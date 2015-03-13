Терраса на крыше – удобное место отдыха

Терраса на крыше дарит возможность отдыха с высоты птичьего полета. Здесь вы можете смотреть на динамичную жизнь любимого города, не вовлекаясь в его суету или созерцать красоты природы, наслаждаясь романтичным пением птиц и шумом листвы. За последние несколько лет популярность террас на крышах домов существенно возросла – их возводят на дачных участках, в жилых домах и офисных зданиях. Приглашаем всех, кто любит красивую жизнь
на высоте, посмотреть как выглядят террасы на крышах в разных странах мира.
Пентхаус подразумевает под собой роскошные и дорогие апартаментах на крыше высотного дома, откуда открывается панорамный вид на город, частью которых является просторная терраса. На этом фото – проект современной террасы с характерными для нее напольным покрытием из экзотического кемпаса и ротанговой мебелью.
Обеспечить непрерывный поток посетителей – задача каждого ресторатора, желающего преуспеть в этом нелегком деле. За счет необычного места расположения ресторан на крыше практически всегда обречен на успех, главное – создать все условия для того, чтобы его гости не чувствовали на себе капризов погоды.
Строительство так называемой закрытой террасы – задача не из легких, поскольку к устройству надстроенной крыши предъявляются такие же требования, как и к крыше дома. Она должна быть прочной, поскольку ей придется выдерживать нагрузку снега и ветра, и гидроизолированной, чтобы не пострадать от дождя. Нельзя забывать и о дизайне – чем органичнее надстроенная крыша впишется в общую отделку дома, тем лучше будет выглядеть интерьер ресторана.
Небольшая ванна-джакузи в частном доме – чудесное место для отдыха, расслабления и даже физической нагрузки, а если она еще и расположена на крыше дома, вас можно назвать редким счастливчиком. Искупаться в такой ванне с видом на живописную природу – мечта многих. С учетом того, что жарких деньков в нашей стране не так уж и много, лучше всего приобретать переносную ванну-джакузи, которую в любой момент можно забрать назад в дом.
Этот бассейн с невидимыми краями – творение французских архитекторов. Он представляет собой настоящий остров, расположенный над Средиземным морем. Представьте себе, вы приглашаете девушку на романтическую прогулку по смотровой площадке отеля, но вместо привычной террасы, ее ждет заплыв на высоте нескольких метров. Для тех, кто не может справиться со страхом высоты, предусмотрительные архитекторы установили деревянную платформу, на которой можно позагорать.
Терраса в жилом доме с видом на Трафальгарскую площадь открывает потрясающий вид на огромный торговый центр и Адмиралтейскую арку. Даже страшно представить, сколько может стоить квадратный метр в квартире, находящейся в двух шагах от Букингемского дворца, но мы искренне рады за тех, кому посчастливилось жить в таких роскошных апартаментах.
Когда-то в этом доме находился обычный оптовый склад, который предприимчивые британские девелоперы решили переделать в современный жилой дом. Квартира на верхнем этаже с выходом на террасу позволит ее жителям каждый день любоваться прекрасным видом на столицу туманного Альбиона.