Как обустроить застекленный балкон

В наших непростых климатических условиях иметь в квартире застекленный балкон – это скорее жизненная необходимость, а вовсе не дань моде. Но не стоит забывать, что уменьшение потери тепла и защита от шума – далеко не единственные преимущества закрытого балкона. При правильно выполненном остеклении, балкон превращается в дополнительную комнату, в которой можно выпить чашечку кофе с друзьями, почитать любимую книгу или просто побыть в тишине, любуясь живописным видом из окна.
Как утверждает автор этого проекта дизайнер Павел Цунев, барная комната – отличная идея для балкона, и мы не можем с ним не согласиться. Представьте себе, к вам пришли гости, но вместо традиционного приглашения к столу, вы зовете их
пропустить стаканчик-другой хорошего виски и ведете на балкон. Удивление и восторг друзей и родственников гарантированы!
Кафе на застекленном балконе может быть
открыто в любое время года. Достаточно разместить здесь несколько барных стульев, придумать подходящий декор для стен, и в вашей квартире появится собственное уютное кафе с потрясающим видом из окна. Дизайнер студии Pashchak Design украсила одну из стен фотообоями, что позволило добавить объем пространству балкона. Чтобы суровые зимы прошли для посетителей домашнего кафе незаметно, в нем был установлен пол с подогревом.
Легкость и нежность стиля прованс отлично смотрятся в помещениях небольшой площади. Этот стиль не требует массивных предметов мебели и декора. Окна можно украсить занавесками с цветным узором, закрывающими лишь их верхнюю часть, а у стены поставить классический комод и использовать его верхнюю плоскость в качестве столешницы для размещения на ней разнообразных аксессуаров и милых безделушек.
Влюбленным всегда хочется укрыться от толпы и побыть наедине друг с другом, поэтому для романтических свиданий они выбирают спрятанные от посторонних глаз уголки, в которых часами наслаждаются общением друг с другом. Одним из таких уголков может стать маленький балкон в вашей собственной квартире. Небольшой пуфик в классическом стиле, несколько декоративных подушек, крошечный журнальный столик, светильник, похожий на старинный уличный фонарь – вот, нехитрый рецепт превращения балкона в идеальное место для романтических свиданий.
Едва ли найдется в квартире более удобное место для чтения книг, чем лоджия. Ее небольшое пространство с видом на городской пейзаж прекрасно подходит для того, чтобы отвлечься от привычной суеты и погрузиться в чтение любимого романа. Сюда же можно перенести книжные полки с любимыми книгами.
Обладателям больших балконов и лоджий повезло – они могут легко превратить дополнительную жилую площадь в многофункциональное пространство. В одной части – рабочий кабинет, в другой – кальянная комната. В оформлении этой оригинальной лоджии классический стиль встречается со скромным минимализмом.
Специалисты из студии Your royal design создали проект балкона, в котором можно отдыхать, работать и даже совершать утренний туалет. Жизнь в большом городе задает стремительный темп. В ответ на требования времени дизайнеры интерьера создают пространства, в которых отдых можно одинаково комфортно трудиться и расслабляться.