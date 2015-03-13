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Как обустроить застекленный балкон

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
children's room for girls, Your royal design Your royal design Веранда и терраса в стиле кантри
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В наших непростых климатических условиях иметь в квартире застекленный балкон – это скорее жизненная необходимость, а вовсе не дань моде. Но не стоит забывать, что уменьшение потери тепла и защита от шума – далеко не единственные преимущества закрытого балкона. При правильно выполненном остеклении, балкон превращается в дополнительную комнату, в которой можно выпить чашечку кофе с друзьями, почитать любимую книгу или просто побыть в тишине, любуясь живописным видом из окна.

Стильный бар вместо скучной лоджии

Балкон Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Балкон и терраса в стиле минимализм
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Балкон

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Как утверждает автор этого проекта дизайнер Павел Цунев, барная комната – отличная идея для балкона, и мы не можем с ним не согласиться. Представьте себе, к вам пришли гости, но вместо традиционного приглашения к столу, вы зовете их пропустить стаканчик-другой хорошего виски и ведете на балкон. Удивление и восторг друзей и родственников гарантированы!

Уютное кафе

Уютный балкончик, pashchak design pashchak design Балкон и терраса в стиле минимализм
pashchak design

Уютный балкончик

pashchak design
pashchak design
pashchak design

Кафе на застекленном балконе может быть открыто в любое время года. Достаточно разместить здесь несколько барных стульев, придумать подходящий декор для стен, и в вашей квартире появится собственное уютное кафе с потрясающим видом из окна. Дизайнер студии Pashchak Design украсила одну из стен фотообоями, что позволило добавить объем пространству балкона. Чтобы суровые зимы прошли для посетителей домашнего кафе незаметно,  в нем был установлен пол с подогревом.

Балкон в стиле прованс

children's room for girls, Your royal design Your royal design Веранда и терраса в стиле кантри
Your royal design

children's room for girls

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Легкость и нежность стиля прованс отлично смотрятся в помещениях небольшой площади. Этот стиль не требует массивных предметов мебели и декора. Окна можно украсить занавесками с цветным узором, закрывающими лишь их верхнюю часть, а у стены поставить классический комод и использовать его верхнюю плоскость в качестве столешницы для размещения на ней разнообразных аксессуаров и милых безделушек.

Уголок для романтического свидания

Балкон. Вид 1 Defacto studio Балкон и терраса в классическом стиле
Defacto studio

Балкон. Вид 1

Defacto studio
Defacto studio
Defacto studio

Влюбленным всегда хочется укрыться от толпы и побыть наедине друг с другом, поэтому для романтических свиданий они выбирают спрятанные от посторонних глаз уголки, в которых часами наслаждаются общением друг с другом. Одним из таких уголков может стать маленький балкон в вашей собственной квартире. Небольшой пуфик в классическом стиле, несколько декоративных подушек, крошечный журнальный столик, светильник, похожий на старинный уличный фонарь – вот, нехитрый рецепт превращения  балкона в идеальное место для романтических свиданий.

Домашняя библиотека

Квартира на ул.1905 года / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Балкон и терраса в стиле модерн
Бюро TS Design

Квартира на ул.1905 года / Москва

Бюро TS Design
Бюро TS Design
Бюро TS Design

Едва ли найдется в квартире более удобное место для чтения книг, чем лоджия. Ее небольшое пространство с видом на городской пейзаж прекрасно подходит для того, чтобы отвлечься от привычной суеты и погрузиться в чтение любимого романа. Сюда же можно перенести книжные полки с любимыми книгами.

Кальянная комната и рабочий кабинет

Балкон meandr.pro Балконы и веранды в эклектичном стиле
meandr.pro

Балкон

meandr.pro
meandr.pro
meandr.pro

Обладателям больших балконов и лоджий повезло – они могут легко превратить дополнительную жилую площадь в многофункциональное пространство. В одной части – рабочий кабинет, в другой – кальянная комната. В оформлении этой оригинальной лоджии классический стиль встречается со скромным минимализмом.

Больше, чем просто домашний офис

bedroom with dressing room, Your royal design Your royal design Балконы и веранды в эклектичном стиле
Your royal design

bedroom with dressing room

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Специалисты из студии Your royal design создали проект балкона, в котором можно отдыхать, работать и даже совершать утренний туалет. Жизнь в большом городе задает стремительный темп. В ответ на требования времени дизайнеры интерьера создают пространства, в которых отдых можно одинаково комфортно трудиться и расслабляться.

Терраса на крыше - удобное место отдыха
Как выглядит балкон в вашей квартире?

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