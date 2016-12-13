12 прихожих, в которые легко влюбиться

Первое впечатление не всегда имеет особый вес, тем не менее, мнение о вас формируется, как только открывается дверь вашего дома. Прихожая или входная зона – первое, что видят гости. С этого момента они начинают ощущать уют или, напротив, дискомфорт. Частенько сами прихожие считаются самыми неприхотливыми зонами в плане оформления. В них по еще старой привычке хочется хранить всю одежду, книги, а также прочую хозяйственную утварь. В этой книге идей мы отбросим прочь ненужные функции и поговорим о разнообразных стилевых решениях её оформления.