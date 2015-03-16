Квартира-студия для холостяка

Квартира-студия и квартира для холостяка, как ни странно, обозначают одно и то же. Компактная квартира площадью 25-40 м², на которых объединены спальня, столовая, кухня и небольшой ванный блок. Все вместе вписывается в плане в прямоугольник, квадрат или латинскую L, с нишей для спальни или обеденной зоны.
Вашему вниманию представляется проект классической квартиры-студии – компактной и практичной, с по-мужски сдержанным дизайном.
Традиционная для студий и холостяцкого жилья монохромная палитра красок состоит из темно- и светло-серого, бежевого теплого и холодного оттенков и белого. Нависший над электрическим камином стеклянный объем играет роль центрального элемента интерьера и ширмы, разделяющей жилую зону и зону кухни на две практически равные части. Темно-серый, почти черный, цвет распространяется из центра комнаты через аксессуары и мебель на две параллельные ему плоскости: облицовочный кирпич – с одной стороны и кухонную стенку – с другой.
Минималистичная кухня занимает все пространство от стены до стены: ничто не нарушает четкость ее горизонталей и баланс пропорций – холодильник и остальная бытовая техника встроены в нишу в ряд с вентиляционной шахтой, над ними продумана дополнительная зона для хранения.
По всей квартире вы найдете разные типы встроенного освещения. Источники общего рассеянного света не демонстрируют себя как объекты, они встроены в подвесной потолок и придают всему пространству ритмичность. Авторы проекта успешно экспериментируют с эффектом скрытых источников света и с подсветкой снизу, создающей эффект будто бы
парящей мебели.
В коридоре раздвижные двери большого стенного шкафа и входа в ванную вторят друг другу. Функциональное решение: не способные распахнуться, они также не способны перегородить пространство. При этом, если эти двери выделены темными рамами, то входная зона сознательно скрыта – белое на белом.
В ванной- тот же угольный цвет отделочного кирпича сочетается с теплым бежевым цветом кафеля.То, что в перспективе кажется ванной, на самом деле – почти что квадратное в плане джакузи.
Как наглядно показано на чертеже, мягкий уголок перед камином трансформируется в хозяйскую спальню. Лоджия за кухней прекрасно функционирует как столовая, открытая с трех сторон солнцу и отделенная от жилой зоны.