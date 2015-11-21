Как сделать пристройку к дому

Фундамент для пристройки, как правило, закладывают ниже уровня промерзания грунта. Тип основания зависит от материалов изготовления террасы и предполагаемых нагрузок, а также от характера почвы. Некоторые полагают, что для открытой террасы фундамент вообще не нужен, однако это не совсем верно, рано или поздно грунт под опорными столбами подмоет водой, и пристройка перекосится.

Плитный фундамент актуален, во-первых, при любом нестабильном грунте и на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а во-вторых — при значительной нагрузке на пол террасы. Для увеличения прочности и устойчивости плиты на сыпучих грунтах конструкцию усиливают ребрами жесткости.

В качестве опорных столбов для террас могут быть использованы и винтовые сваи. Одно из их преимуществ — всесезонность применения. Осенью, к примеру, когда традиционный фундамент уже не заложить, можно применить быстровозводимый свайно-винтовой — тогда вы продлите строительный сезон. И в этом случае не нужны траншеи и котлованы, равно как выравнивание участка по рельефу.

Площадку размечают, а каждую сваю ввинчивают в определенное место. Для этого делают небольшой приямок, в который погружают конус винтовой сваи с лопастью. Вращая по часовой стрелке с помощью рычагов, ее завинчивают в твердо-пластичные слои за глубиной промерзания грунта до точки отказа. Благодаря этому сезонные колебания не изменят геометрию стального фундамента и не выдавят его из земли. Монтаж свай, как и других элементов террасы, в дальнейшем проверяется посредством строительного уровня или отвеса. Сооружение такого основания позволит значительно сэкономить на фундаментных работах, однако вопрос экономии средств не должен являться ключевым в выборе способа строительства — исходить следует из геологии участка и веса будущей пристройки.