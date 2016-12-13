12 прихожих, в которые легко влюбиться

Первое впечатление не всегда имеет особый вес, тем не менее, мнение о вас формируется, как только открывается дверь вашего дома. Прихожая или входная зона – первое, что видят гости. С этого момента они начинают ощущать уют или, напротив, дискомфорт. Частенько сами прихожие считаются самыми неприхотливыми зонами в плане оформления. В них по еще старой привычке хочется хранить всю одежду, книги, а также прочую хозяйственную утварь. В этой книге идей мы отбросим прочь ненужные функции и поговорим о разнообразных стилевых решениях её оформления.
Самая обычная прихожая не нуждается в большом количестве мебели. Для ее рационального использования вполне достаточно поставить возле стены стол или невысокий стеллаж. Зеркало по-прежнему является неотъемлемой частью помещения, поэтому для добавления акцента можно поместить его с красивую раму или же сделать так, как придумали авторы проекта на фото.
Одна или две консоли в прихожей, поддержание симметрии при помощи пары красивых аксессуаров – лучше украсить прихожую проще, но со вкусом. Кстати, когда пространство ограничено, хочется его расширить, наполнить светом, увеличить. И, как по мгновению волшебной палочки, это помогут сделать зеркала.
Порой из обилия идей сложно выбрать ту единственную, которая наиболее всего подойдет конкретному проекту. Однако иногда частичное отсутствие декора является и украшением. Акцент делается на оригинальности самого интерьера, где каждый предмет мебели и элемент оформления сам по себе достоин внимания, а все вместе создает идеальное и гармоничное пространство.
Добиться успеха в оформлении можно благодаря всего лишь одному источнику освещения. Люстра или стильный светильник размера XL стал центром притяжения внимания. Стоит приглядеться и к выбранной цветовой схеме: белый, синий и черный неплохо сочетаются.
Этнические мотивы не чужды жителям мегаполисов. В вашем распоряжении — плетеные корзины, вазы и украшения из дерева. Теплые цвета создают безупречный образ стильного помещения.
Скандинавский белый цвет вторгается в пространство прихожей и находит «общий язык» с деревянной мебелью и растениями на подоконнике. Такие вот незатейливые «ингредиенты» «вкусного» дизайна интерьера.
В квартире с открытой планировкой зона прихожей идеально подходит для экспериментов с цветом. Почему? Очень просто: яркие краски привнесут больше жизни в скучное помещение, а также визуально проведут границу между жилым помещением. Выглядит дерзко и захватывающе.
Небольшая входная зона – это не конец света! Посмотрите, как ловко в интерьер вписался стеллаж, который станет идеальным местом для хранения. Все вещи будут упорядочены, а само пространство использовано максимально функционально.
Приветствовать гостей в личной картинной галерее – done! Невозможно равнодушно отнестись к личной коллекции хозяина апартаментов.
Несколько дизайнерских штрихов привнесут скучной прихожей современные веяния. Даже для маленькой площади можно найти оригинальное решение.
Потрясающее настроение создалось в этой прихожей благодаря стилизации. Перед нами — место силы, где нет ничего, что отвлекало бы от радушного хозяйского «Добро пожаловать!».
Творческий подход часто подразумевает смелые шаги. Это может быть что-то невообразимое, а может выражаться в эклектичнойсмеси стилей. Для того, чтобы выбрать подходящий облик прихожей, не обязательно углубляться в определенные стили и культуры. Просто подумайте об орнаментах, текстурах, произведениях искусства и купите то, что вам понравится! Не бойтесь экспериментировать!