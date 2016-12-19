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Современный ремонт дома 70-х годов

Перла Вереника Перла Вереника
Neubau/ Anbau EFH, Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Дома в стиле модерн
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Этот проект швейцарских архитекторов позволил использовать естественный ландшафт местности с пользой для комфортного проживания в доме. Достаточно крутой склон, на котором размещено строение, послужил резервом для размещения на нижнем ярусе большого гаража. 

Вход в дом и гараж

Neubau/ Anbau EFH, Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Дома в стиле модерн
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA

Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA

Небольшой дом стал очень вместительным благодаря многоярусной конструкции. Рядом со входом и в нижней части дома – гараж и террасы, а в верхней части дома – жилые комнаты. Таким образом, дом опирается на гараж и возвышается над окружающей местностью.

Выход в сад

Neubau/ Anbau EFH, Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Дома в стиле модерн
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA

Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA

Просторная терраса и балкон, широки окна – вся архитектура задней части дома настроена на соединение с окружающей природой. Это дает и свой эффект для интерьеров, насыщая комнаты солнечным светом. Кроме того, устойчивая основа фундамента делает строение в такой местности надежным и долговечным.

Кухня

Neubau/ Anbau EFH, Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Кухня в стиле модерн
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA

Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA

Светлая и функциональная, компактная и стильная – интерьер такой лаконичной кухни продуман до мелочей. Широкие окна играют немаловажную роль, благодаря им кухня кажется в разы больше и еще светлее.

Столовая с выходом на балкон

Neubau/ Anbau EFH, Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Столовая комната в стиле модерн
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA

Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA

Из столовой открывается великолепная панорама с видом на сад. Соединение столовой с просторным балконом и остекленный эркер обеспечивает безупречный комфорт, комната получилась вместительной, чтобы дать место всем гостям. 

На второй этаж

Neubau/ Anbau EFH, Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA

Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA

Теплая древесина отделки и ступеней лестницы безупречно дополняет белизну и минимализм стен. Такая отделка из натурального дерева наполняет комнаты теплом и делает простой интерьер более спокойным и домашним.

Мансарда

Neubau/ Anbau EFH, Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA Гостиная в стиле модерн
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA

Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz &amp; Schwarz dipl. Architekten SIA
Schwarz & Schwarz dipl. Architekten SIA

На мансарде будут располагаться спальни и  домашний  тренажерный зал, что очень удобно для любителей здорового образа жизни.  Поверхности покрыты древесиной, много окон под крышей, что делает пространство светлым и теплым. 

Фантастический дом с двумя спальнями
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