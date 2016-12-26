10 частых ошибок в обустройстве дома, которых стоит избегать

Если вещи в комнате разбросаны в беспорядке и нет подходящего места для их хранения, такое помещение требует прежде всего организации удобных шкафов и ящиков, где можно будет разместить все лишние предметы. Чистота и порядок – это не только вопрос удобства, но и украшение комнаты.