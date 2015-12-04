Как ухаживать за мебелью из натурального дерева?

Мебель, выполненная из натуральных пород дерева, отличается повышенной эстетичностью, красотой и экологичностью. Она всегда остается в моде. Однако дерево–материал, очень легко поддающийся воздействию различных факторов внешней среды, поэтому ему необходимо обеспечивать должный уход, «помогая» сохранять его первозданную красоту. И хотя современная мебель из дерева покрывается всевозможными высококачественными пропитками, все равно необходимо знать, как чистить мебель, чтобы она долгое время радовала глаз своим непревзойденным внешним видом.
В этой статье мы расскажем основные правила по уходу за мебелью из натурального дерева.
Дерево относится к тем материалам, которые требуют постоянного ухода. Необходимо еженедельно протирать деревянную мебель влажной и сухой тряпочками. Идеальным вариантом будет мягкая ткань или замша. Иногда можно прочищать мебель специальными средствами, однако они не должны содержать аммиака, абразивных веществ или растворителей. Не лишней будет обработка поверхностей воском, уксусом или репейным маслом.
Для деревянной мебели температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 С. Однако слишком повышенные температуры также оказывают неблагоприятное влияние на мебель. К примеру, воздействие отопительных приборов может привести к деформации покрытия мебели. Относительная влажность воздуха в комнате с деревянной мебелью должна быть не больше 65%. Желательно избегать длительного попадания на изделие прямых лучей солнца.
Также нужно беречь мебель от различных механических воздействий, ударов, резких движений, поскольку дерево — порода мягкая, и всё это может оставить след или вмятину. Рекомендуется ежегодно подтягивать узлы металлических соединений, что позволит предотвратить разбалтывания и, как следствие, разрушение прилежащих элементов изделий из дерева.
Сотни производителей бытовой химии предлагают самые разнообразные средства для ухода за мебелью – это спреи, полироль, воск, влажные салфетки и т.д. При покупке средств следует сразу исключить низкий ценовой диапазон и продукты, содержащие ацетон и силиконовые вещества.
Силикон и его производные приводят к ускорению старения дерева, а ацетон разрушает лаковое покрытие. Абразивные вещества также следует исключить, они противопоказаны при уходе за деревянной мебелью. Предпочтение следует отдавать средствам на основе натуральных ингредиентов – пчелиного воска, оливкового и льняного масла
В яркие солнечные дни, особенно если помещение, в котором находится мебель, располагается на солнечной стороне, рекомендуется затемнить окна полупрозрачными занавесками или жалюзи, чтобы они рассеивали свет и не допускали попадания на поверхность натуральной древесины прямых солнечных лучей.
Иногда не удается обойтись обычной чисткой. На мебели, особенно на столе, могут остаться пятна от воды, горячей посуды, плесени. Удаление таких пятен требует более серьезных мер.
Загрязнения от мокрых стаканов на столе можно удалить, протерев их ядром грецкого ореха. Когда образовавшаяся пленка немного подсохнет, поверхность необходимо натереть суконной тряпочкой. Загрязнения от горячей посуды можно натереть нужное место парафином и через тряпочку прогладить теплым утюгом с последующей полировкой суконной тканью. Восковые капли от свечей можно удалить ножом, прогретым в горячей воде. А остатки парафина вытереть кусочком ткани, смочив его в бензине.
Загрязнения от плесени поможет удалить бензин.
Загрязнения от йода можно удалить, протерев их сырой картофелиной.
Существуют также свои особенности ухода за фасадами из массива дерева:
1. При очищении фасадов древесину необходимо вытирать в направлении рисунка, удаляя таким образом грязь из пор древесины.
2. Очистка паром не является подходящей для очистки кухонных фасадов из массива дерева.
3. Сухую чистку фасадов из натурального дерева можно проводить с помощью пылесоса и насадки «мягкая щетка».
4. Вода не наносит вреда поверхностям фасадов, но может отрицательно повлиять на материал основания. Необходимо всегда сразу вытирать попавшую на поверхность мебели воду для того, чтобы влага не проникла в ее основу, например, через швы.
В целях профилактики ежемесячный уход за мебелью из натурального дерева должен содержать:
- сухую чистку с помощью пылесоса с мягкой насадкой
- протирание поверхности мягкой тканью (фланелью, замшей или бархатом) по направлению рисунка древесины чтобы пыль не оставалась в порах
- в случае появления царапин и других мелких дефектов, лучше затереть их специальной мастикой соответствующего цвета, нанося ее на чистую сухую поверхность
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