Оригинальное ремоделирование гостиной

Это гостиная, основной задачей которой является прием гостей. Поэтому она должна выглядеть так, как вам нравится, и соответствовать стилю. В этой статье вы увидите ремоделирование интерьера, касающееся отделки, мебели и прочего.
Готовые стены начали покрывать натуральным камнем. Такая отделка будет от пола до потолка. Высота размещаемого покрытия немаленькая, поэтому нужно использовать лестницу.
Стены комнаты должны быть впечатляющими, поэтому дизайнеры решили создать покрытие из натурального камня. Камин также был преобразован, внутренняя кромка теперь сделана из красного кирпича.
Это было нужно, чтобы подготовить ее для покрытия. Деревянный пол полностью покрыт, чтобы защитить его от материалов, используемых при выравнивании стен.
Стены комнаты покрыты каменной отделкой от пола до потолка, которая включает в себя и прокладку дымохода. Светло-коричневый цвет камня сочетается с синей керамикой.
Деревянный пол, удобная мебель в коричневом цвете, красная стена. Это все прекрасно! Работа проведена великолепно, интерьер теперь современный и уютный.
Как вы можете видеть, пол хорошо подходит интерьеру, благодаря защите во время ремонта он не испортился. Текстура новой стены великолепна, освещение подчеркивает его. Вы можете использовать разные идеи для ремоделирования гостиной. Хорошо подойдут деревянные панели, интересные обои и т.д.