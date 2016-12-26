Компактная и практичная кухня: все детали проекта на фото

Эта кухня занимает всего несколько метров площади в уголке комнаты, но благодаря продуманной конструкции – впечатляет своей функциональностью. Классический дизайн и МДФ-панели для отделки фасадов сочетаются с современной фурнитурой и планировкой пространства. Эта небольшая кухня показывает, что можно сделать уютный и удобный интерьер даже на очень ограниченной площади. Вместительные угловые шкафы с особой системой открывания дверей помогут разместить всю крупногабаритную посуду и кухонную технику, а маленькие ящики удобны для хранения кухонной утвари и столовых приборов.