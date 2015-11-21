Как сделать пристройку к дому

Зачастую уже после строительства частного дома у владельцев возникает желание сделать пристройку к своему жилищу. Причин тому может быть множество – это и нехватка средств для строительства дополнительной площади, и расширение семьи, да и попросту желание каких-либо свежих изменений в устоявшейся жизни.
Сегодня мы поговорим о том, как оформлять пристройку в частном доме и дадим представление о процедурах, которые необходимо провести в процессе строительства пристройки.
Большинство собственников загородных домов, и особенно летних дач никак не регистрируют пристройки к дому и годами пользуются такими неузаконенными помещениями без каких-либо последствий. Напрасно! Стоит иметь ввиду, что незаконная пристройка не может быть объектом продажи. Кроме того, всегда существует риск, что вашу веранду, террасу или баню снесут по просьбе, например, соседей. Поэтому в целях перестраховки лучше заранее получить разрешение на строительство или реконструкцию.
Для получения разрешения на строительство пристройки следует подать заявление в органы местной администрации, с приложением следующих документов:
-копия паспорта;
-правоустанавливающие документы на земельный участок и дом;
-технический паспорт на дом;
-кадастровый план участка;
-письменное согласие всех собственников дома;
-проект (эскиз, план) изменения сооружения.
Представленный перечень не является исчерпывающим, поскольку, в зависимости от конструктивных особенностей пристройки, могут потребоваться документы из иных инстанций.
После получения разрешения на строительство, можно приступать к соответствующим работам. Но на этом процедура оформления пристройки не заканчивается. По завершении строительства, следует обратиться в органы технической инвентаризации, для оформления документов на измененное сооружение. В данную организацию представляются указанные выше документы, а так же, разрешение на строительство. На основании выданных органами технической инвентаризации документов, производится повторная перерегистрация частного дома с уже возведенной пристройкой.
Подбор материалов. Так как веранда станет частью основного здания, то ее стиль должен совпадать с дизайном самого дома. Рекомендуется использовать те же материалы, из которых состоят стены и крыша дома, чтобы строение смотрелось гармонично. В случае, если в отделке дома используются современные материалы, то стеклянная веранда смотрится вполне уместно.
Разметка и разбивка площадки. Перед тем как начать работы, необходимо подготовить площадку. Для этого снимают плодородный слой (примерно на 15 см) почвы. Площадку разравнивают и приступают к разбивке. Согласно размерам, указанным в проекте, размечают границы будущей веранды. Для этого вбивают по углам постройки железные штыри или деревянные колышки и по периметру туго натягивают шпагат.
Выбирая форму пристройки, необходимо руководствоваться не только желанием иметь как можно больше дополнительной площади, но и помнить о необходимости рационального использования земли на участке, а также о соблюдении пропорций. Безусловно, форма пристройки зависит от ее предполагаемого использования. Так, если пристройка осуществляется с целью расширения жилого пространства дома, стоит позаботиться о ее теплоизоляции и морозостойкости. Если в доме планируется круглогодичное проживание, то пристройка должна иметь крышу, тогда эксплуатировать ее можно будет и в холодное время года. Если Вы задумали соорудить веранду для дома, стоящего в большом саду, целесообразнее сделать веранду на несколько сторон дома.
Фундамент для пристройки, как правило, закладывают ниже уровня промерзания грунта. Тип основания зависит от материалов изготовления террасы и предполагаемых нагрузок, а также от характера почвы. Некоторые полагают, что для открытой террасы фундамент вообще не нужен, однако это не совсем верно, рано или поздно грунт под опорными столбами подмоет водой, и пристройка перекосится.
Плитный фундамент актуален, во-первых, при любом нестабильном грунте и на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а во-вторых — при значительной нагрузке на пол террасы. Для увеличения прочности и устойчивости плиты на сыпучих грунтах конструкцию усиливают ребрами жесткости.
В качестве опорных столбов для террас могут быть использованы и винтовые сваи. Одно из их преимуществ — всесезонность применения. Осенью, к примеру, когда традиционный фундамент уже не заложить, можно применить быстровозводимый свайно-винтовой — тогда вы продлите строительный сезон. И в этом случае не нужны траншеи и котлованы, равно как выравнивание участка по рельефу.
Площадку размечают, а каждую сваю ввинчивают в определенное место. Для этого делают небольшой приямок, в который погружают конус винтовой сваи с лопастью. Вращая по часовой стрелке с помощью рычагов, ее завинчивают в твердо-пластичные слои за глубиной промерзания грунта до точки отказа. Благодаря этому сезонные колебания не изменят геометрию стального фундамента и не выдавят его из земли. Монтаж свай, как и других элементов террасы, в дальнейшем проверяется посредством строительного уровня или отвеса. Сооружение такого основания позволит значительно сэкономить на фундаментных работах, однако вопрос экономии средств не должен являться ключевым в выборе способа строительства — исходить следует из геологии участка и веса будущей пристройки.
Большую популярность среди владельцев домов приобретает постройка каркасных стен. При помощи новейших технологий можно возводить надежные и крепкие помещения. В таких домах возможно как сезонное, так и постоянное проживание, и неплохое и комфортное обитание в зимний период времени. Каркасные дома для постоянного и зимнего проживания строят по нескольким технологиям. К таким технологиям относятся финская, канадская и американская, обеспечивающие достаточно удобное проживание даже в крепкие морозы. Применяемые в их конструкциях прослойка из теплоизоляции и пароизоляции дают возможность хорошо держать тепло зимой, а также обеспечивать прохладу в летнее время.
Кирпичные пристройки лучше всего делать к такому же кирпичному дому. Перед началом кладки вдоль будущей стены растягивается бечевка, по которой легко будет контролировать горизонтальность рядов, а их вертикальность можно будет выровнять при помощи отвеса.
Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это будет жилая комната, то имеет смысли делать кладку, как минимум в один-два кирпича. Если же помещение будет использоваться для веранды или хозяйственного помещения, достаточно будет кладки в полкирпича.
Необходимо отметить, что возведение кирпичной пристройки – непростая задача, поэтому, если у Вас нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.
Пристройка к дому из блоков– это, пожалуй, самый популярный и удачный вариант. Из блоков можно соорудить любую пристройку, будь то веранда, комната или кухня.
Современные строительные блоки обладают прочностью, высоким качеством, приемлемой ценой и легким весом. Это позволит значительно снизить нагрузку на фундамент. Пристройку к дому можно сделать как из блоков, так и в виде каркасного сооружения, с использованием бруса или металла. Чтобы выбрать, какие блоки лучше всего подойдут для строительства, нужно знать какие виды строительных блоков предлагает нам современный рынок и знать их технические характеристики. Для пристройки лучше использовать блоки из легкого бетона: газобетонные блоки, пеноблоки, керамзитобетонные блоки или блоки из арболита