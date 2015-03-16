Квартира-студия для холостяка

По всей квартире вы найдете разные типы встроенного освещения. Источники общего рассеянного света не демонстрируют себя как объекты, они встроены в подвесной потолок и придают всему пространству ритмичность. Авторы проекта успешно экспериментируют с эффектом скрытых источников света и с подсветкой снизу, создающей эффект будто бы парящей мебели.

В коридоре раздвижные двери большого стенного шкафа и входа в ванную вторят друг другу. Функциональное решение: не способные распахнуться, они также не способны перегородить пространство. При этом, если эти двери выделены темными рамами, то входная зона сознательно скрыта – белое на белом.