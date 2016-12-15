Тенденции-2017: что советуют нам дизайнеры интерьеров

Вам нравится следить за свежими тенденциями дизайна интерьера и обновлять декор своего дома в соответствии с ними? Или просто хочется добавить какую-то свежую нотку в привычный интерьер? В любом случае, этот обзор будет интересен своей коллекцией новинок дизайнерского креатива.

Осталось совсем немного времени до наступления нового, 2017 года. Самое время запланировать какие-то изменения в стилистике интерьера и ознакомится для этого с советами ведущих дизайнеров: какие цвета и материалы, стили и аксессуары будут актуальными для декора интерьеров в следующем году.