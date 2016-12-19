Современный ремонт дома 70-х годов

Этот проект швейцарских архитекторов позволил использовать естественный ландшафт местности с пользой для комфортного проживания в доме. Достаточно крутой склон, на котором размещено строение, послужил резервом для размещения на нижнем ярусе большого гаража.
Небольшой дом стал очень вместительным благодаря многоярусной конструкции. Рядом со входом и в нижней части дома – гараж и террасы, а в верхней части дома – жилые комнаты. Таким образом, дом опирается на гараж и возвышается над окружающей местностью.
Просторная терраса и балкон, широки окна – вся архитектура задней части дома настроена на соединение с окружающей природой. Это дает и свой эффект для интерьеров, насыщая комнаты солнечным светом. Кроме того, устойчивая основа фундамента делает строение в такой местности надежным и долговечным.
Светлая и функциональная, компактная и стильная – интерьер такой лаконичной кухни продуман до мелочей. Широкие окна играют немаловажную роль, благодаря им кухня кажется в разы больше и еще светлее.
Из столовой открывается великолепная панорама с видом на сад. Соединение столовой с просторным балконом и остекленный эркер обеспечивает безупречный комфорт, комната получилась вместительной, чтобы дать место всем гостям.
Теплая древесина отделки и ступеней лестницы безупречно дополняет белизну и минимализм стен. Такая отделка из натурального дерева наполняет комнаты теплом и делает простой интерьер более спокойным и домашним.
На мансарде будут располагаться спальни и домашний тренажерный зал, что очень удобно для любителей здорового образа жизни. Поверхности покрыты древесиной, много окон под крышей, что делает пространство светлым и теплым.