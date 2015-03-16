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Квартира-студия для холостяка

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Квартира-студия для холостяка "Серый туман", ECOForma ECOForma Гостиная в стиле минимализм
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Квартира-студия и квартира для холостяка, как ни странно, обозначают одно и то же. Компактная квартира площадью 25-40 м², на которых объединены спальня, столовая, кухня и небольшой ванный блок. Все вместе вписывается в плане в прямоугольник, квадрат или латинскую L, с нишей для спальни или обеденной зоны. 

Вашему вниманию представляется проект классической квартиры-студии – компактной и практичной, с по-мужски сдержанным дизайном.

Жилое пространство

Квартира-студия для холостяка "Серый туман", ECOForma ECOForma Гостиная в стиле минимализм
ECOForma

Квартира-студия для холостяка Серый туман

ECOForma
ECOForma
ECOForma

Традиционная для студий и холостяцкого жилья монохромная палитра красок  состоит из темно- и светло-серого, бежевого теплого и холодного оттенков и белого. Нависший над электрическим камином стеклянный объем играет роль центрального элемента интерьера и ширмы, разделяющей жилую зону и зону кухни на две практически равные части. Темно-серый, почти черный, цвет распространяется из центра комнаты через аксессуары и мебель на две параллельные ему плоскости: облицовочный кирпич – с одной стороны и кухонную стенку – с другой.

Серая дымка

Квартира-студия для холостяка "Серый туман", ECOForma ECOForma Кухня в стиле минимализм
ECOForma

Квартира-студия для холостяка Серый туман

ECOForma
ECOForma
ECOForma

Минималистичная кухня занимает все пространство от стены до стены: ничто не нарушает четкость ее горизонталей и баланс пропорций – холодильник и остальная бытовая техника встроены в нишу в ряд с вентиляционной шахтой, над ними продумана дополнительная зона для хранения. 

Белое на белом

Квартира-студия для холостяка "Серый туман", ECOForma ECOForma Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
ECOForma

Квартира-студия для холостяка Серый туман

ECOForma
ECOForma
ECOForma

По всей квартире вы найдете разные типы встроенного освещения. Источники общего рассеянного света не демонстрируют себя как объекты, они встроены в подвесной потолок  и придают всему пространству ритмичность. Авторы проекта успешно экспериментируют с эффектом скрытых источников света и с подсветкой снизу, создающей эффект будто бы парящей мебели. 

В коридоре раздвижные двери большого стенного шкафа и входа в ванную вторят друг другу. Функциональное решение: не способные распахнуться, они также не способны перегородить пространство. При этом, если эти двери выделены темными рамами, то входная зона сознательно скрыта – белое на белом. 

Ванная комната

Квартира-студия для холостяка "Серый туман", ECOForma ECOForma Ванная комната в стиле минимализм
ECOForma

Квартира-студия для холостяка Серый туман

ECOForma
ECOForma
ECOForma

В ванной- тот же угольный цвет отделочного кирпича сочетается с теплым бежевым цветом кафеля.То, что в перспективе кажется ванной, на самом деле – почти что квадратное в плане джакузи.

Планировка

Квартира-студия для холостяка "Серый туман", ECOForma ECOForma Стены и пол в стиле минимализм
ECOForma

Квартира-студия для холостяка Серый туман

ECOForma
ECOForma
ECOForma

Как наглядно показано на чертеже, мягкий уголок перед камином трансформируется в хозяйскую спальню. Лоджия за кухней прекрасно функционирует как столовая, открытая с трех сторон солнцу и отделенная от жилой зоны.

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