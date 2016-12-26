10 частых ошибок в обустройстве дома, которых стоит избегать

Не все наши эксперименты в оформлении интерьеров бывают удачными, но не стоит опускать руки и, тем более, следовать привычным штампам и стандартным приемам декора. Давайте просто вместе посмотрим, каких наиболее распространенных ошибок советуют избегать профессиональные декораторы и дизайнеры.
Если вещи в комнате разбросаны в беспорядке и нет подходящего места для их хранения, такое помещение требует прежде всего организации удобных шкафов и ящиков, где можно будет разместить все лишние предметы. Чистота и порядок – это не только вопрос удобства, но и украшение комнаты.
В ванной комнате мы можем дать телу отдых и возможность расслабится,
смыть с себя всю суету прошедшего дня и придать организму заряд утренней бодрости, что очень важно для поддержания жизненных сил. Поэтому стоит уделить особое внимание удобному оборудованию ванной комнаты, это того стоит!
Помимо того, что спальня должна быть красивой, важную роль играет комфортный сон на правильном ортопедическом матрасе, в окружении приятных натуральных материалов. Ведь что может быть хуже, чем проснутся с утра с больной спиной и провести так целый день.
Даже если вашему темпераменту и характеру подходят яркие, насыщенные цвета, постарайтесь сделать спальню местом более спокойного отдыха. Лучше, когда эта комната способствует расслаблению и дает успокоится нашей нервной системе.
Какой бы многофункциональной не была обстановка современной квартиры, каждому занятию должно найтись свое место и удобная мебель. В этом залог комфортного интерьера, который будет не только ярким, индивидуальным, но и действительно уютным.
Когда в комнате много разнообразных предметов, это создает угнетающее впечатление нежилого склада. Вещей много, но использовать их все сразу ведь не приходится. Поэтому лучше оставить лишь те предметы, которые соответствуют задачам и размерам комнаты.
Казалось бы, ведь мы не каждый день устраиваем званный ужин! Но, главный гость за столом – вы сами, и вы достойны иметь хорошую посуду, удобную и красивую.
Даже самый красивый светильник не заменит энергии солнечного света, поэтому если в комнате есть хотя бы небольшое окно, используйте это по максимуму. Дайте лучам солнца проникнуть в каждый уголок пространства и это преобразит интерьер и ваше настроение
Один источник света даже для небольшой кухни – это слишком непрактичное решение. Как минимум должна быть хорошо освещена рабочая зона и отдельно – обеденный стол.
Прихожая встречает каждого, кто входит в дом и берет на себя важную функцию
визитной карточки вашего дома. Да и вы сами, заходя в чистую и светлую прихожую, будете сразу чувствовать уют собственного дома.