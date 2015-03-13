Терраса на крыше – удобное место отдыха

Обеспечить непрерывный поток посетителей – задача каждого ресторатора, желающего преуспеть в этом нелегком деле. За счет необычного места расположения ресторан на крыше практически всегда обречен на успех, главное – создать все условия для того, чтобы его гости не чувствовали на себе капризов погоды.

Строительство так называемой закрытой террасы – задача не из легких, поскольку к устройству надстроенной крыши предъявляются такие же требования, как и к крыше дома. Она должна быть прочной, поскольку ей придется выдерживать нагрузку снега и ветра, и гидроизолированной, чтобы не пострадать от дождя. Нельзя забывать и о дизайне – чем органичнее надстроенная крыша впишется в общую отделку дома, тем лучше будет выглядеть интерьер ресторана.