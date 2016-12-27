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Оригинальное ремоделирование гостиной

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Гостиная в стиле модерн
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Это гостиная, основной задачей которой является прием гостей. Поэтому она должна выглядеть так, как вам нравится, и соответствовать стилю. В этой статье вы увидите ремоделирование интерьера, касающееся отделки, мебели и прочего.

Отделка стен

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Готовые стены начали покрывать натуральным камнем. Такая отделка будет от пола до потолка. Высота размещаемого покрытия немаленькая, поэтому нужно использовать лестницу.

Комнате нужен более современный вид

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Стены комнаты должны быть впечатляющими, поэтому дизайнеры решили создать покрытие из натурального камня. Камин также был преобразован, внутренняя кромка теперь сделана из красного кирпича.

Основная стена была выровнена

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Это было нужно, чтобы подготовить ее для покрытия. Деревянный пол полностью покрыт, чтобы защитить его от материалов, используемых при выравнивании стен.

Боковая стенка окрашена в красный цвет…

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стены комнаты покрыты каменной отделкой от пола до потолка, которая включает в себя и прокладку дымохода. Светло-коричневый цвет камня сочетается с синей керамикой.

Деревянный пол контрастирует с яркой красной стеной

homify Гостиная в стиле модерн
homify

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homify
homify

Деревянный пол, удобная мебель в коричневом цвете, красная стена. Это все прекрасно! Работа проведена великолепно, интерьер теперь современный и уютный.

Стены гостиной полностью отремонтированы! Даже камин современный и красивый!

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
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Как вы можете видеть, пол хорошо подходит интерьеру, благодаря защите во время ремонта он не испортился. Текстура новой стены великолепна, освещение подчеркивает его. Вы можете использовать разные идеи для ремоделирования гостиной. Хорошо подойдут деревянные панели, интересные обои и т.д.

Шаг за шагом: как построить деревянную террасу

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