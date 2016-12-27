Оригинальное ремоделирование гостиной

Как вы можете видеть, пол хорошо подходит интерьеру, благодаря защите во время ремонта он не испортился. Текстура новой стены великолепна, освещение подчеркивает его. Вы можете использовать разные идеи для ремоделирования гостиной. Хорошо подойдут деревянные панели, интересные обои и т.д.