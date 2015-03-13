Как обустроить застекленный балкон

В наших непростых климатических условиях иметь в квартире застекленный балкон – это скорее жизненная необходимость, а вовсе не дань моде. Но не стоит забывать, что уменьшение потери тепла и защита от шума – далеко не единственные преимущества закрытого балкона. При правильно выполненном остеклении, балкон превращается в дополнительную комнату, в которой можно выпить чашечку кофе с друзьями, почитать любимую книгу или просто побыть в тишине, любуясь живописным видом из окна.