В этой статье мы расскажем основные правила по уходу за мебелью из натурального дерева.

Базовый уход

Классическая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяШкафы и серванты
Немецкие кухни

Классическая мебель

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Дерево относится к тем материалам, которые требуют постоянного ухода. Необходимо еженедельно протирать деревянную мебель влажной и сухой тряпочками. Идеальным вариантом будет мягкая ткань или замша. Иногда можно прочищать мебель специальными средствами, однако они не должны содержать аммиака, абразивных веществ или растворителей. Не лишней будет обработка поверхностей воском, уксусом или репейным маслом.

Благоприятный климат

ARMARIOS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

Для деревянной мебели температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 С. Однако слишком повышенные температуры также оказывают неблагоприятное влияние на мебель. К примеру, воздействие отопительных приборов может привести к деформации покрытия мебели. Относительная влажность воздуха в комнате с деревянной мебелью должна быть не больше 65%. Желательно избегать длительного попадания на изделие прямых лучей солнца.

Также нужно беречь мебель от различных механических воздействий, ударов, резких движений, поскольку дерево — порода мягкая, и всё это может оставить след или вмятину. Рекомендуется ежегодно подтягивать узлы металлических соединений, что позволит предотвратить разбалтывания и, как следствие, разрушение прилежащих элементов изделий из дерева.

Средства ухода

Проект квартиры в Викторианском стиле , NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры ГостинаяШкафы и серванты Дерево Коричневый
NABOKOFF английские интерьеры

Проект квартиры в Викторианском стиле

NABOKOFF английские интерьеры
NABOKOFF английские интерьеры
NABOKOFF английские интерьеры

Сотни производителей бытовой химии предлагают самые разнообразные средства для ухода за мебелью – это спреи, полироль, воск, влажные салфетки и т.д. При покупке средств следует сразу исключить низкий ценовой диапазон и продукты, содержащие ацетон и силиконовые вещества. 

Силикон и его производные приводят к ускорению старения дерева, а ацетон разрушает лаковое покрытие. Абразивные вещества также следует исключить, они противопоказаны при уходе за деревянной мебелью. Предпочтение следует отдавать средствам на основе натуральных ингредиентов – пчелиного воска, оливкового и льняного масла

Затемнение пространства

Cedar House The Chase Architecture Спальная комната Кровати и изголовья
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

В яркие солнечные дни, особенно если помещение, в котором находится мебель, располагается на солнечной стороне, рекомендуется затемнить окна полупрозрачными занавесками или жалюзи, чтобы они рассеивали свет и не допускали попадания на поверхность натуральной древесины прямых солнечных лучей.

Удаление возникших загрязнений

Casa CR, Neoarch Neoarch ГостинаяШкафы и серванты
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

Иногда не удается обойтись обычной чисткой. На мебели, особенно на столе, могут остаться пятна от воды, горячей посуды, плесени. Удаление таких пятен требует более серьезных мер.

Загрязнения от мокрых стаканов на столе можно удалить, протерев их ядром грецкого ореха. Когда образовавшаяся пленка немного подсохнет, поверхность необходимо натереть суконной тряпочкой. Загрязнения от горячей посуды можно натереть нужное место парафином и через тряпочку прогладить теплым утюгом с последующей полировкой суконной тканью. Восковые капли от свечей можно удалить ножом, прогретым в горячей воде. А остатки парафина вытереть кусочком ткани, смочив его в бензине.

Загрязнения от плесени поможет удалить бензин. 

Загрязнения от йода можно удалить, протерев их сырой картофелиной.

Уход за фасадами из массива дерева

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Существуют также свои особенности ухода за фасадами из массива дерева:

1. При очищении фасадов древесину необходимо вытирать в направлении рисунка, удаляя таким образом грязь из пор древесины.

2. Очистка паром не является подходящей для очистки кухонных фасадов из массива дерева.

3. Сухую чистку фасадов из натурального дерева можно проводить с помощью пылесоса и насадки «мягкая щетка».

4. Вода не наносит вреда поверхностям фасадов, но может отрицательно повлиять на материал основания. Необходимо всегда сразу вытирать попавшую на поверхность мебели воду для того, чтобы влага не проникла в ее основу, например, через швы.

Ежемесячный уход за мебелью из натурального дерева

APARTAMENTO ROOSEVELT 1, Ruta arquitetura e urbanismo Ruta arquitetura e urbanismo КухняШкафы и полки
Ruta arquitetura e urbanismo

Ruta arquitetura e urbanismo
Ruta arquitetura e urbanismo
Ruta arquitetura e urbanismo

В целях профилактики ежемесячный уход за мебелью из натурального дерева должен содержать: 

- сухую чистку с помощью пылесоса с мягкой насадкой

- протирание поверхности мягкой тканью (фланелью, замшей или бархатом) по направлению рисунка древесины чтобы пыль не оставалась в порах

- в случае появления царапин и других мелких дефектов, лучше затереть их специальной мастикой соответствующего цвета, нанося ее на чистую сухую поверхность

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