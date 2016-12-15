Тенденции-2017: что советуют нам дизайнеры интерьеров

Вам нравится следить за свежими тенденциями дизайна интерьера и обновлять декор своего дома в соответствии с ними? Или просто хочется добавить какую-то свежую нотку в привычный интерьер? В любом случае, этот обзор будет интересен своей коллекцией новинок дизайнерского креатива.
Осталось совсем немного времени до наступления нового, 2017 года. Самое время запланировать какие-то изменения в стилистике интерьера и ознакомится для этого с советами ведущих дизайнеров: какие цвета и материалы, стили и аксессуары будут актуальными для декора интерьеров в следующем году.
Серый цвет, столь популярный в интерьерах в 2016 году, в следующем году также позволит объединит пространство в целостную композицию, распространяясь на все декоративные элементы, в одиночку или в сочетании с другими цветами.
Другим сочным цветовым сочетанием для интерьеров предлагается использование терракотовых тонов и холодных синих оттенков, нежного розового и кораллового в восточном стиле с золотистыми деталями.
Из года в год и даже из века в век, натуральная древесина остается одним из лучших материалов для декора интерьеров. В 2017 году дизайнеры не стали делать исключения и столь же активно используют дерево, как и раньше, всячески стараясь при этом подчеркнуть естественную красоту этого материала – его натуральный цвет и текстуру.
Несмотря на первенство дерева, есть еще один материал, который в 2017 году, возвращается и активно используется в оформление интерьера – это мрамор. После периода, в котором его популярность была довольно низкой, в 2017 году дизайнеры решили использовать мрамор не только как покрытие, но и в качестве элементов конструкции мебели. Причем допускается использование как натурального мрамора, так и искусственных аналогов. Главное – оттенки и фактура.
Отделка стен в интерьерах 2017 года ориентируется на промышленные образцы текстуры и материалов. Кстати, серый бетон отлично сочетается с фактурной необработанной древесиной и роскошным мрамором.
Сочетание четкой геометрии повторяющихся элементов и флористической тематики стало модным сюжетом для текстиля, отделочных материалов и различных поверхностей в интерьере комнаты. Легкая нотка психоделических узоров и природных мотивов может смело использоваться в интерьерах в 2017 году.
Ткани активно используются дизайнерами в 2017 году для придания уюта интерьерам: натуральные хлопок, лен, шерсть и их миксы, сочетания фактур.
Модным фаворитом в текстиле в 2017 году станет яркий и нарядный бархат. Дизайнеры предлагают, не стесняясь выглядеть старомодными, использовать сочные цвета бархата для отделки мебели и декоративных аксессуаров. Это будет выглядеть особенно стильно в современном лаконичном интерьере.
Наличие металлических элементов, особенно медных в дизайне интерьеров 2017 года сразу бросается в глаза. Как вы будете использовать этот материал – здесь вы можете дать волю своей фантазии. От промышленной стилистики до более традиционных металлических элементов декора, в образе старинных вещиц или до последний тенденций hi-tech
В выборе стилей интерьерный дизайн в 2017 году предлагает широкий выбор – от скандинавской естественности до промышленной эстетики. К тому же, приветствуется некоторая эклектичность интерьеров, нет смысла строго выдерживать один стиль до малейшей детали. Вы можете свободно проявить собственную идеальность, сочетая натуральные материалы и сдержанность скандинавского стиля с некоторыми элементами промышленного декора, скомпилировать медные аксессуары, бетонные стены, мягкий бархатный диван и коврик с геометрическим узором.
В дополнение к названных тенденциям использования цветовой палитры и материалов в оформлении интерьеров, обратим внимание на некоторые интересные методы декора, активно проявившиеся в новых дизайнерских коллекциях. К примеру, такой яркой находкой стало использование эффекта брызг краски в узорах отделочных материалов и текстиля, словно художник небрежно взмахнул кистью и расцветил белое полотно кляксами и подтеками, эффектными пятнами и вольным смешением палитры.