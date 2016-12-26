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Компактная и практичная кухня: все детали проекта на фото

Перла Вереника Перла Вереника
Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
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Эта кухня занимает всего несколько метров площади в уголке комнаты, но благодаря продуманной конструкции – впечатляет своей функциональностью. Классический дизайн и МДФ-панели для отделки фасадов сочетаются с современной фурнитурой и планировкой пространства. Эта небольшая кухня показывает, что можно сделать уютный и удобный интерьер даже на очень ограниченной площади. Вместительные угловые шкафы с особой системой открывания дверей помогут разместить всю крупногабаритную посуду и кухонную технику, а маленькие ящики удобны для хранения кухонной утвари и столовых приборов. 

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. КухняСтолешницы МДФ Коричневый
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
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Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

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