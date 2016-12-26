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10 частых ошибок в обустройстве дома, которых стоит избегать

Перла Вереника Перла Вереника
homify Столовая комната в скандинавском стиле
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Не все наши эксперименты в оформлении интерьеров бывают удачными, но не стоит опускать руки и, тем более, следовать привычным штампам и стандартным приемам декора. Давайте просто вместе посмотрим, каких наиболее распространенных ошибок советуют избегать профессиональные декораторы и дизайнеры.

1. Беспорядок (не художественный)

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вещи в комнате разбросаны в беспорядке и нет подходящего места для их хранения, такое помещение требует прежде всего организации удобных шкафов и ящиков, где можно будет разместить все лишние предметы. Чистота и порядок – это не только вопрос удобства, но и украшение комнаты.

2. Некомфортная обстановка в ванной комнате

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Ванная комната в стиле модерн
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

В ванной комнате мы можем дать телу отдых и возможность расслабится, смыть с себя всю суету прошедшего дня и придать организму заряд утренней бодрости, что очень важно для поддержания жизненных сил. Поэтому стоит уделить особое внимание удобному оборудованию ванной комнаты, это того стоит!

3. Плохой матрас и постельное белье

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Спальня в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Помимо того, что спальня должна быть красивой, важную роль играет комфортный сон на правильном ортопедическом матрасе, в окружении приятных натуральных материалов. Ведь что может быть хуже, чем проснутся с утра с больной спиной и провести так целый день.

4. Излишний декор в спальне

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Спальня в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Авеню 77-11

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Даже если вашему темпераменту и характеру подходят яркие, насыщенные цвета, постарайтесь сделать спальню местом более спокойного отдыха. Лучше, когда эта комната способствует расслаблению и дает успокоится нашей нервной системе.

5. Обстановка комнаты в соответствии с ее функциями

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd Гостиная в стиле модерн Синий armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

Какой бы многофункциональной не была обстановка современной квартиры, каждому занятию должно найтись свое место и удобная мебель. В этом залог комфортного интерьера, который будет не только ярким, индивидуальным, но и действительно уютным.

6. Не стоит перегружать пространство

dining room INpuls interior design & architecture Столовая комната в стиле модерн
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

Когда в комнате много разнообразных предметов, это создает угнетающее впечатление нежилого склада. Вещей много, но использовать их все сразу ведь не приходится. Поэтому лучше оставить лишь те предметы, которые соответствуют задачам и размерам комнаты.

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7. Сервировка стола

dining table, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Столовая комната в стиле кантри
edictum – UNIKAT MOBILIAR

dining table

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Казалось бы, ведь мы не каждый день устраиваем званный ужин! Но, главный гость за столом – вы сами, и вы достойны иметь хорошую посуду, удобную и красивую. 

8. Не забываем о роли естественного освещения

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

Даже самый красивый светильник не заменит энергии солнечного света, поэтому если в комнате есть хотя бы небольшое окно, используйте это по максимуму. Дайте лучам солнца проникнуть в каждый уголок пространства и это преобразит интерьер и ваше настроение

9. Скудное освещение в кухне

homify Столовая комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Один источник света даже для небольшой кухни – это слишком непрактичное решение. Как минимум должна быть хорошо освещена рабочая зона и отдельно – обеденный стол. 

10. Чистота в прихожей

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Гардеробная в стиле минимализм
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Прихожая встречает каждого, кто входит в дом и берет на себя важную функцию визитной карточки вашего дома. Да и вы сами, заходя в чистую и светлую прихожую, будете сразу чувствовать уют собственного дома.

Дом, который напоминает камень и ветер

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