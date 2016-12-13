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12 прихожих, в которые легко влюбиться

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Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Эффект древесины
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Первое впечатление не всегда имеет особый вес, тем не менее, мнение о вас формируется, как только открывается дверь вашего дома. Прихожая или входная зона – первое, что видят гости. С этого момента они начинают ощущать уют или, напротив, дискомфорт. Частенько сами прихожие считаются самыми неприхотливыми зонами в плане оформления. В них по еще старой привычке хочется хранить всю одежду, книги, а также прочую хозяйственную утварь. В этой книге идей мы отбросим прочь ненужные функции и поговорим о разнообразных стилевых решениях её оформления.

Просто и эффектно

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Самая обычная прихожая не нуждается в большом количестве мебели. Для ее рационального использования вполне достаточно поставить возле стены стол или невысокий стеллаж. Зеркало по-прежнему является неотъемлемой частью помещения, поэтому для добавления акцента можно поместить его с красивую раму или же сделать так, как придумали авторы проекта на фото. 

Просто и элегантно

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories. Heatons Home Styling Столовая комнатаСтолы
Heatons Home Styling

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories.

Heatons Home Styling
Heatons Home Styling
Heatons Home Styling

Одна или две консоли в прихожей, поддержание симметрии при помощи пары красивых аксессуаров – лучше украсить прихожую проще, но со вкусом. Кстати, когда пространство ограничено, хочется его расширить, наполнить светом, увеличить. И, как по мгновению волшебной палочки, это помогут сделать зеркала.  

Удивительная мебель

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Порой из обилия идей сложно выбрать ту единственную, которая наиболее всего подойдет конкретному проекту. Однако иногда частичное отсутствие декора является и украшением. Акцент делается на оригинальности самого интерьера, где каждый предмет мебели и элемент оформления сам по себе достоин внимания, а все вместе создает идеальное и гармоничное пространство. 

В сиянии электрического облака

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

Добиться успеха в оформлении можно благодаря всего лишь одному источнику освещения. Люстра или стильный светильник размера XL стал центром притяжения внимания. Стоит приглядеться и к выбранной цветовой схеме: белый, синий и черный неплохо сочетаются. 

Этника в наше время

Entrance Troinex, LAdesign LAdesign Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

Этнические мотивы не чужды жителям мегаполисов. В вашем распоряжении — плетеные корзины, вазы и украшения из дерева. Теплые цвета создают безупречный образ стильного помещения. 

Торжество скандинавского стиля

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

Скандинавский белый цвет вторгается в пространство прихожей и находит «общий язык» с деревянной мебелью и растениями на подоконнике. Такие вот незатейливые «ингредиенты» «вкусного» дизайна интерьера. 

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Во власти цвета

Interno domestico_Caserta2016, maps_architetti maps_architetti Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Керамика Бирюзовый
maps_architetti

maps_architetti
maps_architetti
maps_architetti

В квартире с открытой планировкой зона прихожей идеально подходит для экспериментов с цветом. Почему? Очень просто: яркие краски привнесут больше жизни в скучное помещение, а также визуально проведут границу между жилым помещением. Выглядит дерзко и захватывающе. 

Без этого не обойтись

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево Белый
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

Небольшая входная зона – это не конец света! Посмотрите, как ловко в интерьер вписался стеллаж, который станет идеальным местом для хранения. Все вещи будут упорядочены, а само пространство использовано максимально функционально. 

Личная коллекция

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

Приветствовать гостей в личной картинной галерее – done! Невозможно равнодушно отнестись к личной коллекции хозяина апартаментов. 

Дизайнерский шик

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Несколько дизайнерских штрихов привнесут скучной прихожей современные веяния. Даже для маленькой площади можно найти оригинальное решение. 

Путешествие по миру и культурам

Restauro di una casa molto antica in Francia, Archimania Archimania Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Archimania

Archimania
Archimania
Archimania

Потрясающее настроение создалось в этой прихожей благодаря стилизации. Перед нами — место силы, где нет ничего, что отвлекало бы от радушного хозяйского «Добро пожаловать!».

Сверхъестесственная смелость

HALL Movelvivo Interiores Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Эффект древесины
Movelvivo Interiores

HALL

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

Творческий подход часто подразумевает смелые шаги. Это может быть что-то невообразимое, а может выражаться в эклектичнойсмеси стилей. Для того, чтобы выбрать подходящий облик прихожей, не обязательно углубляться в определенные стили и культуры. Просто подумайте об орнаментах, текстурах, произведениях искусства и купите то, что вам понравится! Не бойтесь экспериментировать!

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