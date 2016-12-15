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Тенденции-2017: что советуют нам дизайнеры интерьеров

Перла Вереника Перла Вереника
Casa en San Marco, Ruben Valdemarin Arquitecto Ruben Valdemarin Arquitecto Столовая комната в стиле модерн
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Вам нравится следить за свежими тенденциями дизайна интерьера и обновлять декор своего дома в соответствии с ними? Или просто хочется добавить какую-то свежую нотку в привычный интерьер? В любом случае, этот обзор будет интересен своей коллекцией новинок дизайнерского креатива. 

Осталось совсем немного времени до наступления нового, 2017 года. Самое время запланировать какие-то изменения в стилистике интерьера и ознакомится для этого с советами ведущих дизайнеров: какие цвета и материалы, стили и аксессуары будут актуальными для декора интерьеров в следующем году.

1. Цветовая палитра

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living Столовая комната в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Серый цвет, столь популярный в интерьерах в 2016 году,  в следующем году также позволит объединит пространство в целостную композицию, распространяясь на все декоративные элементы, в одиночку или в сочетании с другими цветами.

Другим сочным цветовым сочетанием для интерьеров предлагается использование терракотовых тонов и холодных синих оттенков, нежного розового и кораллового в восточном стиле с золотистыми деталями. 

2. Натуральное дерево – всегда в моде

El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura Столовая комната в скандинавском стиле
Coblonal Arquitectura

Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura

Из года в год и даже из века в век, натуральная древесина остается одним из лучших материалов для декора интерьеров. В 2017 году дизайнеры не стали делать исключения и столь же активно используют дерево, как и раньше, всячески стараясь при этом подчеркнуть естественную красоту этого материала – его натуральный цвет и текстуру.

3. Мрамор – классика, вернувшаяся вновь

Baño Vallvidrera, LUV Studio LUV Studio Ванная комната в стиле модерн
LUV Studio

LUV Studio
LUV Studio
LUV Studio

Несмотря на первенство дерева, есть еще один материал, который в 2017 году, возвращается и активно используется в оформление интерьера – это мрамор. После периода, в котором его популярность была довольно низкой, в 2017 году дизайнеры решили использовать мрамор не только как покрытие, но и в качестве элементов конструкции мебели. Причем допускается использование как натурального мрамора, так и искусственных аналогов. Главное – оттенки и фактура.

4. Стены с характером

Casa en San Marco, Ruben Valdemarin Arquitecto Ruben Valdemarin Arquitecto Столовая комната в стиле модерн
Ruben Valdemarin Arquitecto

Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto

Отделка стен в интерьерах 2017 года ориентируется на промышленные образцы текстуры и материалов. Кстати, серый бетон отлично сочетается с фактурной необработанной древесиной и роскошным мрамором.

5. Геометрические узоры из орнаменты

Lara Costafreda, Bloompapers Bloompapers Стены и полОбои Бумага Зеленый
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

Сочетание четкой геометрии повторяющихся элементов и флористической тематики стало модным сюжетом для текстиля, отделочных материалов и различных поверхностей в интерьере комнаты. Легкая нотка психоделических узоров и природных мотивов может смело использоваться в интерьерах в 2017 году.

6. Текстиль – уютный и натуральный

homify Спальня в средиземноморском стиле Белый
homify

homify
homify
homify

Ткани активно используются дизайнерами в 2017 году  для придания уюта интерьерам: натуральные хлопок, лен, шерсть и их миксы, сочетания фактур. 

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7. Бархат

Mobiliario, Mandarina Home Mandarina Home Спальная комната Тумбочки
Mandarina Home

Mandarina Home
Mandarina Home
Mandarina Home

Модным фаворитом в текстиле в 2017 году станет яркий и нарядный бархат. Дизайнеры предлагают, не стесняясь выглядеть старомодными, использовать сочные цвета бархата для отделки мебели и декоративных аксессуаров. Это будет выглядеть особенно стильно в современном лаконичном интерьере.

8. Битва за металл

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Кухня в рустикальном стиле
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

Наличие металлических элементов, особенно медных в дизайне интерьеров  2017 года сразу бросается в глаза. Как вы будете использовать этот материал – здесь вы можете дать волю своей фантазии. От промышленной стилистики до более традиционных металлических элементов декора, в образе старинных вещиц или до последний тенденций hi-tech

9. Модные стили

Vivienda en Argüelles, Viteri/Lapeña Viteri/Lapeña Гостиные в эклектичном стиле
Viteri/Lapeña

Viteri/Lapeña
Viteri/Lapeña
Viteri/Lapeña

В выборе стилей интерьерный дизайн в 2017 году предлагает широкий выбор – от скандинавской естественности до промышленной эстетики. К тому же, приветствуется некоторая эклектичность интерьеров, нет смысла строго выдерживать один стиль до малейшей детали. Вы можете свободно проявить собственную идеальность, сочетая натуральные материалы и сдержанность скандинавского стиля с некоторыми элементами промышленного декора, скомпилировать медные аксессуары, бетонные стены, мягкий бархатный диван и коврик с геометрическим узором.

10. Новые методы

Inkat Ink blue and Splatter Ink Blue Korla Home Домашнее хозяйство Текстиль
Korla Home

Inkat Ink blue and Splatter Ink Blue

Korla Home
Korla Home
Korla Home

В дополнение к названных тенденциям использования цветовой палитры и материалов в оформлении интерьеров, обратим внимание на некоторые интересные методы декора, активно проявившиеся в новых дизайнерских коллекциях. К примеру, такой яркой находкой стало использование эффекта брызг краски в узорах отделочных материалов и текстиля, словно художник небрежно взмахнул кистью и расцветил белое полотно кляксами и подтеками, эффектными пятнами и вольным смешением палитры. 

11 фантастических моделей встроенной мебели

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