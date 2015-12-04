Как ухаживать за мебелью из натурального дерева?

Мебель, выполненная из натуральных пород дерева, отличается повышенной эстетичностью, красотой и экологичностью. Она всегда остается в моде. Однако дерево–материал, очень легко поддающийся воздействию различных факторов внешней среды, поэтому ему необходимо обеспечивать должный уход, «помогая» сохранять его первозданную красоту. И хотя современная мебель из дерева покрывается всевозможными высококачественными пропитками, все равно необходимо знать, как чистить мебель, чтобы она долгое время радовала глаз своим непревзойденным внешним видом.

В этой статье мы расскажем основные правила по уходу за мебелью из натурального дерева.